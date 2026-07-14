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आधीच महागाई त्यात पेंटचेही किंमती महागले! Asian Paints च्या दरात 12 टक्क्यांची वाढ; बजेटवर होणार मोठा परिणाम

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:29 PM IST
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सारांश

देशातील सर्वात मोठी पेंट कंपनी 'एशियन पेंट्स'ने रंगाच्या दरात १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक तणावामुळे कंपनीने घेतलेल्या हा निर्णय आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पेंटचेही किंमती महागले!
  • Asian Paints च्या दरात 12 टक्क्यांची वाढ
  • बजेटवर होणार मोठा परिणाम
महागाईचं दणका आता सामान्यांना चांगलाच बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंपासून ते रोजच्या जीवनातील वापरापर्यंत सगळ्याचेच दर वाढले आहेत. जर तुम्ही आता किंवा दिवाळीपूर्वी कधीही तुमचे घर रंगवण्याचा विचार करत असाल, तर त्याचंही बजेट आणखीनच वाढणार आहे. देशातील सर्वात मोठी पेंट कंपनी, एशियन पेंट्सने, निवडक पेंट उत्पादनांवर १२% पर्यंत दरवाढ जाहीर केली आहे. पण नेमकी ही दरवाढ का करण्यात आली. कंपनीचे म्हणणे आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या मालाचा आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यास भाग पडले आहे. हे नवीन दर कधीपासून लागू होतील आणि त्याचा काय परिणाम होईल?

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नवीन दर कधी लागू होतील?

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पेंटचे नवीन दर आज, १४ जुलै २०२६ पासून लागू होतील. ही दरवाढ उत्पादन आणि श्रेणीनुसार वेगवेगळी असेल. काही उत्पादनांच्या दरात कमी वाढ होईल, तर काहींच्या दरात १२% पर्यंत वाढ होईल.

पेंट महाग का झाले?

एशियन पेंट्सने सांगितले की, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यासोबतच सागरी मालवाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. पेंट बनवण्यासाठी वापरली जाणारी अनेक रसायने आणि कच्चा माल आयात केला जातो, त्यामुळे खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम भावांवर झाला आहे.

कोणाला सर्वाधिक फटका बसेल?

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अशा लोकांना बसणार आहे जे नवीन घर बांधत आहेत किंवा घराची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करण्याच्या तयारीत आहेत. बिल्डर्स, इंटिरिअर डिझायनर्स आणि पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर्सचा खर्चही वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत घर रंगवण्याचा एकूण खर्च पूर्वीपेक्षा जास्त असू शकतो.

इतर कंपन्या किंमती वाढवतील का?

जर कच्च्या मालाचा आणि वाहतुकीचा खर्च जास्त राहिला, तर इतर पेंट कंपन्यासुद्धा येत्या काही दिवसांत किंमती वाढवू शकतात. तथापि, इतर प्रमुख कंपन्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

किमती आणखी वाढू शकतात का?

तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव लवकरच कमी झाला नाही आणि कच्च्या मालाच्या किमती जास्त राहिल्या, तर पेंट उद्योगावर खर्चाचा दबाव कायम राहील. त्यामुळे, भविष्यात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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Web Title: Asian paints hikes paint prices by 12 percent reasons marathi news

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:29 PM

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