Silver Import India: चांदी आयातीवर जीटीआरआयचा इशारा; म्हणाले की, चीनच्या वर्चस्वातून.. 

Silver Import India: भारताने आयात केलेल्या तयार चांदीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणून चांदीवर प्रक्रिया करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे आर्थिक संशोधन संस्था जीटीआरआयने एका अहवालात म्हटले आहे. तसेच, या अहवालात म्हटले आहे की, चीन हा जगातील सर्वात मोठा चांदी उत्पादक देश आहे. चीन जागतिक आयातीपैकी सुमारे ५.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची चांदीची धातू आयात करतो आणि ६.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे सांद्रता आणतो. ते देशांतर्गत धातूचे शुद्धीकरण करते आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौर पॅनेलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या चांदीची निर्यात करते.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, देशांतर्गत मूल्य वाढवण्यासाठी, भारताने धातूच्या टप्प्यापासून चांदीवर प्रक्रिया करायला शिकले पाहिजे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताने केवळ ४७८.४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या चांदीच्या उत्पादनांची निर्यात केली, तर ४.८३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आयात केल्याने त्याची खोल आयात अवलंबित्व अधोरेखित झाली. २०२५ मध्ये हे अवलंबित्व झपाट्याने वाढले. केवळ ऑक्टोबरमध्ये आयात २.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५२९ टक्के वाढ आहे. त्यानंतर, नोव्हेंबरमध्ये ती १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी वर्षानुवर्षे १२६ टक्के वाढ आहे.
जानेवारी-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान एकूण आयात ८.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आणि संपूर्ण वर्षासाठी ९.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी असल्याचा अंदाज आहे. २०२४ च्या तुलनेत ही सुमारे ४४ टक्के जास्त आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान भारताने ५.९४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची चांदी आयात केली. भारताने चांदीला केवळ एक मौल्यवान वस्तू म्हणून नव्हे तर एक महत्त्वाचा औद्योगिक आणि ऊर्जा-संक्रमण धातू म्हणून ओळखले पाहिजे आणि ती त्याच्या खनिज आणि स्वच्छ ऊर्जा धोरणात समाविष्ट करावी. यासाठी परदेशी खाण भागीदारीद्वारे दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे, आयात केलेल्या तयार चांदीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत शुद्धीकरण आणि पुनर्वापर क्षमतांना प्रोत्साहन देणे आणि काही व्यापारी केंद्रांच्या पलीकडे आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आवश्यक आहे.
