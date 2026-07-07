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Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:07 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. 7 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून विविध शहरांतील नवीन भाव जाहीर करण्यात आले आहेत. खरेदीपूर्वी आजचे ताजे दर जाणून घेणे फायदेशीर ठरू शकते.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

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विस्तार
  • आज 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून चांदीचे दरही कमी झाले आहेत.
  • मुंबई, ठाणे, नाशिक, चेन्नई, सुरत आणि दिल्लीसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
  • सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर व्यवहारापूर्वी आजचे ताजे दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 7 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,661 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,439 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,996 रुपये आहे. भारतात 7 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. भारतात 7 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये आहे.

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भारतात 6 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,662 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,997 रुपये होता. भारतात 6 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये होता. भारतात 6 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,420 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,990 रुपये आहे.

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,010 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,110 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
पुणे ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
केरळ ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
कोलकाता ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
नागपूर ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
हैद्राबाद ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
बंगळुरु ₹1,34,390 ₹1,46,610 ₹1,09,960
दिल्ली ₹1,34,540 ₹1,46,760 ₹1,10,110
चंदीगड ₹1,34,540 ₹1,46,760 ₹1,10,110
लखनौ ₹1,34,540 ₹1,46,760 ₹1,10,110
जयपूर ₹1,34,540 ₹1,46,760 ₹1,10,110
चेन्नई ₹1,35,590 ₹1,47,920 ₹1,12,990
नाशिक ₹1,34,420 ₹1,46,640 ₹1,09,990
सुरत ₹1,34,440 ₹1,46,660 ₹1,10,010

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices falls lightly in india at 7 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 07, 2026 | 07:46 AM

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