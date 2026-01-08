Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण! सेन्सेक्स–निफ्टी झाली लालेलाल

आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार घसरणीने उघडला असून गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. कमकुवत जागतिक संकेतांमध्ये, बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी दोन्ही लाल रंगात उघडले. संपूर्ण माहितीसाठी जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jan 08, 2026 | 12:52 PM
  • जागतिक अस्थिरतेत भारतीय बाजार घसरणीच्या छायेत
  • निफ्टी २६,०९७, सेन्सेक्स ८४,७८६ वर घसरून उघडले
  • कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा बाजारावर परिणाम
 

Stock Market Today: आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार घसरणीने उघडला असून गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. कमकुवत जागतिक संकेतांमध्ये, बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी दोन्ही लाल रंगात उघडले. या बाजारातील मंदीचा परिणाम बँकिंग आणि मिड-कॅप समभागांवरही झाला, जे बेंचमार्क निर्देशांकासह कमी व्यवहार करत आहेत. तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय घडामोडींचा बाजारातील भावनेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

गुरुवारी सकाळी सुरुवातीच्या व्यवहारात, एनएसई निफ्टी २६,०९७ वर उघडला, ४३ अंकांनी किंवा ०.१७% ने घसरला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे, बीएसई सेन्सेक्स देखील १७५ अंकांनी किंवा ०.२१% ने घसरून ८४,७८६ वर पोहोचला, ज्यामुळे लवकर वाढीच्या आशा धूसर झाल्या. बँक निफ्टी ०.१७% आणि मिड-कॅप समभाग ०.०६% ने घसरले, जे बाजारात व्यापक विक्रीचा दबाव दर्शवते.

हेही वाचा: Gold Silver Price Today: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घट! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दबावाचा झाला परिणाम

वॉल स्ट्रीटने तीन दिवसांची विजयी मालिका थांबवल्यानंतर आज सकाळी आशियाई बाजार संमिश्र व्यवहार करत आहेत. जपानचा निक्केई २२५ निर्देशांक ०.४६% च्या घसरणीसह उघडला, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ०.१२% च्या किरकोळ वाढीसह उघडला. मागील सत्रात अमेरिकन बाजार देखील कमकुवत बंद झाला, डाऊ जोन्स ४६६ अंकांनी घसरला, ज्यामुळे जगभरातील बाजारपेठांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलामधून तेल आयात करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ दिसून आली आहे. WTI क्रूड ०.६२% ने वाढून $५६.३४ वर व्यापार करत आहे आणि ब्रेंट क्रूड ०.६६% ने वाढून $६०.३४ वर व्यापार करत आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पन्न अनिश्चित काळासाठी गोठवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे ऊर्जा बाजारात नवीन वादविवाद आणि किमतीतील अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा: Telecom Operators Penalty: स्पॅम कॉलवर लगाम न लावल्याने टेलिकॉम कंपन्यांना १५० कोटींचा दंड

बाजार तज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक परिस्थिती गुंतागुंतीची असल्याने पुढील काही दिवस भारतीय शेअर बाजार अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना सध्याच्या पातळीवर सावधगिरी बाळगण्याचा आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी दर्जेदार स्टॉक निवडण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची हालचाल भविष्यात बाजाराची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

