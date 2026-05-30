Hardwyn India Limited चे आर्थिक निकाल जाहीर! वार्षिक उत्पन्नाने ओलांडला 200 कोटींचा टप्पा; कंपनी देणार बोनस शेअर्स?

हार्डविन इंडिया लिमिटेडने चौथी तिमाही आणि आर्थिक वर्ष 2026 आर्थिक निकाल जारी केले आहेत. 30-35% सीएजीआरसह आर्थिक वर्ष 32 पर्यंत ₹1,000 कोटीपेक्षा जास् मापदंड गाठला. दीर्घकालीन भागधारकांचे मूल्य वाढवण्यासाठी कंपनीच्या वतीने बाजार विस्तार, उत्पादन नवोन्मेष आणि डिजिटल परिवर्तनाशी निगडीत सात स्तंभांचा धोरणात्मक आराखडा जाहीर करण्यात आला.
हार्डविन इंडिया लिमिटेडने आज 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे आणि पूर्ण वर्षाचे लेखापरीक्षित आर्थिक निकाल जाहीर केले. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025 मधील ₹18,537.39 लाख रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2026साठी ₹20,041.35 लाखांचे एकूण उत्पन्न नोंदवले, जे वर्ष-दर-वर्ष स्थिर वाढीचा मार्ग दर्शवते.
संपूर्ण वर्षासाठी निव्वळ नफा ₹1,320.58 लाख इतका होता, जो मागील वर्षाच्या ₹1,123.12 लाखांपेक्षा जास्त होता, ज्यामुळे पीएटीमध्ये 17.58% वाढ झाली, ज्यामुळे नफा आणि ऑपरेटिंग लीव्हरेजमध्ये सातत्याने सुधारणा होत असल्याचे अधोरेखित होते. चौथी तिमाही आर्थिक वर्ष 2026 साठी, कंपनीने ₹5,747.42 लाखांचा महसूल आणि ₹ 342.94 लाखांचा निव्वळ नफा नोंदवला, ज्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश करण्याची जोरदार गती दिसून आली. आर्थिक वर्ष 2026 साठी प्रति शेअर्स कमाई आर्थिक वर्ष 2025 मधील ₹ 0.23 च्या तुलनेत ₹ 0.27 प्रति शेअर्सवर मूल्य ₹1/ वर आली. कंपनीने बोनस समभाग जारी करण्याचा विचारही केला आहे.
“आर्थिक वर्ष 2026 हे उद्देशपूर्ण अंमलबजावणीचे वर्ष राहिले आहे. आमचा महसूल आणि नफ्यातील वाढ आमच्या वितरण जाळ्याची ताकद आणि किरकोळ ते संस्थात्मक अशा वैविध्यपूर्ण ग्राहक आधाराला संबोधित करण्याची आमची क्षमता प्रतिबिंबित करते. आम्ही विशेषतः आमच्या चौथ्या तिमाहीच्या कामगिरीवर खूष आहोत, ज्यामुळे आमची मूलभूत तत्त्वे मजबूत राहतात.
पुढे पाहता, आम्ही आर्थिक वर्ष 32 पर्यंत ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त महसुलाचे महत्त्वाकांक्षी परंतु साध्य करण्यायोग्य लक्ष्य ठेवले आहे, जे 30-35% सीएजीआर दर्शवते. ही केवळ एक आकांक्षा नाही, तर आमच्या व्यवसायाच्या बाजारपेठा, उत्पादने, कामकाज (ऑपरेशन), ग्राहक, टिकाऊपणा, मार्जिन तसेच डिजिटल पायाभूत सुविधा या प्रत्येक पैलूला संबोधित करणाऱ्या संरचित, सात स्तंभांच्या धोरणाद्वारे समर्थित आहे.
मागणीच्या बाजूने, आम्ही श्रेणी-II आणि श्रेणी-III शहरांमध्ये लक्षणीय हेडरूम पाहतो, जे दर्जेदार हार्डवेअर सोल्यूशन्ससाठी कमी प्रवेश करतात. त्याच वेळी, दक्षिण आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील आपल्या निर्यातीमुळे संबोधित करण्यायोग्य एक मोठी बाजारपेठ खुली होते, जी पद्धतशीरपणे ताब्यात घेण्याचा आमचा हेतू आहे.
उत्पादन नेतृत्व आमच्या वाढीच्या कथेच्या केंद्रस्थानी राहील. आम्ही सक्रियपणे आमच्या पोर्टफोलिओचा प्रिमियम, स्मार्ट आणि बंडल हार्डवेअर श्रेणींमध्ये विस्तार करीत आहोत ज्यात दरवाजे, स्वयंपाकघर, वॉडरोब आणि प्रवेश प्रणाली समाविष्ट आहेत. एकत्रित, उच्च-तिकीट उपाययोजनांमुळे प्रति व्यवहार महसूल आणि एकूण मार्जिन प्रोफाइल या दोन्हींमध्ये सुधारणा होईल, ज्यामुळे आमच्या उच्च मार्जिन उत्पादन स्तंभात अर्थपूर्ण योगदान मिळेल.
आम्ही संस्थात्मक बाजूने, मोठ्या स्थावर मालमत्ता विकासक, पायाभूत सुविधा प्रकल्प मालक आणि सरकारी खरेदी संस्थांसह प्राधान्य-पुरवठादार प्रमाणपत्रे सक्रियपणे तयार करीत आहोत. हे संबंध, एकदा प्रस्थापित झाल्यावर, वार्षिकीसारखी महसुली दृश्यमानता प्रदान करतात आणि आपल्याला लहान, खंडित स्पर्धेपासून वेगळे करतात.
शाश्वतता ही आता ऐच्छिक राहिलेली नाही कारण ती व्यवसायाची अनिवार्यता आहे. आम्ही पुढे मार्गक्रमण करत स्वत:च्या मुख्य कार्यात पर्यावरणपूरक साहित्य आणि जबाबदार उत्पादन पद्धती अवलंबत आहोत आणि ईएसजी मेट्रिक्सवर पारदर्शकपणे अहवाल देऊ.
आमचा विश्वास आहे की हे हार्डविनला संस्थात्मक गुंतवणूकदार, मोठे कॉर्पोरेट ग्राहक आणि जागरूक ग्राहकांच्या नवीन पिढीसाठी अनुकूल स्थान देते. शेवटी, डी2सी वाहिन्या, डिजिटल उत्पादन कॉन्फिग्युरेटर्स आणि ई-कॉमर्स भागीदारी यांचा समावेश असलेला आमचा डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम ग्राहकांचा अनुभव सुधारत असताना आमची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवेल. लीन मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिजिटल ईआरपी डिप्लॉयमेंटसह आम्ही एक अशी संस्था तयार करत आहोत जी प्रगतीशील, कार्यक्षम आणि वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार आहे .”