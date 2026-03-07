Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Russian Urals Crude Oil Price Increased First Time Indian Market Will Be Getting Higher Price Reason Behind It

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली असून सध्या रशियन तेल जास्त किमतीला विकले जात आहे. रशियन तेल व्यापाऱ्यांसाठी वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:50 PM
रशियन तेलाच्या किमती महागणार? (फोटो सौजन्य - iStock)

रशियन तेलाच्या किमती महागणार? (फोटो सौजन्य - iStock)

  • रशियन तेलाची मागणी वाढल्यामुळे आता महागणार 
  • भारताला कच्चे तेल घेण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार 
  • रशियन कच्च्या तेलाची काय आहे किंमत 
रशिया-युक्रेन युद्धापासून अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध असलेले रशियन तेल आता जास्त किमतीत उपलब्ध होईल का? इराण युद्धामुळे नफा कमी होण्याची चिंता रशियन कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे रशियन युरल्स कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे की, पहिल्यांदाच, भारतीय बंदरांवर डिलिव्हरी केल्यावर रशियन तेल आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क युरल्स ब्रेंट क्रूडपेक्षा जास्त किमतीत विकले जात आहे. इराण युद्धामुळे वाढत्या मागणीमुळे हे घडल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये एका आठवड्यापूर्वी सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक तेलाचा प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. पूर्वी, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियन तेल भारतीय बंदरांवर ब्रेंटला प्रति बॅरल अनेक अमेरिकन डॉलर्सच्या सवलतीने विकले जात होते, कारण युरोपियन युनियनने रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यानंतर रशियाने त्यांची विक्री आशियाकडे वळवली होती. अलिकडच्या वर्षांत, भारतीय रिफायनरीजनी रशियन कच्च्या तेलावर अवलंबून राहणे वाढवले ​​होते.

India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार

आता रशियाची रणनीती काय आहे?

बदलत्या परिस्थितीनंतर, क्रेमलिनने म्हटले आहे की इराण युद्धामुळे रशियन तेल आणि वायूच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी सांगितले की मार्च आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतीय बंदरांवर पोहोचल्यावर रशियन युरल्स तेल ब्रेंटपेक्षा $4 ते $5 प्रति बॅरलच्या प्रीमियमने विकले जात होते. सध्या, अमेरिकेने भारतीय रिफायनरीजना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी सवलत दिली आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी केले आहे.

रशियन तेल का महाग होत आहे?

बाल्टिक समुद्रातील प्रिमोर्स्क बंदरावर, ब्रेंटपेक्षा रशियन युरल्स तेलावरील सवलत सुमारे $5 ते $20 प्रति बॅरलने कमी झाली आहे. गेल्या आठवड्यात, ब्रेंटच्या किमती 25% वाढून $89 प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत, तर रशियन युरल्स तेलाच्या किमती $45.7 वरून $68.6 प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. LSEG डेटानुसार, युरल्स तेल आता गेल्या वर्षी जुलैनंतर पहिल्यांदाच लोडिंग बंदरांवर G7 च्या $60 प्रति बॅरलच्या किंमत मर्यादेपेक्षा आणि EU च्या $44.10 प्रति बॅरलच्या नवीन किंमत मर्यादेपेक्षा जास्त विकले जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर G7 आणि EU या दोन्ही देशांनी किंमत मर्यादा लादल्या, ज्यामुळे रशियन तेलाची विक्री करणाऱ्यांसाठी पश्चिमेकडील शिपिंग आणि विमा सेवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रोखल्या गेल्या.

India Russia oil trade: अमेरिकेचा दबाव फेल; रशियन तेल खरेदीत इंडियन ऑइल आघाडीवर

वाढत्या किमतीमुळे नफा कमी होत आहे

रशियन तेल विक्रेत्यांचा नफा वाढत्या मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे कमी होईल. रशियन बाल्टिक बंदरांमधून भारतात तेल वाहून नेण्यासाठी अंदाजे 100,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे अफ्रामॅक्स जहाज भाड्याने घेणे अंदाजे $15 दशलक्ष खर्चाचे आहे. फेब्रुवारीमध्ये, हा खर्च अंदाजे $12 दशलक्ष ते $12 दशलक्ष होता. व्यापाऱ्यांच्या मते, नोव्होरोसियस्क या रशियन काळ्या समुद्रातील बंदरावर माल लोड करण्यासाठीचे मालवाहतूक शुल्क बाल्टिक बंदरांपेक्षा कमी आहे, $13 दशलक्ष. अलिकडच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर शुक्रवारी हे बंदर पुन्हा उघडले. नोव्होरोसियस्क ते भारतात FOB आधारावर रशियन युरल्स तेलासाठी सवलत ब्रेंटपेक्षा $14 प्रति बॅरलवर वाढली आहे, जी अलिकडच्या नीचांकीपेक्षा $10 प्रति बॅरलने जास्त आहे.

Web Title: Russian urals crude oil price increased first time indian market will be getting higher price reason behind it

Published On: Mar 07, 2026 | 01:50 PM

