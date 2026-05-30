Asian Games Trials: झुंज दिली, पण यश हुकलं! Vinesh Phogat चं आशियाई खेळांचं तिकीट कटलं

सारांश

विनेश फोगाटसाठी ही निवड चाचणी आव्हानात्मक राहिली असल्याचे पाहायला मिळाले. वजनी गटावरून भारतीय कुस्ती महासंघासोबत तीचा वाद झाल्याचे समोर येत होते.

विनेश फोगाटचे आशियाई खेळांचे स्वप्न भंगले (फोटो- ians)

विस्तार

विनेश फोगाटने दिली होती ५३ किलो वजनी गटामध्ये चाचणी 
विनेश फोगाटचे आशियाई खेळांचे स्वप्न भंगले
विनेश फोगाटसाठी आजचा दिवस अत्यंत निराशाजनक

नवी दिल्ली: नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या आशियाई स्पर्धा 2026 च्या निवड चाचणीत दिग्गज कुस्तीपटू विनेश फोगाटला मोठा धक्का बसला आहे. सेमीफायनलमध्ये फोगाटला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे तिचे आशियाई स्पर्धा 2026 मध्ये खेळण्याचे स्वप्न भंगले आहे. आज झालेल्या 53 किलो वजनी गटाच्या सेमीफायनलमध्ये हरियनाच्या मीनाक्षी गोयतने विनेश फोगाटचा पराभव केला आहे. फोगाटचा 6-4 अशा फरकाने पराभव झाला आहे. यामुळे तिचे आशियाई खेळांच्या संघात स्थान मिळवण्याचे स्वप्न तूर्तास संपुष्टात आले आहे.

विनेश फोगाटसाठी ही निवड चाचणी आव्हानात्मक राहिली असल्याचे पाहायला मिळाले. वजनी गटावरून भारतीय कुस्ती महासंघासोबत तीचा वाद झाल्याचे समोर येत होते. सुरुवातीला तीला केवळ 50 किलो वजन गटात खेळण्याची परवानगी होती. मात्र कोर्टाच्या आदेशानुसार टीला 53 किलो वजनी गटात सहभागी करून घेण्यात आले.

बातमी अपडेट होत आहे..

 

Published On: May 30, 2026 | 06:16 PM

