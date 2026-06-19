शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • New Economic Threat For India After Crude Oil Crisis See Details Marathi News

New Threat For India: आता खलनायक कोण… कच्च्या तेलानंतर सर्वसामान्यांवर घोंघावतंय ‘हे’ मोठं संकट, कसा करणार सामना?

Updated On: Jun 19, 2026 | 01:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमतींनंतर आता भारतासमोर आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर 'नवे आर्थिक किंवा भू-राजकीय संकट' घोंघावत आहे. या संकटामुळे सामान्यांना चांगलाच दणका बसेल. नेमकं असं कोणतं आहे हे संकट? खलनायक बनून का समोर येतंय ?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

New Threat For India:मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे महागाईला मोठा धोका निर्माण होईल असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे आणि तसेच घडलं. या सगळ्यात होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली आणि जागतिक तेल आणि वायू संकट अधिकच गडद झाले, ज्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि अगदी एलपीजीच्या किमतीही कडाडल्या. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने महागाईत मोठी वाढ झाली. हे सर्व कच्च्या तेलाच्या किमतीतील प्रचंड वाढीमुळे घडले. त्याचा परिणाम सर्व सामान्यांच्या खिशावर मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. पण आता यापेक्षा मोठं संकट घोघावत आहे. त्यामुळा भारतीयांना चांगलाच दणका बसणार आहे. नेमकं कोणतं आहे हे संकट आणि काय परिणाम होणार ? हे सविस्तर जाणून घेऊयात मात्र खलनायकाचं पात्र कसं बदलत गेलं हेही जाणून घेऊयात.

सर्वसामान्यांसाठी गूड न्यूज! 15 जुलैपासून FTA लागू; व्हिस्कीपासून ब्युटी प्रॉडक्ट्सपर्यंत… ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेला तडा गेल्याने आणि दोन्ही देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने, कच्चे तेल आता ‘खलनायक’ राहिलेले नाही. अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या घोषणेपासून कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत आहेत. यामुळे महागाईचा धोकाही कमी झाला आहे, कारण होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होत आहेत.

कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम अशाप्रकारे

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीच्या परिणामाबद्दल बोलायचं तर देशाचा किरकोळ महागाई दर एप्रिलमधील ३.४८% वरून मे महिन्यात ३.९३% पर्यंत इतका वाढला. यामध्ये अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ आणि इंधनाच्या दरवाढीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. दरम्यान, घाऊक महागाई दरही मे महिन्यात ९.६८% वर पोहोचला. वाढता ऊर्जा खर्च आणि जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचा आपला महागाईचा अंदाज ४.६% वरून ५.१% पर्यंत वाढवला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात बराच काळ प्रति बॅरल १००-११० डॉलरच्या वर घिरट्या घालत असलेले आणि जगाला महागाईचा धोका निर्माण करणारे कच्चे तेल, अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या घोषणेमुळे मोठ्या प्रमाणात कोसळले, ज्यामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल ७७ डॉलरपर्यंत घसरल्या. त्यामुळे खलनायकाच्या भूमिकेत असलेलं कच्च तेल आणि चांगलंच नरमलं आहे.

तर आता खलनायक कोण?

काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत महागाईची चर्चा कच्च्या तेलाभोवती केंद्रित होती, परंतु आता तज्ज्ञांचे मत आहे की खलनायक कच्चे तेल नसून कोणीतरी दुसरेच आहे, ज्याचा गंभीर धोका आपल्या अगदी जवळून निर्माण होऊ शकतो. इन्फोमेरिक्स रेटिंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, आज भारतातील महागाईसाठी सर्वात मोठा धोका तेल नसून मान्सून आहे.

