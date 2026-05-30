‘मी भाई आहे’ म्हणत वाईन शॉपबाहेर धिंगाणा, काचेच्या बाटल्यांनी तरुणावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

पिंपरी : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज खून, हाणामाऱ्या, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वाईन शॉपबाहेर दारू पिताना झालेल्या किरकोळ वादातून एका तरुणावर काचेच्या बाटल्यांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. तसेच मी भाई आहे म्हणत परिसरात दहशत पसरवली. ही घटना गुरुवारी (दि. २८) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली आहे. या प्रकरणी दक्षिण महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांना अटक केली आहे.
या प्रकरणी रिपन निरन बर्मन (वय २२, रा. शिवशंकर सोसायटी, खराबवाडी, ता. खेड, जि. पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार राहुल अरविंद गावडे (वय २४), सलमान रहीम नदाफ (वय २४) आणि गुफरान कलीम अहमद (वय २५) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांनाही अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी व आरोपी हे वाईन शॉपबाहेर दारू पीत असताना टेबल-खुर्ची बाजूला घेण्याच्या कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर आरोपींनी फिर्यादीला धमकावत दुकानाबाहेर पडलेल्या काचेच्या बाटल्या त्याच्या अंगावर फेकल्या. यातील एक बाटली फिर्यादीच्या डोक्यात लागल्याने तो जखमी झाला. तसेच आरोपींनी रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या दिशेनेही काचेच्या बाटल्या फेकल्याने परिसरात घबराट पसरली. आरोपींपैकी एकाने स्वतःला परिसरातील ‘भाई’ असल्याचे सांगत दहशत निर्माण केली. घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण महाळुंगे एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तिघांना अटक केली असून, अधिक तपास करीत आहेत.
शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यावर जिवघेणा हल्ला
परळी वैद्यनाथ येथील मोंढा मार्केट परिसरातील ‘रिद्धी-सिद्धी’ हॉटेलमध्ये किरकोळ कारणावरून शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते शिवाजी शिंदे यांच्यावर कोयत्याने (कत्तीने) जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात शिवाजी शिंदे गंभीर जखमी झाले असून, याप्रकरणी संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात एका महिलेसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शिवाजी शंकरराव शिंदे (वय ५०, रा. वडगाव दादाहरी, ता. परळी) यांचे मोंढा मार्केट येथे ‘रिद्धी-सिद्धी’ हॉटेल आहे. त्यांच्या मुलाचे आरोपी गजानन सुरवसे याच्यासोबत पूर्वी भांडण झाले होते. त्याचाच राग मनात धरून आरोपींनी हा हल्ला केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. दिनांक २६ मे २०२६ रोजी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास आरोपी गजानन सुरवसे आणि त्याची आई हॉटेलवर आले. यावेळी गजानन सुरवसे याने सोबत आणलेल्या तीक्ष्ण कोयत्याने शिवाजी शिंदे यांच्यावर सपासप वार केले. या हल्ल्यात शिंदे यांच्या उजव्या हाताच्या बोटाला, डाव्या पायाच्या मांडीला तसेच डाव्या हाताच्या दंडाला गंभीर दुखापत झाली आहे.