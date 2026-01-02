Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • How Will Be Indian Share Market Today At 2 January 2026 Know About Important Stocks List Share Market News In Marathi

Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या कसं असणार आजचं वातावरण

Share Market Update: शेअर बाजारात आज सकारात्मक वातावरणाचे संकेत देण्यात आले आहेत. आजच्या व्यवहारात गुंतवूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:20 AM
Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या कसं असणार आजचं वातावरण

Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या कसं असणार आजचं वातावरण

Follow Us:
Follow Us:
  • सेन्सेक्स-निफ्टीत आज मोठी हालचाल?
  • बाजार उघडण्याआधी जाणून घ्या वातावरण
  • आजचा शेअर बाजार कसा राहील?
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज शुक्रवारी, २ जानेवारी रोजी सपाट किंवा मंद पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काल नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसानिमित्त बहुतेक जागतिक बाजार बंद होते. आज गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट परंतु सकारात्मक सुरुवात दर्शविली आहे. गिफ्ट निफ्टी २६,३१४ वर व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा २३ अंकांनी किंवा ०.०९% ने वाढला.

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या-चांदीचे भाव पाहिलेत का? दरात मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

मागील सत्रात, कॅलेंडर वर्ष २०२६ च्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० हे बेंचमार्क निर्देशांक मिश्रित पातळीवर बंद झाले, कारण गुंतवणूकदारांनी नवीन बाजारातील ट्रिगर्सच्या अनुपस्थितीत स्टॉक-विशिष्ट हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले. सेन्सेक्स ३२ अंकांनी किंवा ०.०४% ने घसरून ८५,१८८.६० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १७ अंकांनी किंवा ०.०६% ने वाढून २६,१४६.५५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस केली आहे. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी दोन स्टॉक्स, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्स आणि प्रभुदास लिल्लाधर येथील पीएल कॅपिटलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि तांत्रिक संशोधन विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. बाजार तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या स्टॉक्समध्ये इंडस टॉवर्स, जेके टायर अँड इंडस्ट्रीज, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), सन फार्मा, शक्ती पंप्स इंडिया, फोर्टिस हेल्थकेअर आणि मणप्पुरम फायनान्स यांचा समावेश आहे.

शेअर बाजारातील आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार देवयानी इंटरनॅशनल, मारुती सुझुकी, अरबिंदो फार्मा, इंडियन बँक, हुडको, रेलटेल कॉर्प, ह्युंदाई मोटर इंडिया, व्होडाफोन आयडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक या शेअर्सवर त्यांचं लक्ष केंद्रीत करू शकतात. कारण आज हे शेअर्स गुंतवणूकदारांना जास्त नफा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे.

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; आठवा वेतन आयोग आजपासून होणार लागू

बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये प्रताप स्नॅक्स, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स, केईआय इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, अ‍ॅस्ट्रल, संवर्धन मदरसन यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: How will be indian share market today at 2 january 2026 know about important stocks list share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 08:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’
2

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
3

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष
4

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM