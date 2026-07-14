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US Iran War : चीन-रशियाला मोठा धक्का? अमेरिकेने उडवला इराणमधील सर्वात महत्त्वाचा पूल

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:09 PM IST
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सारांश

US Iran War Update : मध्यपूर्वेतील संघर्षाने आता रौद्र रुप घेतले आहे. उत्तर इराणच्या गोलेस्तान प्रांतात अमेरिकेने केलेल्या एका मोठ्या क्रूझ क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अक टेकेह खान रेल्वे पुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे हा रशिया-चीनसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

america strikes ak teke khan bridge

US Iran War : चीन-रशियाला मोठा धक्का? अमेरिकेने उडवला इराणमधील सर्वात महत्त्वाचा पूल (फोटो सौजन्य: एआय)

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विस्तार
  • अमेरिकेची चीन, रशियाविरोधात आघाडी
  • अक टेकेह खान रेल्वे पूल उडवला
  • बीजिंग-क्रेमलिनला इशारा
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : उत्तर इराणच्या गोलेस्तान प्रांतात अमेरिकेने केलेल्या एका मोठ्या क्रूझ क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अक टेकेह खान रेल्वे पुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे अमेरिकेच्या हवाई मोहिमेचे लक्ष दक्षिणेकडील पारंपरिक लष्करी तळांवरून युरेशियातील महत्त्वाच्या भू-आधारित पायाभूत सुविधांकडे वळले आहे. या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यामुळे इराण, मध्य आशिया, रशिया आणि चीन या तीन जागतिक महासत्तांना जोडणारी एक प्रमुख त्रिपक्षीय पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे.

हा पूल इराणच्या तुर्कमेनिस्तान आणि व्यापक मध्य आशियाई नेटवर्कसोबतच्या उत्तर रेल्वे जोडणीचा एक भाग आहे, ज्यामुळे तो लष्करी रसद, नागरी व्यापार, निबंध असूनही कामकाज करण्याची क्षमता आणि एक पर्यायी वाहतूक मार्ग म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. इराण आधीच आपल्या दक्षिणेकडील बंदरे, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि आखाताकडे जाणाऱ्या व्यापारी मार्गांवर दबावाचा सामना करत आहे.

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प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम

या हल्ल्याचा परिणाम तुर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान आणि इतर मध्य आशियाई देशांवरही होऊ शकतो. चीनसाठी, इराणमधून जाणाऱ्या कॉरिडॉरमधील व्यत्ययामुळे पूर्व आशिया, मध्य आशिया आणि मध्य पूर्वेला जोडणाऱ्या लांब पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता वाढते. रशियासाठी, इराणच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्यास दक्षिणेकडील मार्गामध्ये अडथळा येऊ शकतो.

रशिया, चीन आणि युरेशियन बाजारपेठांशी वाहतूक जोडणी

अक टेकेह खान पूल गोरगान-इंचेह बोरुन रेल्वेमार्गावर स्थित आहे, जो इराणच्या अंतर्गत भागाला तुर्कमेनिस्तानसोबतच्या ईशान्य सीमेशी जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. तो दक्षिणेला इराणच्या राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कला आणि उत्तरेला २०१४ मध्ये उ‌द्घाटन झालेल्या कझाकस्तान-तुर्कमेनिस्तान-इराण कॉरिडॉरला, तसेच रशिया, चीन आणि व्यापक युरेशियन बाजारपेठांना जोडतो.

तो आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरला पूरक आहे आणि सागरी मार्गाच्या धोक्यांना पर्याय उपलब्ध करून देऊन चीनच्या ‘ बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत आहे. चीनमधून येणाऱ्या मालगाड्याही या कॉरिडॉरमधून जातात. हल्ल्यापूर्वी, चीनची मालवाहतूक तिप्पट झाली होती. शिवाय, २०२५ च्या अखेरीपासून, पाश्चात्य देशांकडून समुद्रात अडथळा येण्याच्या भीतीशिवाय थेट इराणला सुरक्षितपणे माल पोहोचवण्यासाठी रशिया या विशिष्ट भूमार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

होर्मुझवरून इराणमध्ये मतभेद

आता, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून इराणमध्ये मतभेद निर्माण होऊ लागले आहेत. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉप्सचे (आयआरजीसी) कट्टरपंथी कमांडर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि अमेरिकेविरुद्धचा लढा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने आहेत, तर इराणचे निवडून आलेले नेते मसूद पेझेश्कियन आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांना या संकटावर वाटाघाटीद्वारे तोडगा हवा आहे.

मंगळवारी मोजतबा श्रद्धांजली अर्पण करणार

इराणने जाहीर केले आहे की, सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई हे मंगळवारी तेहरानमध्ये त्यांचे वडील अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यासाठी एक श्रद्धांजली सभा आयोजित करतील. खामेनेई स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. घोषणेनुसार, हा कार्यक्रम मंगळवारी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत आयोजित केला जाईल. या सूचनेत या कार्यक्रमाचा उल्लेख ‘शहीद मुजाहिद इमाम’ यांच्यासाठीची श्रद्धांजली सभा असा करण्यात आला आहे.

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Web Title: Us iran war us destroys strategic iran ak teke khan bridge

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:09 PM

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