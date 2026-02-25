US-India Trade: भारत-अमेरिका व्यापार करार अडचणीत? दौरा पुढे ढकलल्याने वाढला तणाव  

US-India Trade: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी भागीदारांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांना शुल्क लादण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसकडून कोणत्याही नवीन मंजुरीची आवश्यकता नाही. ट्रम्प यांच्या मते, दशकांपासून अमेरिकेचे शोषण करणाऱ्या देशांना आता अतिरिक्त कर भरण्यास तयार राहावे लागेल.
राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टद्वारे त्यांचे हेतू स्पष्ट केले. अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे आधीच विविध कायदेशीर स्वरूपात शुल्क लादण्याचा अधिकार आहे. जे देश वर्षानुवर्षे केवळ स्वतःचे हित आणि फायद्यांसाठी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहेत त्यांनी आता सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
अलीकडेच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात लादलेले काही जुने शुल्क रद्द करण्याचा एक मोठा निर्णय दिला. ट्रम्प यांनी या न्यायालयाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे, तथापि, त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की या निर्णयाने शुल्क लादण्याचा त्यांचा अधिकार मुळातच पुष्टी केला आहे.
शुल्क प्रणालीभोवती अलीकडील अस्पष्टता आणि अनिश्चिततेमुळे, भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाऊल उचलले आहे. भारताने वॉशिंग्टनला त्यांचा प्रस्तावित उच्चस्तरीय दौरा पूर्णपणे पुढे ढकलला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमधील व्यापक चर्चा आणि सल्लामसलतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाच्या अंतरिम व्यापार कराराच्या तपशीलांवर चर्चा आणि वाटाघाटी करणार होते. या प्रस्तावित करारामुळे भारतीय निर्यातीवर लादण्यात आलेले प्रचंड दंडात्मक शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा होती. शिवाय, या नवीन व्यवस्थेमुळे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादनांच्या प्रवेश आणि आयातीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा होती.
या संपूर्ण वाद आणि तणावादरम्यान, व्हाईट हाऊसकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की ते त्यांच्या सर्व प्रमुख व्यापारी भागीदारांसह पडद्यामागे सतत काम करत आहेत. सध्या दोन्ही बाजूंनी कोणत्याही नवीन तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत, कारण परिस्थिती स्पष्ट होण्यास अधिक वेळ लागू शकतो.
ट्रम्पच्या उघड इशाऱ्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा अस्थिरता आणि व्यापक भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार खेळ खेळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांना आता आणखी कठोर शुल्कांना सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांच्या विधानावरून असे दिसून येते की ते त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या संरक्षणवादी धोरणांची अंमलबजावणी अधिक जोमाने करण्याची योजना आखत आहेत.
सध्या, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुल्क परिस्थिती अस्पष्ट असल्याने, शिष्टमंडळासाठी नवीन प्रवास तारीख निश्चित केलेली नाही. भारत आणि अमेरिका दोघेही आता शुल्क प्रणालीच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल पूर्ण स्पष्टतेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जोपर्यंत ही अनिश्चितता कायम आहे, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करणे अधिक कठीण होत चालले आहे.