त्यांनी सांगितले की, कच्च्या तेलापेक्षा मान्सूनच्या गैरहजेरीमुळे भारताला महागाईचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याचे सोपे कारण म्हणजे भारतातील महागाईच्या गणनेत इंधनाच्या किमतींपेक्षा खाद्यपदार्थांची भूमिका अधिक मोठी असते. भारतातील जवळपास निम्मी शेतीयोग्य जमीन पावसावर अवलंबून आहे, पावसाच्या कमतरतेमुळे धान्य, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे महागाईचा दर झपाट्याने वाढू शकतो आणि कौटुंबिक बजेटची घडी विस्कळीत होऊ शकते.

कच्च्या तेलापेक्षा संकट अधिक गंभीर

शर्मा म्हणाले की, कमी पावसामुळे, विशेषतः एल निनोच्या काळात, अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे घरगुती खर्चात लक्षणीय वाढ होते. कमी पावसामुळे भाजीपाला, कडधान्ये, खाद्यतेल आणि दुधाच्या किमती अनेकदा दुहेरी अंकात पोहोचतात. एका मध्यमवर्गीय शहरी कुटुंबासाठी, यामुळे मासिक खर्चात ₹१,००० ते ₹३,००० ने वाढ होण्याचा अंदाज आहे, तर कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे अधिक असुरक्षित आहेत, कारण त्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग अन्नावर खर्च होतो.

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

Web Title: New economic threat for india after crude oil crisis see details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सर्वसामान्यांसाठी गूड न्यूज! 15 जुलैपासून FTA लागू; व्हिस्कीपासून ब्युटी प्रॉडक्ट्सपर्यंत… ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त
1

सर्वसामान्यांसाठी गूड न्यूज! 15 जुलैपासून FTA लागू; व्हिस्कीपासून ब्युटी प्रॉडक्ट्सपर्यंत… ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय
2

Telegram ला दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! याचिका फेटाळत दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?
3

NEET Paper leak Case : पेपरफुटीच्या प्रकरणात टेलिग्रामवरच बंदी का? व्हॉट्सॲपवर का नाही?

पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय
4

पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
New Threat For India: आता खलनायक कोण… कच्च्या तेलानंतर सर्वसामान्यांवर घोंघावतंय ‘हे’ मोठं संकट, कसा करणार सामना?

New Threat For India: आता खलनायक कोण… कच्च्या तेलानंतर सर्वसामान्यांवर घोंघावतंय ‘हे’ मोठं संकट, कसा करणार सामना?

Jun 19, 2026 | 01:45 PM
TET Exam 2026: ‘नीट’च्या गोंधळानंतर ‘टीईटी’साठी प्रशासन अलर्ट! संभाजीनगरमध्ये २९ हजारांहून अधिक भावी शिक्षकांची परीक्षा

TET Exam 2026: ‘नीट’च्या गोंधळानंतर ‘टीईटी’साठी प्रशासन अलर्ट! संभाजीनगरमध्ये २९ हजारांहून अधिक भावी शिक्षकांची परीक्षा

Jun 19, 2026 | 01:40 PM
गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

Jun 19, 2026 | 01:38 PM
Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार

Water Issue : पुणे विभागातील धरणांमध्ये केवळ 14 टक्के पाणीसाठा; जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे आणखी हाल होणार

Jun 19, 2026 | 01:35 PM
Times Square Firing: पर्यटकांची पळापळ अन् किंकाळ्या! टाईम्स स्क्वेअर गोळीबाराने हादरली अमेरिका; थरारक VIDEO आला समोर

Times Square Firing: पर्यटकांची पळापळ अन् किंकाळ्या! टाईम्स स्क्वेअर गोळीबाराने हादरली अमेरिका; थरारक VIDEO आला समोर

Jun 19, 2026 | 01:34 PM
Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव… वाचा सविस्तर

Google ने रोलआऊट केलं Android 17 चे स्टेबल अपडेट! नव्या फीचर्समुळे बदलणार यूजर्सचा अनुभव… वाचा सविस्तर

Jun 19, 2026 | 01:31 PM
Women’s T20 World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर; नव्या खेळाडूला संधी

Women’s T20 World Cup मध्ये भारताला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील दुखापतीमुळे बाहेर; नव्या खेळाडूला संधी

Jun 19, 2026 | 01:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा