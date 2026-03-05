Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; भारत स्वतःच्या ‘आरोग्य सार्वभौमत्वा’चा फेरविचार करणार?

WHO सदस्य राष्ट्रांच्या अनुचित राजकीय प्रभावापासून स्वतंत्रता दाखवण्यात WHO अपयशी ठरले. यामुळे जगभरातील देशांना आंतरराष्ट्रीय आरोग्य चौकटी त्यांच्या देशांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य निर्णय प्रक्रियेवर कसा प्रभाव टाकतात याचा प

Updated On: Mar 05, 2026 | 04:32 PM
अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह (Photo Credit- X)

अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • WHO मधून अमेरिकेची एक्झिट
  • भारतासाठी सार्वजनिक आरोग्य स्वावलंबनाची मोठी संधी?
US Exits WHO Impact on India: अलीकडेच यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अँड ह्युमन सर्व्हिसेस आणि यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यांनी जाहीर केले की, संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक आरोग्य संघटना (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) (WHO) मधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. कारण WHO सदस्य राष्ट्रांच्या अनुचित राजकीय प्रभावापासून स्वतंत्रता दाखवण्यात WHO अपयशी ठरले. यामुळे जगभरातील देशांना आंतरराष्ट्रीय आरोग्य चौकटी त्यांच्या देशांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य निर्णय प्रक्रियेवर कसा प्रभाव टाकतात याचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.

जागतिक आरोग्य प्रणाली अनेकदा राष्ट्रीय संदर्भांकडे दुर्लक्ष करते, लवचिक धोरणनिर्मितीत अडचणी येतात आणि परिणामांपेक्षा विचारसरणीला प्राधान्य दिले जाते. हा पुनर्संरेखनाचा क्षण भारताला सार्वजनिक आरोग्य स्वावलंबनाच्या दीर्घ परंपरेवर विचार करण्याची महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देतो. स्थानिक पुराव्यावर आधारित निर्णय घेतल्यावर भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत सार्वजनिक आरोग्य नेतृत्व दाखवले आहे. HIV/AIDS उपचारासाठी परवडणाऱ्या स्थानिक जनरिक औषधांचा विस्तार करण्यापासून ते CoWIN सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेचे आयोजन करण्यापर्यंत, भारताने आरोग्य सार्वभौमत्वासाठी नकाशे तयार करण्यात यश मिळवले आहे.

तंबाखू नियंत्रण हे जागतिक धोरण दात्यांच्या प्राधान्यांमुळे कसे आकारले जाते याचे उत्तम उदाहरण आहे. 20 जानेवारी 2025 रोजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी WHO मधून बाहेर पडण्याची अमेरिकेची योजना जाहीर केली. या वर्षभर चाललेल्या प्रक्रियेदरम्यान WHO ला त्याच्या सर्वात मोठ्या दात्याकडून निधी मिळणे थांबले, ज्यामुळे ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रॉपीज आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सारख्या परोपकारी संस्थांना विशिष्ट आरोग्य अजेंडा समर्थित करण्याची संधी मिळाली. प्रभावाचे हे केंद्रीकरण जागतिक चौकटी जागतिक दक्षिणेच्या विविध गरजा पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतात का यावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

भारताचा तंबाखू धोरणाचा परिदृश्य हे जागतिक असमतोल प्रत्यक्षात कसा दिसतो याचे प्रतिबिंब आहे. 267 दशलक्ष पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांसहज्यांपैकी अनेकजण धूररहित किंवा अनौपचारिक उत्पादनांवर अवलंबून आहेत—भारताकडे जगातील सर्वात मोठी आणि विविध तंबाखू वापरणारी लोकसंख्या आहे. गेल्या दशकात, भारताने WHO च्या चौकटीत तंबाखू नियंत्रणावरील धोरणे स्वीकारली आहेत, ज्यावर स्थानिक पुराव्याऐवजी बाह्य संरेखन अधिक असल्याचे वाद घालता येते.

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

WHO च्या अनुपालनाचा भाग म्हणून, भारताने 2019 मध्ये “इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स प्रतिबंध अधिनियम (प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ॲक्ट) (PECA) अंतर्गत धूम्रपानाच्या पर्यायांवर बंदी घातली, कोणतेही स्वतंत्र देशांतर्गत संशोधन न करता तुलनात्मक जोखमींचे मूल्यांकन केले नाही, आणि या उत्पादनांमध्ये फरक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पुराव्यांचा वाढता संग्रहही पाहिला नाही. परिणामी, भारतातील प्रौढ धूम्रपान करणाऱ्यांना नियमन केलेले, वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यांकन केलेले पर्याय उपलब्ध नाहीत—त्यांना हानी कमी करणाऱ्या खऱ्या उत्पादनांपासून वंचित ठेवले जाते आणि त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घातल्या जातात. या रिक्ततेमुळे बेकायदेशीर बाजारपेठांना चालना मिळते आणि सार्वजनिक आरोग्य लाभ मागे राहतात.

