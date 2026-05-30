Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Pakistan Government Cuts Petrol And Diesel Prices By 22 Rupees Marathi News

तब्बल 22 रुपयांनी स्वस्त झालं Petrol – Diesel, सरकारचा मोठा निर्णय; जनतेने घेतला सुटकेचा श्वास

Updated On: May 30, 2026 | 05:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सुरु असताना 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'ची नाकेबंदी आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतसह जगाच्या विविध भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. भारतात तर दरावर दर वाढतच चालले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Petrol – Diesel Price Cut : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सुरु असताना ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ‘ची नाकेबंदी आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतसह जगाच्या विविध भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. भारतात तर दरावर दर वाढतच चालले आहेत. असा परिस्थितीत भारताच्या शेजारील देशामध्ये तर जनतेने सुटकेचा श्वास घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे जनता सुखावली आहे. नेमका कोणता आहे तो देश आणि इतक्या किमती कशा प्रकारे घटवल्या आहेत समजून घेऊयात.

June Bank Holidays 2026: आवश्यक कामं उरकून घ्या ! जून महिन्यात तब्बल 11 ते 13 दिवस बँका राहणार बंद

सरकारकडून एक खास भेट

शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये मात्र या इंधनांच्या किमती सातत्याने कमी होत आहेत. २९ मे रोजी, पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’च्या किमतींमध्ये लक्षणीय कपात जाहीर केली. ‘ईद-उल-अधा’च्या शुभप्रसंगी देशातील नागरिकांना दिलासा देत, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत आणखी कमी केल्या; या निर्णयाला सरकारने ‘ईदची भेट’ असे संबोधले आहे. काल, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेल या दोन्ही इंधनांच्या किमतींमध्ये सरसकट २२ रुपयांची कपात करण्यात आली.

किमतींमध्ये सलग तिसऱ्यांदा कपात

सुरुवातीला, १५ मे रोजी पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ५ रुपयांची कपात करण्यात आली होती.
त्यानंतर, २२ मे रोजी साप्ताहिक आढाव्याचा एक भाग म्हणून पेट्रोलच्या किमती प्रति लिटर ६ रुपयांनी, तर हाय-स्पीड डिझेलच्या किमती ६.८० रुपयांनी कमी करण्यात आल्या.
ईदच्या शुभ मुहूर्तावर, २९ मे रोजी, या मालिकेतील सर्वात मोठी आणि तिसरी कपात लागू करण्यात आली. सरकारने या दोन्ही इंधनांच्या किमती प्रत्येकी २२ रुपयांनी कमी केल्या.
एकूणच, मे महिन्यादरम्यान, पाकिस्तानातील पेट्रोलच्या किमतींमध्ये एकत्रितपणे प्रति लिटर ३३ रुपयांची घट झाली आहे. त्याच वेळी, डिझेलच्या किमतींमध्ये एकूण ३३.८० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

किमती का कमी करण्यात आल्या?

वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानची जनता त्रस्त झाली होती. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत, देशातील इंधनाच्या किमतींनी इतिहासात पहिल्यांदाच प्रति लिटर ४१४ रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. परिणामी, मालवाहतुकीपासून ते सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व काही अत्यंत महाग झाले होते. लोक रस्त्यावर उतरले आणि विविध ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली. आपल्या प्रशासनाचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने इंधनाच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. याच संदर्भात, ईदच्या निमित्ताने, सरकारने अधिकाऱ्यांना असे निर्देश दिले की, तेल कंपन्यांवर सामान्यतः आकारल्या जाणाऱ्या नफ्याचा किंवा करांचा काही भाग माफ करून जनतेला थेट दिलासा द्यावा.

IMF ने घातलेली अट…

या किंमत कपातीमागे आणखी एक कारणही आहे. सध्या, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून कामकाज करत आहे. IMF ने अशी एक अट घातली होती की, विक्री होणाऱ्या इंधनाच्या प्रत्येक लिटरवर एक निश्चित शुल्क आकारले जावे. आता, चालू आर्थिक वर्षासाठीचे कर संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर सरकार असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या घटीचा फायदा करांच्या स्वरूपात स्वतःकडे राखून ठेवण्याऐवजी, तो थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

अरे वाह! …मग स्वस्त होणार Cylinder! होर्मुझमधील नाकाबंदी उठवली तर भारताचं टेन्शन संपणार?

