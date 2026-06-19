Gold Import : सोनं आयातीला मोठा ब्रेक! सरकारच्या कडक नियमांमुळे व्यापारी बॅकफूटवर; आयात अवघ्या 30 टनांवर

Gold Import Update: काही दिवसांपूर्वी, जेव्हा महागाईमुळे जनतेला मोठा फटका बसला होता, तेव्हा सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढवले. अर्थव्यवस्था पूर्ववत होईपर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा कमी होऊ नये, यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. जागतिक परिस्थिती पाहता अनावश्यक आयात रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पण या सगळ्यानंतर आताचं चित्र नेमकं काय दिसत आहे? सरकारने ज्या कारणासाठी हा निर्णय घेतला होता ती गोष्ट घडली आहे का? हो! पण कशी समजून घेऊयात.
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असे दिसते की, ही चाल यशस्वी ठरली आहे, कारण देशातील सोन्याची आयात खरोखरच कमी झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सोन्यावरील वाढीव आयात शुल्काचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एक वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, शुल्कवाढीनंतर देशातील सोन्याची आयात सुमारे ७० टक्क्यांनी घटून २५-३० टनांवर आली आहे. यापूर्वी दरमहा ७५-१०० टन सोन्याची आयात होत असे. सरकारने १३ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवल्यामुळे परदेशी सोन्याच्या खरेदीत घट झाली. त्यामुळे सरकराने ज्या कारणासाठी नियोजित केलेला निर्णय फलप्राप्त झाला असल्याचं दिसून येतो.
सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे, भारताची मे महिन्यातील सोन्याची आयात वार्षिक तुलनेत ३४% नी वाढून ३.४१ अब्ज डॉलर झाली. दरम्यान, एप्रिल-मे २०२६-२७ दरम्यान, सोन्याची आयात ६०.१४% नी वाढून ९.०४ अब्ज डॉलर झाली. मागील आर्थिक वर्षात, भारताने २०२५-२६ मध्ये ७१.९८ अब्ज डॉलर किमतीचे सोने आयात केले होते. तथापि, प्रमाणाच्या बाबतीत, आयात ४.७६% नी घटून ७२१.०३ टन झाली.
इराण-अमेरिका युद्धामुळे देशभरात महागाई वाढत होती. याला प्रतिसाद म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना सुमारे एक वर्षासाठी कमी प्रमाणात सोने खरेदी करण्याचे किंवा अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. यानंतरच सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले. पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे सोन्याच्या किमती गगनाला भिडतील अशी भीतीही निर्माण झाली होती. पण असे घडले नाही; महागाईच्या संपूर्ण काळात सोन्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिल्या.
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