आधीच महागाई त्यात पेंटचेही किंमती महागले! Asian Paints च्या दरात 12 टक्क्यांची वाढ; बजेटवर होणार मोठा परिणाम

अंबानी-अदाणींचे टेन्शन वाढणार! कुमार मंगलम बिर्लांची रिन्यूएबल क्षेत्रात सर्वात मोठी एन्ट्री; 17200 कोटींचा मेगा करार
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पेंटचे नवीन दर आज, १४ जुलै २०२६ पासून लागू होतील. ही दरवाढ उत्पादन आणि श्रेणीनुसार वेगवेगळी असेल. काही उत्पादनांच्या दरात कमी वाढ होईल, तर काहींच्या दरात १२% पर्यंत वाढ होईल.
एशियन पेंट्सने सांगितले की, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यासोबतच सागरी मालवाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. पेंट बनवण्यासाठी वापरली जाणारी अनेक रसायने आणि कच्चा माल आयात केला जातो, त्यामुळे खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम भावांवर झाला आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अशा लोकांना बसणार आहे जे नवीन घर बांधत आहेत किंवा घराची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करण्याच्या तयारीत आहेत. बिल्डर्स, इंटिरिअर डिझायनर्स आणि पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर्सचा खर्चही वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत घर रंगवण्याचा एकूण खर्च पूर्वीपेक्षा जास्त असू शकतो.
जर कच्च्या मालाचा आणि वाहतुकीचा खर्च जास्त राहिला, तर इतर पेंट कंपन्यासुद्धा येत्या काही दिवसांत किंमती वाढवू शकतात. तथापि, इतर प्रमुख कंपन्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव लवकरच कमी झाला नाही आणि कच्च्या मालाच्या किमती जास्त राहिल्या, तर पेंट उद्योगावर खर्चाचा दबाव कायम राहील. त्यामुळे, भविष्यात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अंबानी-अदाणींचे टेन्शन वाढणार! कुमार मंगलम बिर्लांची रिन्यूएबल क्षेत्रात सर्वात मोठी एन्ट्री; 17200 कोटींचा मेगा करार