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Career Options After 10th: १० वी नंतर ‘हे’ ६ डिप्लोमा कोर्सेस निवडा; करिअरमध्ये मिळेल झटपट यश

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:03 PM IST
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सारांश

Best Career Options After 10th: १० वी नंतर पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक कौशल्ये शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि आयटीसह ६ सर्वोत्तम डिप्लोमा कोर्सेसची माहिती वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Best Career Options After 10th: प्रत्येक विद्यार्थ्याला १० वी नंतर ११ वी आणि १२ वीचे शिक्षण घेण्याची इच्छा नसते. काही विद्यार्थ्यांना लवकर एखादे व्यावसायिक कौशल्य शिकून नोकरी करायची असते, तर काही जण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पाहतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी डिप्लोमा कोर्सेस हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. या कोर्सेसमध्ये कमी वेळेत चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण मिळते आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या उत्कृष्ट संधीही उपलब्ध होतात.

१. पॉलिटेक्निक डिप्लोमा: इंजिनिअरिंग क्षेत्रात करिअरची संधी

जर तुम्हाला तांत्रिक (Technical) क्षेत्रात रस असेल, तर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हा सर्वात चांगला पर्याय आहे. यामध्ये मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स यांसारख्या अनेक विद्याशाखा उपलब्ध आहेत. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर ज्युनिअर इंजिनिअर, टेक्निशियन, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर तसेच सरकारी किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात.

२. हॉटेल मॅनेजमेंट: नोकरीच्या वाढत्या संधी

हॉटेल आणि पर्यटन उद्योग सातत्याने प्रगती करत आहे. जर तुम्हाला लोकांना भेटायला आवडत असेल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात करिअर करायचे असेल, तर हॉटेल मॅनेजमेंट डिप्लोमा हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. हा कोर्स केल्यावर हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, एअरलाईन कॅटरिंग, रेस्टॉरंट्स आणि क्रूझ इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकते.

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३. फॅशन डिझायनिंग आणि ॲनिमेशन: उज्ज्वल भविष्याची हमी

तुमच्यामध्ये कल्पकता असेल, तर फॅशन डिझायनिंग आणि ॲनिमेशन यांसारखे कोर्सेस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. फॅशन डिझायनिंगमध्ये कपड्यांचे डिझाईन, टेक्सटाईल आणि नवीन फॅशन ट्रेंड्सची माहिती दिली जाते. तर, ॲनिमेशन कोर्समध्ये ग्राफिक डिझायनिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, 2D-3D ॲनिमेशन आणि व्हीएफएक्स यांसारखी कौशल्ये शिकवली जातात. या क्षेत्रांमध्ये आज नोकरीसोबतच फ्रीलान्सिंगच्याही चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत.

४. फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी: कमाईची उत्तम संधी

जर तुम्हाला कॅमेरा चालवण्याची, फोटो आणि व्हिडिओ बनवण्याची आवड असेल, तर फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीचा डिप्लोमा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर वेडिंग फोटोग्राफी, न्यूज मीडिया, जाहिरात क्षेत्र, डिजिटल कंटेंट आणि सोशल मीडिया इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकते.

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५. ब्युटी अँड वेलनेस: बाजारात सातत्याने वाढणारी मागणी

ब्युटी आणि वेलनेस क्षेत्रात प्रशिक्षित लोकांची मागणी पूर्वीपेक्षा खूप वाढली आहे. हा कोर्स तरुण आणि तरुणी दोन्ही करू शकतात. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर मेकअप आर्टिस्ट, ब्युटी कन्सलटंट, सलून प्रोफेशनल किंवा वेलनेस एक्सपर्ट म्हणून काम करता येते. तसेच, स्वतःचा व्यवसाय देखील सुरू करता येतो.

६. कॉम्प्युटर आणि आयटी डिप्लोमा: डिजिटल युगातील नोकरी

आजच्या काळात कॉम्प्युटरचे ज्ञान असणे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आवश्यक झाले आहे. कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन आणि आयटी डिप्लोमॅमध्ये बेसिक प्रोग्रामिंग, ऑफिस ॲप्लिकेशन, नेटवर्किंग आणि कॉम्प्युटर हार्डवेअर यांसारख्या गोष्टी शिकवल्या जातात. यानंतर कॉम्प्युटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट आणि आयटी असिस्टंट यांसारख्या विविध पदांवर नोकरीच्या संधी मिळू शकतात.

Web Title: Best career options after 10th polytechnic hotel management it diploma

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:03 PM

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