Home Loan Update: घराचं स्वप्न होणार साकार! होम लोनचे व्याजदर घटवले; कोणत्या बँकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज?

Updated On: May 10, 2026 | 02:15 PM
Home Loan Interest Rate: जर तुम्हीही नवीन घराचे स्वप्न पाहत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. घर खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न आता खरं होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे; कारण देशभरातील अनेक बँकांनी त्यांच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरांमध्ये बरीच कपात केली आहे. त्यामुळे आता तुम्ही तुमचं हक्काचं घर खरेदी करु शकता. नेमके काय आहेत व्याजदर? कोणत्या बँकेने किती व्याजदरात कपात केली आहे जाणून घेऊयात.

RBI गृहकर्जाचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी

खरं तर, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने RBI गृहकर्जाचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी करत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला होता. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो दरा’मध्ये एकूण १.२५% कपात केल्यानंतर, मे महिन्यात गृहकर्जाच्या मार्केटमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीबाबतच्या अहवालांनुसार, रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातच त्यांच्या ‘MCLR’ दरांमध्ये ५ आधारभूत गुणांची लक्षणीय कपात केली होती. शिवाय, फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १०० आधारभूत गुणांची कपात केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोणत्या बँकेने किती कपात केली आहे?

पंजाब नॅशनल बँक:PNB ने सर्व कालावधींच्या MCLR दरांमध्ये ५ आधारभूत गुणांची कपात करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे; विशेषतः, पंजाब नॅशनल बँकेचा एक वर्षाचा MCLR दर ८.९५ टक्क्यांवरून घसरून ८.९० टक्क्यांवर आला आहे. त्याचप्रमाणे, तीन वर्षांचा MCLR दर ९.२५ टक्क्यांवरून सुधारित करून ९.२१ टक्के करण्यात आला आहे.

इंडियन बँक: इंडियन बँकेबद्दल बोलायचे झाल्यास, या संस्थेने केवळ विशिष्ट कालावधींच्या MCLR दरांमध्ये ५ आधारभूत गुणांची कपात केली आहे. हे नवीन दर पूर्णपणे लागू करण्यात आले असून, ३ जुलै २०२५ पासून ते अंमलात आले आहेत.

बँक ऑफ इंडिया: या बँकेने सर्व कालावधींच्या MCLR दरांमध्ये ५ आधारभूत गुणांची कपात केली आहे. अहवालांनुसार, हे नवीन दर १ जुलै २०२५ पासून लागू झाले आहेत. कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निकष मानला जाणारा ‘एक वर्षाचा MCLR’ दर ९.०५ टक्क्यांवरून कमी करून ९ टक्के करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, तीन वर्षांचा MCLR ९.२ टक्क्यांवरून ९.१५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

बँक ऑफ बडोदा: अखेर, बँक ऑफ बडोदानेही आपल्या गृहकर्जाच्या व्याजदरांमध्ये लक्षणीय कपात केली आहे. बँकेने आपले व्याजदर कमी करून ते सरसकट ७.४५ टक्के केले आहेत. शिवाय, बँक ऑफ बडोदाने processing fee पूर्णपणे माफ केले आहे. हे पाऊल बँकेने गेल्या वर्षी जूनमध्ये केलेल्या व्याजदर कपातीनंतर उचलले आहे.

