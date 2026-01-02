Todays Gold-Silver Price: आजचे सोन्या-चांदीचे भाव पाहिलेत का? दरात मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री ‘या’ राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू; आकडा पाहून प्रशासनही थक्क
मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे. नागपूर आणि चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,450 रुपये आहे. जयपूर आणि लखनौमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,450 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,330 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,350 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|पुणे
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|केरळ
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|कोलकाता
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|नागपूर
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|हैद्राबाद
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|चेन्नई
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|बंगळुरु
|₹1,23,810
|₹1,35,070
|₹1,01,300
|दिल्ली
|₹1,23,960
|₹1,35,220
|₹1,01,450
|लखनौ
|₹1,23,960
|₹1,35,220
|₹1,01,450
|जयपूर
|₹1,23,960
|₹1,35,220
|₹1,01,450
|चंदीगड
|₹1,23,960
|₹1,35,220
|₹1,01,450
|नाशिक
|₹1,23,840
|₹1,35,100
|₹1,01,330
|सुरत
|₹1,23,860
|₹1,35,120
|₹1,01,350