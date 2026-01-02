Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या कसं असणार आजचं वातावरण

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या-चांदीचे भाव पाहिलेत का? दरात मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर
मागील सत्रात, कॅलेंडर वर्ष २०२६ च्या पहिल्या ट्रेडिंग दिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० हे बेंचमार्क निर्देशांक मिश्रित पातळीवर बंद झाले, कारण गुंतवणूकदारांनी नवीन बाजारातील ट्रिगर्सच्या अनुपस्थितीत स्टॉक-विशिष्ट हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले. सेन्सेक्स ३२ अंकांनी किंवा ०.०४% ने घसरून ८५,१८८.६० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १७ अंकांनी किंवा ०.०६% ने वाढून २६,१४६.५५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस केली आहे. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी दोन स्टॉक्स, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्स आणि प्रभुदास लिल्लाधर येथील पीएल कॅपिटलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि तांत्रिक संशोधन विश्लेषक शिजू कूथुपालक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. बाजार तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या स्टॉक्समध्ये इंडस टॉवर्स, जेके टायर अँड इंडस्ट्रीज, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), सन फार्मा, शक्ती पंप्स इंडिया, फोर्टिस हेल्थकेअर आणि मणप्पुरम फायनान्स यांचा समावेश आहे.
शेअर बाजारातील आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार देवयानी इंटरनॅशनल, मारुती सुझुकी, अरबिंदो फार्मा, इंडियन बँक, हुडको, रेलटेल कॉर्प, ह्युंदाई मोटर इंडिया, व्होडाफोन आयडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक या शेअर्सवर त्यांचं लक्ष केंद्रीत करू शकतात. कारण आज हे शेअर्स गुंतवणूकदारांना जास्त नफा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे.
बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये प्रताप स्नॅक्स, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स, केईआय इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, अॅस्ट्रल, संवर्धन मदरसन यांचा समावेश आहे.