मोबाईल टॉवरवर चढून व्यक्ती घेऊ लागला सेल्फी, पाहून सर्वांचेच हात थरथर कापू लागले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
सोमवारी, जमखंडी तालुक्यातील अलागुरी शहरात एका मद्यपीने मोबाईल टॉवरवर चढून गोंधळ घातला. लोकांनी त्याला खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. त्या व्यक्तीला परिस्थितीची माहिती नव्हती. लोकांनी सांगितले की अर्जुन नावाचा एक तरुण दारूच्या नशेत टॉवरवर चढला आणि हात वर करून उभा राहिला. त्याला असं टाॅवरवर चढताना पाहून लोकांना तो पडणार असल्याची भिती वाटू लागली. सांगण्यात येत आहे की, व्यक्ती सुमारे अर्धा तास टाॅवरवरच उभा होता. यादरम्यान, खाली असलेले लोक त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. काहींनी मोबाईल फोनवरून त्याच्याशी बोलून त्याला शांत राहण्याचा आग्रह केला. बराच प्रयत्न केल्यानंतर अर्जुनला सुरक्षितपणे खाली उतरण्यास तयार झाला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. या प्रकरणाबाबत पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही.
बागलकोट जिले के जमखंडी तालुका के अलागुरी कस्बे में सोमवार को एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. pic.twitter.com/KiAN2RCj2g — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) February 2, 2026
दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @AnathNagrik नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “भावाला यमराजाला भेटायचं असेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याच्या फोनला सिग्नल मिळत नसेल म्हणून तो टाॅवरवर चढला असावा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो आता सुरक्षित आहे का?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.