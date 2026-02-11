Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
साधी खिचडी खाऊन कंटाळा आला आहे? मग मसालेदार हरियाली मटर खिचडी नक्की बनवून पहा, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हरियाली मटार खिचडी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:00 AM
साधी खिचडी खाऊन कंटाळा आला आहे? ही मसालेदार हरियाली मटर खिचडी नक्की बनवून पहा, नोट करून घ्या रेसिपी

साधी खिचडी खाऊन कंटाळा आला आहे? ही मसालेदार हरियाली मटर खिचडी नक्की बनवून पहा, नोट करून घ्या रेसिपी

हिवाळा ऋतू संपून लवकर उन्हाळ्याला सुरुवात होणार आहे. वातावरणात सतत काहींना काही बदल होत असतात. या बदलांमुळे आरोग्य बिघडते. कधी थंडी तर कधी कडक ऊन पडत असल्यामुळे आरोग्य बिघडून जाते. अशा वातावरणात शरीराची खूप जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. आजारी पडल्यानंतर किंवा जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर कायमच आवडीने बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे दालखिचडी. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं दालखिचडी खायला खूप जास्त आवडते. भरपूर भाज्या आणि अतिशय कमी मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. आजारपणात कायमच खिचडी बनवून खाण्यास दिली जाते. पण नेहमीच तीच साधी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये हरियाली मटार खिचडी बनवू शकता.हा पदार्थ कुकरमध्ये सहज तयार होतो. याशिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मटार उपलब्ध असतात. चला तर जाणून घेऊया हरियाली मटार खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : जेवणाचा मेन्यू करा खास, घरी बनवा चविष्ट आणि खमंग चवीची ‘मेथी मसाला बाटी’

साहित्य:

  • मटार
  • तांदूळ
  • हिरवी मिरची कोथिंबीर पेस्ट
  • आलं लसूण पेस्ट
  • तूप
  • मीठ
  • मुगडाळ
  • जिरं
  • मोहरी
  • खडे मसाले
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • पाणी
ओव्हन आणि मैदाशिवाय घरीच बनवा हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • हरियाली मटार खिचडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे पदार्थाची चव वाढेल आणि खिचडी मऊ होईल.
  • कुकरमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात मोहरी, जिरं, खडे मसाले आणि कढीपत्त्याची पाने घालून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित शिजवा. शिजल्यानंतर कांद्याला तेल सुटेल.
  • त्यानंतर त्यात हिरवी मिरची आलं लसूण पेस्ट घालून भाजा. पेस्ट भाजून झाल्यानंतर त्यात हिरवे वाटाणे, हळद, गरम मसाला घालून मिक्स करा.
  • मसाले शिजल्यानंतर त्यात भिजवलेले डाळ आणि तांदूळ टाकून मिक्स करा आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कुकरच्या ४ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली हरियाली मटार खिचडी.

Web Title: How to make hariyali matar khichdi at home simple food recipe cooking tips

Published On: Feb 11, 2026 | 08:00 AM

