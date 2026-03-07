कितीही मोठा असू द्या स्पीड-ब्रेकर! ‘या’ 5 सर्वात उंच Compact SUV अजिबात घासल्या जाणार नाही

शहरांतील खोल खड्डे, कोणतीही खूण नसलेले उंच स्पीड-ब्रेकर किंवा गावाकडील कच्चे रस्ते अशा परिस्थितीत गाडी जमिनीपासून जास्त उंच असल्यास ड्रायव्हिंग अधिक सोपे आणि सुरक्षित होते. त्यामुळे आज आपण भारतातील उत्तम 5 Compact SUV बद्दल माहिती देणार आहोत, ज्यांचा ग्राउंड क्लीयरन्स खूप चांगला आहे.
ही SUV सुमारे 190 mm ग्राउंड क्लीयरन्ससह येते, त्यामुळे ती दैनंदिन वापरासाठी योग्य मानली जाते. इतकी उंची असल्यामुळे शहरातील खराब रस्ते आणि मोठे स्पीड-ब्रेकर सहज पार करता येतात. त्यामुळे कारच्या तळाला धक्का लागण्याची शक्यता कमी होते. या SUV मध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
टाटा हॅरियरमध्ये 205 mm ग्राउंड क्लीयरन्स मिळतो, त्यामुळे उबड-खाबड रस्त्यांवर ही SUV अधिक सक्षम ठरते. यामध्ये प्रशस्त केबिन, मोठा बूट स्पेस आणि उत्कृष्ट सेफ्टी फीचर्स दिले आहेत. ही SUV प्रामुख्याने 2.0 लिटर पॉवरफुल डिझेल इंजिनसह येते, जे दमदार परफॉर्मन्स देते.
220 mm ग्राउंड क्लीयरन्ससह होंडा एलिवेट ही या यादीतील सर्वात उंच SUV मानली जाते. त्यामुळे मोठे खड्डे किंवा उंच स्पीड-ब्रेकर पार करताना गाडीच्या तळाला धक्का लागण्याची शक्यता खूपच कमी असते. यामध्ये मोठा बूट स्पेसही मिळतो. या SUV मध्ये 1.5 लिटर नॅचरल्ली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन दिले आहे.
टोयोटा हाय्रायडरमध्ये सुमारे 210 mm ग्राउंड क्लीयरन्स दिला आहे, त्यामुळे खराब रस्ते आणि खड्डे असलेल्या मार्गांवर ही SUV सहज चालते. या गाडीत 1.5 लिटर स्ट्राँग-हायब्रिड आणि 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिनचे पर्याय मिळतात. जास्त मायलेज हवे असणाऱ्यांसाठी यामध्ये CNG पर्यायही उपलब्ध आहे.
किया सेल्टोस सुमारे 200 mm ग्राउंड क्लीयरन्ससह येते, ज्यामुळे ती खराब रस्त्यांसाठी चांगला पर्याय ठरते. आधुनिक फीचर्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आरामदायी ड्रायव्हिंगसाठी ही SUV ओळखली जाते. यामध्ये नॅचरल्ली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल आणि टर्बो-डिझेल असे तीन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत. या इंजिनमधून सुमारे 113 bhp ते 158 bhp इतकी पॉवर मिळते.