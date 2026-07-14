ना ग्राहक येणार, ना काउंटर लागणार! तरीही लाखो रुपयांची कमाई; तुम्हीही सुरु करु शकता Blinkit, Zepto चा ‘डार्क स्टोअर’ बिझनेस

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ब्लिंकइट आणि झेप्टोसारख्या क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी डार्क स्टोअर उघडणे हे काही स्वस्त काम नाही. लहान प्रमाणावर, हा व्यवसाय १५-२० लाख रुपयांपासून सुरू होऊ शकतो, ज्यामध्ये मूलभूत गोदामाची जागा, रॅक्स, तंत्रज्ञान आणि मर्यादित मालसाठा असतो.
दरम्यान, मिड-लेवल सेटअपसाठी हा खर्च ₹२०-₹४० लाखांपर्यंत वाढू शकतो, विशेषतः महानगरांमध्ये जिथे भाडे आणि परिचालन खर्च जास्त असतो. ब्लिंकइटसारख्या मॉडेल्ससाठी, दुकानाच्या ठिकाणानुसार आणि आकारानुसार, साधारणपणे ₹१५-₹३५ लाखांची गुंतवणूक लागते.
जर एखाद्याने मोठ्या प्रमाणावर किंवा फ्रेंचायझी मॉडेलमध्ये डार्क स्टोर उघडले तर गुंतवणूक थेट ₹40-80 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. काही प्रकरणांमध्ये, ब्रँडिंग, स्टोरेज सिस्टीम आणि हेवी इन्व्हेंटरी जोडल्यावर हा खर्च ₹80 लाख ते अगदी ₹1 कोटीपर्यंत जातो.
खरं तर, डार्क स्टोरची कमाई पूर्णपणे ऑर्डरची मात्रा आणि स्थान यावर अवलंबून असते. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, एक स्टोअर दररोज 800-1500 ऑर्डर्सवर प्रक्रिया करतो. प्रत्येक ऑर्डरवर सरासरी ₹20-40 मार्जिन आहे, याचा अर्थ मासिक एकूण कमाई सुमारे ₹5-15 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
पण भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज, रसद आणि अपव्यय यासारखे खर्च वजा केल्यावर निव्वळ नफा फारच कमी राहतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सुरुवातीच्या महिन्यांत नफा 5-10% च्या दरम्यान राहतो, तर काही स्टोअरला ब्रेक-इव्हनपर्यंत पोहोचण्यासाठी 6-12 महिने लागतात.
म्हणूनच तज्ञांचा असा विश्वास आहे की डार्क स्टोर टिकाऊ बनवण्यासाठी, ₹ 30-40 लाखांची मासिक उलाढाल (GMV) आवश्यक आहे. ऑर्डर व्हॉल्यूम कमी झाल्यास किंवा स्थान योग्य नसल्यास, नुकसानाचा धोका तितकाच मोठा होतो.
२,०००–३,००० चौरस फुटांचे गोदाम आणि त्याचे भाडे
रॅक, शीतगृह आणि पॅकिंग प्रणाली
सुरुवातीचा मालसाठा (₹३–७ लाख)
कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि प्रशिक्षण
परवाने आणि तंत्रज्ञान उभारणी
याचा अर्थ असा की हा पूर्णपणे बॅक-एंड व्यवसाय आहे, जिथे ग्राहक येत नाहीत; फक्त ऑर्डरवर प्रक्रिया केली जाते.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डार्क स्टोअर्स थेट खरेदी करता येत नाहीत; त्याऐवजी, तुम्हाला कंपन्यांसोबत भागीदारी करावी लागते. ब्लिंकइट आणि झेप्टो दोन्ही ‘फ्रँचायझी/भागीदार मॉडेल’वर काम करतात, जिथे व्यक्ती दुकान सुरू करण्यासाठी स्वतःचे पैसे गुंतवतात आणि कंपनी तंत्रज्ञान, ॲप्स आणि ऑर्डर्स पुरवते.
(Declaimer: ही बातमी केवळ सामान्य माहिती आणि सध्याच्या उद्योग अंदाजांवर आधारित आहे. Blinkit, Zepto किंवा इतर कोणत्याही क्विक-कॉमर्स फ्रँचायझी किंवा डार्क स्टोअरमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, संबंधित कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचा.)
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