डॉ. लान्सलॉट मार्क पिंटो, पल्मोनॉलॉजिस्ट आणि एपिडेमिओलॉजिस्ट सल्लागार, पी. डी. हिंदुजा हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर यांनी सांगितले की “आरोग्य धोरण हे डेटा-आधारित असले पाहिजे, ज्यामध्ये स्थानिक प्राधान्ये, खर्च-प्रभावीता आणि सामाजिक नियमांचा विचार केला पाहिजे. ORS सारखे साधे उपाय, ज्यामध्ये फार्मा-लॉबिंग किंवा स्वार्थी हितसंबंध नाहीत, कदाचित अनेक औषधांपेक्षा अधिक जीव वाचवले आणि स्थानिक उपायांना प्राधान्य दिले पाहिजे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सर्वसमावेशक बंदीमुळे विद्यमान धूम्रपान करणाऱ्यांना सुरक्षित पर्यायांपासून वंचित केले गेले आणि ते विज्ञानावर आधारित नव्हते. WHO कडून निधी आणि ज्ञान गमावले जाईल, परंतु ही संधी आहे की आपण स्थानिक संशोधन वाढवावे आणि त्या संशोधनाचे परिणाम धोरण चालवावेत.”

प्रा. डॉ. कॉन्स्टँटिनोस फर्सालिनोस, कार्डिओलॉजिस्ट आणि ग्रीसमधील सर्वाधिक उद्धृत हानी कमी करण्याच्या संशोधनातील संशोधक यांनी सांगितले की “आजही जगात 1.2 अब्ज धूम्रपान करणारे आहेत आणि भारत व ब्राझीलसारख्या मोठ्या देशांना जोखीम कमी करण्याच्या धोरणात सहभागी होण्याची संधी नाकारली जाते आणि धूम्रपान करणाऱ्यांना कमी हानिकारक पर्यायांचा अधिकार नाकारला जातो हे गंभीर प्रकरण आहे. याचा विज्ञानाशी काही संबंध नाही, कारण विज्ञान अगदी स्पष्ट आहे. आणि यामुळे नैतिक प्रश्न निर्माण होतात की धूम्रपान करणाऱ्यांना त्यांना आवश्यक आणि योग्य असलेले का दिले जात नाही.”

जसे व्यापक आंतरराष्ट्रीय वातावरण विकसित होत आहे, भारताला वैज्ञानिक मूल्यांकन, लोकसंख्येच्या विशिष्ट स्थानिक वास्तव आणि प्रौढांना कमी हानिकारक पर्यायांमध्ये प्रवेश करण्याच्या अधिकारावर आधारित आरोग्य सार्वभौमत्वाचा नमुना पुन्हा दृढ करण्याची संधी आहे. देशांतर्गत संशोधन मजबूत करणे, नियमन आधुनिक करणे आणि संरचित हितधारक सहभाग सक्षम करणे हे भारताच्या गरजा प्रतिबिंबित करणारा सार्वजनिक आरोग्य मार्ग तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

Women’s Day : खास महिलांसाठी होम क्रेडिट इंडियाचे संशोधन! ‘क्‍वाइट फायनान्शियल रिवॉल्‍यूशनरीज’ म्हणून नवी ओळख

Web Title: Us exits who global impact india public health sovereignty rethink

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल
1

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना
2

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

Iran Vs USA : कतारमधील अल-उदेद तळ हादरला! 1. अब्ज डॉलर्सच्या ‘THAAD’ रडारची धूळधाण; अमेरिकेचा थयथयाट
3

Iran Vs USA : कतारमधील अल-उदेद तळ हादरला! 1. अब्ज डॉलर्सच्या ‘THAAD’ रडारची धूळधाण; अमेरिकेचा थयथयाट

Global Security: ‘160 देशांमध्ये 108000 हून अधिक अमेरिकन सैन्य तैनात’; इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान पेंटागॉनने केला ‘असा’ दावा
4

Global Security: ‘160 देशांमध्ये 108000 हून अधिक अमेरिकन सैन्य तैनात’; इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान पेंटागॉनने केला ‘असा’ दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; भारत स्वतःच्या ‘आरोग्य सार्वभौमत्वा’चा फेरविचार करणार?

अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; भारत स्वतःच्या ‘आरोग्य सार्वभौमत्वा’चा फेरविचार करणार?

Mar 05, 2026 | 04:32 PM
‘माझ्या मृत्यूला माझे आईवडील जबाबदार…’, ‘बिग बॉस’ फेम अनुराग डोभालच्या व्हिडीओने उडवली खळबळ, पोस्ट करत म्हणाला…

‘माझ्या मृत्यूला माझे आईवडील जबाबदार…’, ‘बिग बॉस’ फेम अनुराग डोभालच्या व्हिडीओने उडवली खळबळ, पोस्ट करत म्हणाला…

Mar 05, 2026 | 04:30 PM
Free Medical Treatment: सामान्यांना मिळणार मोफत उपचार; सर्व शासकीय रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले योजने’च्या अंमलबजावणीचे आदेश

Free Medical Treatment: सामान्यांना मिळणार मोफत उपचार; सर्व शासकीय रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले योजने’च्या अंमलबजावणीचे आदेश

Mar 05, 2026 | 04:30 PM
Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Mar 05, 2026 | 04:28 PM
Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Mar 05, 2026 | 04:15 PM
पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Mar 05, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM