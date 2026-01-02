Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या-चांदीचे भाव पाहिलेत का? दरात मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: नवीन वर्षाची सुरुवातच सोन्या - चांदीच्या वाढत्या दराने झाली. महाराष्ट्रात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये झाला आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:59 AM
  • सोनं महागलं की स्वस्त झालं?
  • आजच्या सोन्या-चांदीच्या दरांनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधलं
  • सोन्या-चांदीच्या दरात उलथापालथ!
Gold Rate Todayभारतात 2 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,507 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,381 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,130 रुपये आहे. भारतात 2 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे. भारतात 2 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 237.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,37,900 रुपये आहे.

तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री ‘या’ राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू; आकडा पाहून प्रशासनही थक्क

मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे. नागपूर आणि चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,450 रुपये आहे. जयपूर आणि लखनौमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,450 रुपये आहे.

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; आठवा वेतन आयोग आजपासून होणार लागू

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,330 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,350 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
पुणे ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
केरळ ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
कोलकाता ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
नागपूर ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
हैद्राबाद ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
चेन्नई ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
बंगळुरु ₹1,23,810 ₹1,35,070 ₹1,01,300
दिल्ली ₹1,23,960 ₹1,35,220 ₹1,01,450
लखनौ ₹1,23,960 ₹1,35,220 ₹1,01,450
जयपूर ₹1,23,960 ₹1,35,220 ₹1,01,450
चंदीगड ₹1,23,960 ₹1,35,220 ₹1,01,450
नाशिक ₹1,23,840 ₹1,35,100 ₹1,01,330
सुरत ₹1,23,860 ₹1,35,120 ₹1,01,350

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

