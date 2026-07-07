Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

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भारतात 6 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,662 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,997 रुपये होता. भारतात 6 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये होता. भारतात 6 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,420 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,990 रुपये आहे.
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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,010 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,110 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|पुणे
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|केरळ
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|कोलकाता
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|नागपूर
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|हैद्राबाद
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|बंगळुरु
|₹1,34,390
|₹1,46,610
|₹1,09,960
|दिल्ली
|₹1,34,540
|₹1,46,760
|₹1,10,110
|चंदीगड
|₹1,34,540
|₹1,46,760
|₹1,10,110
|लखनौ
|₹1,34,540
|₹1,46,760
|₹1,10,110
|जयपूर
|₹1,34,540
|₹1,46,760
|₹1,10,110
|चेन्नई
|₹1,35,590
|₹1,47,920
|₹1,12,990
|नाशिक
|₹1,34,420
|₹1,46,640
|₹1,09,990
|सुरत
|₹1,34,440
|₹1,46,660
|₹1,10,010