Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Government Announced 3 Crore Ton Wheat Procurement For This Year With Rs 160 Rate Per Quintal

शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त

सरकारने जाहीर केले आहे की यावर्षी गव्हाची सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असून. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १६० रुपये जास्त देणार. गव्हाचे उत्पादन १२० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 02:35 PM
शेतकऱ्यांसाठी शासनाची खास भेट (फोटो सौजन्य - istock)

शेतकऱ्यांसाठी शासनाची खास भेट (फोटो सौजन्य - istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 
  • गव्हाची आता होणार अधिक प्रमाणात खरेदी 
  • प्रति क्विंटल मिळणार १६० रूपये अधिक 
सरकारने २०२६ साठी गहू खरेदीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे, जे गेल्या वर्षीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याचा फायदा देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना होईल, कारण या वर्षी चांगले गहू पीक अपेक्षित आहे. सरकारने गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीतही वाढ केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अंदाजे १६० रुपये जास्त मिळतील. सरकारने शनिवारी जाहीर केले की देशातील धान्य साठा देखील या वर्षी विक्रमी पातळीवर पोहोचेल.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य अन्न सचिवांच्या बैठकीत असे म्हटले आहे की सरकारने २०२६-२७ रब्बी विपणन हंगामासाठी (आरएमएस) ३०.३ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. बहुतेक गहू दरवर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान खरेदी केला जातो, तर इतर पिके संपूर्ण हंगामात, मार्चपर्यंत खरेदी केली जातात. याचा अर्थ असा की या वर्षी, शेतकऱ्यांना जूनपर्यंत सरकारी किमतीवर त्यांचा गहू विकण्याची संधी मिळेल.

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

धान्याचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाईल.

२०२५-२६ च्या रब्बी हंगामासाठी भात खरेदीचा अंदाज सरकारने ७.६ दशलक्ष टन, जो तांदळाच्या समतुल्य आहे, असा अंदाज लावला आहे. राज्ये बाजरीसह अंदाजे ७७९,००० टन भरड धान्य खरेदी करतील अशी अपेक्षा आहे (श्री अण्णा). यावर्षी, गव्हाचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या ११७.९ दशलक्ष टनांच्या विक्रमाला मागे टाकून १२० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, कारण ३३.४ दशलक्ष हेक्टरवर विक्रमी गहू पेरला जाईल आणि अनुकूल हवामानामुळे उत्पादन वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

देशात धान्याचा मोठा साठा

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) चा गहू साठा १ एप्रिल २०२६ पर्यंत अंदाजे १८.२ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत गरजांसाठी पुरेसा पुरवठा होईल. फेब्रुवारीमध्ये, भारताने गहू आणि गहू उत्पादनांच्या निर्यातीवरील चार वर्षांची बंदी उठवली, सुरुवातीला २.५ दशलक्ष टन गहू आणि ५००,००० टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली. याचा शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल, कारण निर्यात उघडल्याने परदेशात धान्याची मागणी वाढेल.

वाढीव एमएसपीवर खरेदी केली जाईल

सरकार १०% पर्यंत तुटलेले धान्य असलेले सुधारित तांदूळ पुरवण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट राबवत आहे. अन्नधान्याच्या पॅकेजिंगवर क्यूआर कोड टॅगिंगचा पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेशात यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे आणि इतर राज्यांमध्ये तो राबविण्याची योजना सुरू आहे. यावेळी, शेतकऱ्यांना दिलासा देत, सरकारने २०२६-२७ रब्बी विपणन हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही किंमत १६० रुपये जास्त आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षा! जिल्ह्यात दीड लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो लाभ, जिल्ह्यात थकीत कर्जाची स्थिती

Web Title: Government announced 3 crore ton wheat procurement for this year with rs 160 rate per quintal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!
1

US Iran war Impact: केळी, द्राक्षे, डाळिंब, भाज्या… दुबईत 1000 कंटेनर अडकले, भारताचं कोट्यवधींचं नुकसान!

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत
2

रशियन तेलाची मागणी वाढली, भारताला यावेळी मिळणार कच्चं तेल मिळणार महागाईत; नफा कमी कंपनी वाढवणार किंमत

खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!
3

खरंच Petrol – Diesel संपणार? HPCL आणि BPCL ने दिली मोठी अपडेट, पेट्रोप पंपावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचाच!

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ
4

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त

शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी भेट! मोठ्या प्रमाणात होणार गव्हाची खरेदी, प्रति क्विंटल मिळणार 160 रूपये जास्त

Mar 07, 2026 | 02:35 PM
थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

थॅलेसेमियाग्रस्तांच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! ‘चाइल्ड हेल्प फाऊंडेशन’कडून विशेष केंद्राची स्थापना

Mar 07, 2026 | 02:20 PM
Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Mar 07, 2026 | 02:18 PM
IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

IND vs NZ : सावधान संजू सॅमसन…आकाश चोप्राने केली आकाशवाणी! हा किवी वेगवान गोलंदाज त्याच्यासाठी “मोठा धोका”

Mar 07, 2026 | 02:15 PM
‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

‘काळ आला होता पण…’; खेडमध्ये खाजगी बस पलटली अन्…, भाविकांसोबत नेमके घडले काय?

Mar 07, 2026 | 02:13 PM
vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

vijay -Rashmika च्या लग्नाच्या व्हिडिओने तोडला ग्लोबल रेकॉर्ड; मेसी-रोनाल्डोला टाकलं मागे, इंस्टाग्रामवर रचला नवीन इतिहास

Mar 07, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Mar 07, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM