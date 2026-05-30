June Bank Holidays 2026: आवश्यक कामं उरकून घ्या ! जून महिन्यात तब्बल 11 ते 13 दिवस बँका राहणार बंद

Updated On: May 30, 2026 | 03:53 PM IST
सारांश

मे महिना आता संपत आला आहे आणि जून महिना अगदी तोंडावर आला आहे. जून २०२६ मध्ये, संपूर्ण भारतातील बँका अनेक दिवस बंद राहणार आहेत. या सुट्ट्यांमध्ये केवळ साप्ताहिक सुट्ट्यांचाच नव्हे, तर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या सुट्ट्यावर नजर नक्की फिरवून घ्या अन्यथा कामांचा गोंधळ होईल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार

Bank Holiday in June 2026: मे महिना आता संपत आला आहे आणि जून महिना अगदी तोंडावर आला आहे. जून २०२६ मध्ये, संपूर्ण भारतातील बँका अनेक दिवस बंद राहणार आहेत. या सुट्ट्यांमध्ये केवळ साप्ताहिक सुट्ट्यांचाच नव्हे, तर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या सुट्ट्यावर नजर नक्की फिरवून घ्या अन्यथा कामांचा गोंधळ होईल.

Negotiable Instruments Act नुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही विशिष्ट सुट्ट्या निश्चित केल्या आहेत; या सुट्ट्या एका राज्यानुसार दुसऱ्या राज्यात वेगवेगळ्या असू शकतात. ग्राहकांना या तारखांची माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या बँकिंग व्यवहारांचे नियोजन त्यानुसार करू शकतील. परिणामी, जून महिन्यात विविध राज्यांमधील बँका एकूण ११ ते १३ दिवस बंद राहतील. यामध्ये ६ नियमित सुट्ट्यांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये ४ रविवार आणि २ शनिवार आहेत, तर उर्वरित सुट्ट्या या संबंधित राज्यांवर आणि तेथील स्थानिक सणांवर आधारित असतात.

साप्ताहिक सुट्ट्या कधी आहेत?

७ जून २०२६ – रविवार

१३ जून २०२६ – दुसरा शनिवार

१४ जून २०२६ – रविवार

२१ जून २०२६ – रविवार

२७ जून २०२६ – चौथा शनिवार

२८ जून २०२६ – रविवार

इतर सुट्ट्या कधी आहेत?

१५ जून (सोमवार) – राजा संक्रांती आणि YMA दिनानिमित्त, बँका केवळ ओडिशा आणि मिझोरममध्ये बंद राहतील.

१७ जून (बुधवार) – महाराणा प्रताप जयंतीनिमित्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये बँका बंद राहतील.

१८ जून (गुरुवार) – गुरु अर्जन देव यांच्या हुतात्मा दिनानिमित्त, बँका केवळ पंजाबमध्ये बंद राहतील.

२५ जून (गुरुवार) – मोहर्रममुळे, विजयवाडा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बँका बंद राहतील.

२६ जून (शुक्रवार) – मोहर्रम (आशुरा) मुळे, देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये—दिल्लीपासून मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाळ आणि पाटणापर्यंत—बँका बंद राहतील.

२९ जून (सोमवार) – संत गुरु कबीर जयंतीनिमित्त, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये बँका बंद राहतील.

३० जून (मंगळवार) – ‘रेम्ना नी’ (Remna Ni) निमित्त, मिझोरममध्ये बँका बंद राहतील.

डिजिटल सेवा सुरू राहतील

जून महिन्यात अनेक दिवशी बँका बंद राहणार असल्या तरी, काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही; या कालावधीत तुम्ही आर्थिक व्यवहार, रोख रक्कम काढणे, बिल भरणे आणि इतर सेवांसाठी मोबाईल बँकिंग, ऑनलाईन नेट बँकिंग आणि एटीएमचा २४ तास वापर करू शकाल.

