Subedaar : अनिल कपूरच्या‘सुबेदार’चा आंतरराष्ट्रीय जलवा, न्यूयॉर्कच्या Times Square वर झळकली पहिली झलक

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या सुबेदार या अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपटाची झलक न्यूयॉर्कमधील Times Square वरील भव्य स्क्रीनवर पाहायला मिळाली.

Updated On: Mar 07, 2026 | 03:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Amazon Prime Video वरील प्राइम ओरिजिनल चित्रपट ‘सुबेदार’ भारतीय कथा जागतिक स्तरावर पोहोचवत आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपटाची झलक न्यूयॉर्कमधील Times Square वरील भव्य स्क्रीनवर पाहायला मिळाली.

जगातील सर्वात मोठ्या कमर्शियल चौकांपैकी एक असलेल्या टाइम्स स्क्वेअरवर चित्रपटाचे प्रदर्शन होणे भारतीय सिनेमासाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे. या मोहिमेमुळे भारतीय कथांना जागतिक व्यासपीठावर वेगळी ओळख मिळत आहे. प्रेक्षक आणि फॅन्स या झलकावर उत्साहित प्रतिक्रिया देत आहेत आणि चित्रपटाच्या उत्सुकतेत वाढ झाली आहे.

मुख्य भूमिकेत असलेल्या Anil Kapoor यांच्या दमदार अभिनयामुळे आणि उत्कृष्ट सिनेमॅटिक अनुभवामुळे या चित्रपटाचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे. जगभरातील मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कॅम्पेन आणि ब्लॉकबस्टर प्रमोशनसाठी प्रसिद्ध असलेले Times Square ग्लोबल लॉन्चसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे व्यासपीठ मानले जाते. अशा ठिकाणी ‘सुबेदार’ झळकणे ही भारतीय कथांसाठी मोठी उपलब्धी ठरत आहे.

एक दमदार आणि भावनिक अ‍ॅक्शन-ड्रामा असलेला ‘सुबेदार’ हा चित्रपट सूबेदार अर्जुन मौर्य यांच्या आयुष्याभोवती फिरतो. अर्जुन हे निवृत्त सैनिक आहेत. एका दुर्लक्षामुळे त्यांचे शांत आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते आणि त्यांना पुन्हा गोंधळाच्या जगात पाऊल टाकावे लागते. आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वतःचा सन्मान परत मिळवण्यासाठी त्यांना गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि योग्य-अयोग्य यांच्या संघर्षाला सामोरे जावे लागते.

दिग्दर्शक Suresh Triveni यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘सुबेदार’ चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. या चित्रपटाची निर्मिती Vikram Malhotra, Anil Kapoor आणि Suresh Triveni यांनी एकत्र केली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by anilskapoor (@anilskapoor)


चित्रपटात Radhika Madan मुख्य भूमिकेत असून, त्यांच्यासोबत Saurabh Shukla, Aditya Rawal, Faisal Malik, Mona Singh आणि Khushbu Sundar यांचाही महत्त्वाचा समावेश आहे.

‘सुबेदार’चा प्रीमियर 5 मार्च रोजी खास Amazon Prime Video वर झाला. हा चित्रपट हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये भारतासह जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या आंतरराष्ट्रीय प्रीमियरमुळे भारतीय सिनेमाला जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळत आहे.

