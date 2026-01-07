Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? तेजी की मंदी? काय सांगतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर
मंगळवार, ६ जानेवारी रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० हे दोन्ही निर्देशांक सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले. सेन्सेक्स ५०० अंकांपेक्षा जास्त किंवा ०.६०% पेक्षा जास्त घसरून ८४,९००.१० च्या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचला, तर निफ्टी ५० ०.५०% घसरून २६,१२४.७५ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. दोन्ही बेंचमार्क्सनी बंद होताना काही तोटे टाळले, सेन्सेक्स ३७६ अंकांनी किंवा ०.४४% ने कमी होऊन ८५,०६३.३४ वर बंद झाला आणि निफ्टी ५० ७२ अंकांनी किंवा ०.२७% ने घसरून २६,१७८.७० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली. वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूकदार टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी लाईफ आणि रेडिंग्टन या शेअर्सची आज खरेदी-विक्री करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूकदार आयपीसीए लॅबोरेटरीज, एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस, डॉ. अग्रवाल हेल्थ केअर, अपोलो टायर्स आणि पेट्रोनेट एलएनजी या शेअर्सची आज खरेदी करू शकतात.
शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी अशा १० स्टॉक्सची शिफारस केली आहे, जे २०२६ मध्ये तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फोर्ज, कॅनरा बँक, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर आणि लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी), महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लिमिटेड, सॅजिलिटी लिमिटेड, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, टायटन कंपनी लिमिटेड हे स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना २०-५०% परतावा देण्याची शक्यता आहे.