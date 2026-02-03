Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मोबाईल टॉवरवर चढून व्यक्ती घेऊ लागला सेल्फी, पाहून सर्वांचेच हात थरथर कापू लागले; Video Viral

Shocking Video Viral : 5G नाही मिळालं, म्हणून स्वतःच अँटेना बनायचं ठरवलं! कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात एक माणूस मोबाईलच्या टॉवरवर चढल्याचे दिसते.

Feb 03, 2026 | 09:21 AM
मोबाईल टॉवरवर चढून व्यक्ती घेऊ लागला सेल्फी, पाहून सर्वांचेच हात थरथर कापू लागले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातील धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे.
  • जमखंडी तालुक्यात मद्यधुंद तरुण मोबाईल टॉवरवर चढल्याचा प्रकार समोर आला.
  • याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
सोशल मिडियावर नेहमीच अनेक वेगवेगळे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर एक विचित्र घटना शेअर करण्यात आली आहे ज्यात व्यक्ती चक्क मोबाईल टॉवरवर चढल्याचे दिसून आले. ही घटना कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातून समोर येत असून याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. चला नक्की काय घडलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

सोमवारी, जमखंडी तालुक्यातील अलागुरी शहरात एका मद्यपीने मोबाईल टॉवरवर चढून गोंधळ घातला. लोकांनी त्याला खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. त्या व्यक्तीला परिस्थितीची माहिती नव्हती. लोकांनी सांगितले की अर्जुन नावाचा एक तरुण दारूच्या नशेत टॉवरवर चढला आणि हात वर करून उभा राहिला. त्याला असं टाॅवरवर चढताना पाहून लोकांना तो पडणार असल्याची भिती वाटू लागली. सांगण्यात येत आहे की, व्यक्ती सुमारे अर्धा तास टाॅवरवरच उभा होता. यादरम्यान, खाली असलेले लोक त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. काहींनी मोबाईल फोनवरून त्याच्याशी बोलून त्याला शांत राहण्याचा आग्रह केला. बराच प्रयत्न केल्यानंतर अर्जुनला सुरक्षितपणे खाली उतरण्यास तयार झाला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. या प्रकरणाबाबत पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही.

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @AnathNagrik नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भावाला यमराजाला भेटायचं असेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याच्या फोनला सिग्नल मिळत नसेल म्हणून तो टाॅवरवर चढला असावा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो आता सुरक्षित आहे का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Feb 03, 2026 | 09:21 AM

