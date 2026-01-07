Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • How Will Be Share Market Today At 7 January 2025 Know About The Experts Advice Share Market News In Marathi

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? तेजी की मंदी? काय सांगतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

Share Market Update: आज शेअर बाजारात काय घडणार याची गुंतवणूकदारांना प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. याबाबत आज शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी काही माहिती दिली आहे. आज कोणते शेअर्स खरेदी करावे, याबाबत देखील त्यांनी सांगितलं आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 08:36 AM
Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? तेजी की मंदी? काय सांगतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? तेजी की मंदी? काय सांगतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • बाजार उघडण्याआधी मोठा संकेत!
  • आजचा शेअर बाजार कसा असणार?
  • गुंतवणूकदारांसाठी आजचा दिवस ठरणार का महत्त्वाचा?
India Share Market Update: ७ जानेवारी म्हणजेच आज गुंतवणूकदारांनी अतिशय सावध भुमिका बाळगावी, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे. आशियाई बाजारांमधून येणाऱ्या मिश्र संकेतांमुळे, भारतीय शेअर बाजार आज बुधवारी सपाट ते नकारात्मक स्थितीत उघडण्याची अपेक्षा आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील सुरुवातीच्या ट्रेंडने भारतीय निर्देशांकांसाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शविली, गिफ्ट निफ्टी २६,२१४.५ वर व्यवहार करत होता, जो मागील निफ्टी फ्युचर्स बंदपेक्षा ६७ अंकांनी किंवा ०.२५% ने कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

मंगळवार, ६ जानेवारी रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० हे दोन्ही निर्देशांक सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले. सेन्सेक्स ५०० अंकांपेक्षा जास्त किंवा ०.६०% पेक्षा जास्त घसरून ८४,९००.१० च्या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचला, तर निफ्टी ५० ०.५०% घसरून २६,१२४.७५ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. दोन्ही बेंचमार्क्सनी बंद होताना काही तोटे टाळले, सेन्सेक्स ३७६ अंकांनी किंवा ०.४४% ने कमी होऊन ८५,०६३.३४ वर बंद झाला आणि निफ्टी ५० ७२ अंकांनी किंवा ०.२७% ने घसरून २६,१७८.७० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली. वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूकदार टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी लाईफ आणि रेडिंग्टन या शेअर्सची आज खरेदी-विक्री करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूकदार आयपीसीए लॅबोरेटरीज, एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस, डॉ. अग्रवाल हेल्थ केअर, अपोलो टायर्स आणि पेट्रोनेट एलएनजी या शेअर्सची आज खरेदी करू शकतात.

8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम 

शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी अशा १० स्टॉक्सची शिफारस केली आहे, जे २०२६ मध्ये तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फोर्ज, कॅनरा बँक, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर आणि लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी), महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लिमिटेड, सॅजिलिटी लिमिटेड, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, टायटन कंपनी लिमिटेड हे स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना २०-५०% परतावा देण्याची शक्यता आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: How will be share market today at 7 january 2025 know about the experts advice share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 08:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’
1

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
2

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष
3

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण
4

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM
थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

Jan 20, 2026 | 05:01 PM
राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 20, 2026 | 05:00 PM
Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Jan 20, 2026 | 04:58 PM
मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती

मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती

Jan 20, 2026 | 04:52 PM
Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

Jan 20, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM