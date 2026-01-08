Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Silver Import India: चांदी आयातीवर जीटीआरआयचा इशारा; म्हणाले की, चीनच्या वर्चस्वातून.. 

भारताने आयात केलेल्या तयार चांदीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणून चांदीवर प्रक्रिया करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे आर्थिक संशोधन संस्था जीटीआरआयने एका अहवालात म्हटले आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 01:40 PM
Silver Import India: चांदी आयातीवर जीटीआरआयचा इशारा; म्हणाले की, चीनच्या वर्चस्वातून.. 

Silver Import India: चांदी आयातीवर जीटीआरआयचा इशारा; म्हणाले की, चीनच्या वर्चस्वातून..  (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चांदी प्रक्रियेला चालना मिळावी जीटीआरआयकडून उघड
  • आयातीत विविधता असावी अशी जीटीआरआयची मागणी
  • चांदी केवळ दागिन्यांसाठी नाही; उद्योगांसाठी देखील महत्त्वाची
 

Silver Import India: भारताने आयात केलेल्या तयार चांदीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणून चांदीवर प्रक्रिया करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे आर्थिक संशोधन संस्था जीटीआरआयने एका अहवालात म्हटले आहे. तसेच, या अहवालात म्हटले आहे की, चीन हा जगातील सर्वात मोठा चांदी उत्पादक देश आहे. चीन जागतिक आयातीपैकी सुमारे ५.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची चांदीची धातू आयात करतो आणि ६.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे सांद्रता आणतो. ते देशांतर्गत धातूचे शुद्धीकरण करते आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौर पॅनेलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या चांदीची निर्यात करते.

हेही वाचा: Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण! सेन्सेक्स–निफ्टी झाली लालेलाल

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, देशांतर्गत मूल्य वाढवण्यासाठी, भारताने धातूच्या टप्प्यापासून चांदीवर प्रक्रिया करायला शिकले पाहिजे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताने केवळ ४७८.४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या चांदीच्या उत्पादनांची निर्यात केली, तर ४.८३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आयात केल्याने त्याची खोल आयात अवलंबित्व अधोरेखित झाली. २०२५ मध्ये हे अवलंबित्व झपाट्याने वाढले. केवळ ऑक्टोबरमध्ये आयात २.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५२९ टक्के वाढ आहे. त्यानंतर, नोव्हेंबरमध्ये ती १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी वर्षानुवर्षे १२६ टक्के वाढ आहे.

हेही वाचा: Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घट! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दबावाचा झाला परिणाम

जानेवारी-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान एकूण आयात ८.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आणि संपूर्ण वर्षासाठी ९.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी असल्याचा अंदाज आहे. २०२४ च्या तुलनेत ही सुमारे ४४ टक्के जास्त आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान भारताने ५.९४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची चांदी आयात केली. भारताने चांदीला केवळ एक मौल्यवान वस्तू म्हणून नव्हे तर एक महत्त्वाचा औद्योगिक आणि ऊर्जा-संक्रमण धातू म्हणून ओळखले पाहिजे आणि ती त्याच्या खनिज आणि स्वच्छ ऊर्जा धोरणात समाविष्ट करावी. यासाठी परदेशी खाण भागीदारीद्वारे दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे, आयात केलेल्या तयार चांदीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत शुद्धीकरण आणि पुनर्वापर क्षमतांना प्रोत्साहन देणे आणि काही व्यापारी केंद्रांच्या पलीकडे आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आवश्यक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: India silver import dependency gtri report processing policy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
1

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
2

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता
4

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM