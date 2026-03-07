पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?

जेव्हा एखादी व्यक्ती वैयक्तिक कर्ज घेण्याचा विचार करते, तेव्हा बँक तिचे उत्पन्न, नोकरीचे स्वरूप आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘क्रेडिट स्कोअर’ तपासते. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब असेल, तर बँका एकतर कर्ज नाकारतात किंवा खूप जास्त व्याजदर आकारतात. अशा वेळी ‘गोल्ड लोन’ हा एक वरदान ठरणारा पर्याय ठरतो. सोन्याच्या कर्जात कर्ज देणारी संस्था तुमच्या सोन्याला तारण म्हणून गहाण ठेवते, त्यामुळे बँकेसाठी ही एक सुरक्षित प्रक्रिया असते. परिणामी, त्यांना तुमच्या सिबिल स्कोअरची चिंता नसते. जर तुमचा सिबिल स्कोअर कमी असेल, तरीही तुम्हाला सोन्याच्या बदल्यात सहज कर्ज मिळू शकते.
याव्यतिरिक्त कर्जाच्या कालावधीचा विचार करणेही गरजेचे आहे. वैयक्तिक कर्ज हे सहसा दीर्घकालीन आर्थिक गरजांसाठी योग्य मानले जाते, तर सोन्याचे कर्ज हे अल्पकालीन गरजांसाठी उत्तम असते. तुम्हाला ते ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पैशांची गरज असेल, तर गोल्ड लोनचा व्याजदर पर्सनल लोनच्या तुलनेत कमी पडतो आणि आर्थिक भारही कमी होतो. प्रक्रियेच्या दृष्टीने विचार केल्यास, वैयक्तिक कर्ज मंजूर व्हायला अनेकदा काही दिवस लागतात, कारण त्यात कागदपत्रांची पडताळणी, क्रेडिट तपासणी आणि इतर तांत्रिक बाबींचा समावेश असतो. याउलट, गोल्ड लोनची प्रक्रिया अत्यंत जलद असते. तुम्ही बँकेत सोने घेऊन गेलात की, काही तासांतच तुमच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते.
थोडक्यात सांगायचे तर, तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गोल्ड लोन हा एक जलद, सोपा आणि कमी किचकट पर्याय आहे. मात्र, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, सोन्याच्या कर्जात तुम्ही तुमचे दागिने गहाण ठेवलेले असतात. त्यामुळे, वेळेवर कर्जाची परतफेड न केल्यास तुमच्या मौल्यवान सोन्यावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक निर्णय घेताना आपल्या परतफेडीच्या क्षमतेचा विचार करूनच पाऊल उचलणे नेहमीच हिताचे ठरते.