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विठ्ठल भक्तांसाठी MSRTC सज्ज! पुणे विभागातून २१ जुलैपासून सुटणार तब्बल ‘इतक्या’ स्पेशल बसेस

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:35 AM IST
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सारांश

Pune MSRTC: राज्यभरातून आषाढी यात्रेसाठी एकूण ५,५०० विशेष एसटी बस सोडण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

विठ्ठल भक्तांसाठी MSRTC सज्ज! पुणे विभागातून २१ जुलैपासून सुटणार तब्बल ‘इतक्या’ स्पेशल बसेस

पुणे एसटी विभाग (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • आषाढी यात्रेसाठी ४३० विशेष एसटी बसेस
  • पुणे विभागातून २१ ते २६ जुलैदरम्यान सेवा
  • जिजाऊ व नवीन परिवर्तन बसांचा समावेश
Pune Msrtc/Ashadhi Wari 2026: आषाढी यात्रेनिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाने विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे.पुणे विभागातून ३३० विशेष बस सोडण्यात येणार असून,त्यासोबत अमरावती व नागपूर विभागातून आणखी १०० अतिरिक्त बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.त्यामुळे पुणे विभागातून एकूण ४३० विशेष एसटी बस भाविकांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत.

या विशेष बस सेवा २१ ते २६ जुलैदरम्यान चालविण्यात येणार आहेत.मुख्य स्वारगेट बसस्थानकासह पुणे विभागातील विविध तालुका मुख्यालयांवरून या बस सोडण्यात येतील.विशेष म्हणजे,२३ आणि २४ जुलै रोजी पंढरपूरकडे जाणाऱ्या बस २४ तास उपलब्ध असणार असल्याने भाविकांना कोणत्याही वेळी प्रवास करता येणार आहे.

या विशेष सेवेसाठी जिजाऊ आणि नवीन परिवर्तन प्रकारातील आरामदायी बसांचा वापर करण्यात येणार आहे.तसेच एसटी महामंडळाच्या सर्व वैध प्रवासी सवलती या विशेष बस सेवेलाही लागू राहणार असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच विविध सवलतींचे पात्र लाभार्थी यांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे.

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भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मुख्य स्वारगेट बसस्थानकासह प्रमुख ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.प्रवाशांना तिकीट, मार्गदर्शन,बसची माहिती आणि अन्य सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले आहे.त्यामुळे भाविकांचा प्रवास सुरक्षित,सुरळीत आणि त्रासमुक्त होईल, असा विश्वास एसटी प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

राज्यभरातून ५,५०० बसेस सोडण्यात येणार आहेत.

राज्यभरातून आषाढी यात्रेसाठी एकूण ५,५०० विशेष एसटी बस सोडण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. यात्रेच्या काळात भाविकांना सुरक्षित व सुलभ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळाने व्यापक नियोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे विभागाचे विशेष नियोजन

– पुणे विभागातून विशेष बस : ३३०

– अमरावती व नागपूर विभागातून अतिरिक्त बस : १००

– एकूण विशेष बस : ४३०

– बस सुटण्याची ठिकाणे : मुख्य स्वारगेट बसस्थानक व तालुका मुख्यालये

– जिजाऊ व नवीन परिवर्तन बसांची सेवा

– २३ व २४ जुलै रोजी २४ तास बस सेवा

– राज्यभरातून एकूण ५,५०० विशेष बस

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पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी मुख्य स्वारगेट बसस्थानक आणि तालुका मुख्यालयांवरून एकूण ४३० विशेष बस सोडण्यात येणार आहेत.सर्व भाविकांनी या विशेष बस सेवेचा लाभ घेऊन सुरक्षित व सुखकर प्रवास करावा.

– कमलेश धनराळे,

विभागीय वाहतूक अधिकारी,पुणे

Web Title: Pune msrtc division run 430 extra buses to ashadhi wari pandharpur 2026

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:35 AM

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