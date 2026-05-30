ITI Exam: पहिल्या वर्षात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचा दिलासादायक निर्णय; गुणपत्रिकेत होणार ‘हे’ महत्त्वाचे बदल!

Updated On: May 30, 2026 | 05:52 PM IST
सारांश

ITI Exam Result Reforms: केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने (DGT) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (ITI) गुणपत्रकात मोठा बदल केला आहे. नवीन ई-प्रमाणपत्रात 'अपार' (APAAR) आयडी आणि शैक्षणिक क्रेडिट्सचा समावेश होणार आहे.

ITI

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार

ITI Exam Result Reforms 2026: केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने (डीजीटी) एक महत्त्वाचा लेखी आदेश दिला आहे, ज्यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील (आयटीआय) मुख्य परीक्षा दिलेल्या प्रशिक्षणार्थींना मिळणाऱ्या गुणपत्रकाच्या स्वरूपात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशातील ‘क्राफ्टसमन ट्रेनिंग स्कीम’ अंतर्गत २०२५ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या आणि पुढील महिन्यात परीक्षा देणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींसाठी हा बदल लागू करण्यात येणार आहे. त्यांच्या नवीन ई-प्रमाणपत्रात आणि निकालात हा महत्त्वाचा बदल केला जाईल. ‘आयटीआय’मध्ये अनेक अभ्यासक्रम दोन वर्ष मुदतीचे असतात. यात पहिल्या वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास प्रशिक्षणार्थींच्या निकालावर ‘नापास’ हा शेरा दिला जात असे नंतर हाच शेरा घेऊन प्रशिक्षणार्थी दुसऱ्या वर्षांसाठी प्रवेश घेत असत.

मुख्य परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत बदल

प्रशिक्षणार्थीचे त्याच्या ट्रेडनुसार ५०, १०० आणि २५० गुणांचे वेगवेगळे पेपर होतात. यातील २५० मार्कांसाठी प्रशिक्षणार्थींने प्रात्यक्षिक करणे गरजेचे आहे. तसेच त्याने लेखी पेपरमध्ये ३३ टक्के गुण तर प्रात्यक्षिकांसाठी ६० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. तसेच आयटीआयमध्ये अभ्यासक्रम पूर्णे केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थी उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवासाठी (ऑन जॉब ट्रेनिंग) जातात. आता या प्रशिक्षणाच्या मिळणाऱ्या गुणांचा गुणपत्रकांमध्ये समावेश होतो. म्हणजेच निकालातील हा बदल केवळ मुख्य परीक्षेच्या गुणपत्रिकेपुरता असेल. पुरवणी परीक्षेसाठी पूर्वीप्रमाणेच उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण असा शेरा कायम असेल असे ‘डीजीटी’ने आदेशात नमूद केले आहे.

विद्यार्थींच्या  क्रेडिटचा गुणपत्रकात समावेश

आता आयटीआय प्रशिक्षणार्थींना नवीन ई स्वरूपात ‘नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट’ मिळेल. त्यात अपार क्रमांकाचा समावेश असेल. यापूर्वी असा क्रमांक गुणपत्रकांवर नव्हता तसेच अपार आयडीनुसार संबंधित विद्यार्थी किंवा प्रशिक्षणार्थीने त्याच्या शैक्षणिक काळात मिळवलेले क्रेडिटचा या गुणपत्रकात समावेश केला जाईल. हे क्रेडिट प्रशिक्षणार्थीला ‘अॅकॅडमी बँक ऑफ क्रेडिट’मध्ये दिसू शकतील. या बातमीमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील लाखो प्रशिक्षणार्थींसाठी एक दिलासा मिळाला आहे.