Web Title: Pakistan government cuts petrol and diesel prices by 22 rupees marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

LPG Rules: 1 जूनपासून LPG नियमांमध्ये मोठे बदल, तुमचाही सिलेंडर होऊ शकतो रद्द…
1

LPG Rules: 1 जूनपासून LPG नियमांमध्ये मोठे बदल, तुमचाही सिलेंडर होऊ शकतो रद्द…

June Bank Holidays 2026: आवश्यक कामं उरकून घ्या ! जून महिन्यात तब्बल 11 ते 13 दिवस बँका राहणार बंद
2

June Bank Holidays 2026: आवश्यक कामं उरकून घ्या ! जून महिन्यात तब्बल 11 ते 13 दिवस बँका राहणार बंद

Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत
3

Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत

अरे वाह! …मग स्वस्त होणार Cylinder! होर्मुझमधील नाकाबंदी उठवली तर भारताचं टेन्शन संपणार?
4

अरे वाह! …मग स्वस्त होणार Cylinder! होर्मुझमधील नाकाबंदी उठवली तर भारताचं टेन्शन संपणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तब्बल 22 रुपयांनी स्वस्त झालं Petrol – Diesel, सरकारचा मोठा निर्णय; जनतेने घेतला सुटकेचा श्वास

तब्बल 22 रुपयांनी स्वस्त झालं Petrol – Diesel, सरकारचा मोठा निर्णय; जनतेने घेतला सुटकेचा श्वास

May 30, 2026 | 05:35 PM
‘अंतिम पग’ अन् देशसेवेची शपथ! NDA च्या १५० व्या तुकडीचे दिमाखदार दीक्षांत संचलन

‘अंतिम पग’ अन् देशसेवेची शपथ! NDA च्या १५० व्या तुकडीचे दिमाखदार दीक्षांत संचलन

May 30, 2026 | 05:30 PM
Naga Chaitanya : अश्लील कंटेंटशी नाव जोडल्यानंतर अभिनेता भडकला! सामंथाच्या Ex-Husband ची कोर्टात धाव

Naga Chaitanya : अश्लील कंटेंटशी नाव जोडल्यानंतर अभिनेता भडकला! सामंथाच्या Ex-Husband ची कोर्टात धाव

May 30, 2026 | 05:19 PM
Petrol Price Hike : ‘सामान्य जनतेची लूट बंद करा’; इंधन व गॅस दरवाढीविरोधात काँग्रेसचा एल्गार, केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Petrol Price Hike : ‘सामान्य जनतेची लूट बंद करा’; इंधन व गॅस दरवाढीविरोधात काँग्रेसचा एल्गार, केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

May 30, 2026 | 05:13 PM
French Open 2026 मध्ये महाउलटफेर! १९ वर्षीय फोन्सेकाने नोव्हाक जोकोविचचा केला गेम ओव्हर, २५ व्या ग्रँड स्लॅमचे स्वप्न भंगले

French Open 2026 मध्ये महाउलटफेर! १९ वर्षीय फोन्सेकाने नोव्हाक जोकोविचचा केला गेम ओव्हर, २५ व्या ग्रँड स्लॅमचे स्वप्न भंगले

May 30, 2026 | 05:11 PM
“पुण्यातील विषारी दारुकांडाचा तपास पुणे पोलिसांच्या ‘मुखिया’ला जमणार नाही म्हणून तपास CID कडे,” रोहित पवार यांचा सरकारवर निशाणा

“पुण्यातील विषारी दारुकांडाचा तपास पुणे पोलिसांच्या ‘मुखिया’ला जमणार नाही म्हणून तपास CID कडे,” रोहित पवार यांचा सरकारवर निशाणा

May 30, 2026 | 05:06 PM
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण तापलं; कांदा दरासाठी बोलावलेल्या बैठकीतच नेत्यांमध्ये खडाजंगी

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण तापलं; कांदा दरासाठी बोलावलेल्या बैठकीतच नेत्यांमध्ये खडाजंगी

May 30, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM