Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

देशातील उद्योजकतेला मोठी चालना मिळाली असून नवीन व्यवसायांच्या नोंदणीत २७ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत आता जगातील एक प्रमुख 'बिझनेस हब' म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:18 PM
मोदी सरकारच्या सुधारणांचा 'मास्टरस्ट्रोक' (Photo Credit- X)

मोदी सरकारच्या सुधारणांचा 'मास्टरस्ट्रोक' (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
  • भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ
  • जागतिक गुंतवणुकीचे ठरले आकर्षणाचे केंद्र
केंद्र सरकारने (Central Goverment) गेल्या काही वर्षांत राबवलेल्या धाडसी आर्थिक आणि धोरणात्मक सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम आता जमिनी स्तरावर दिसू लागले आहेत. देशातील उद्योजकतेला मोठी चालना मिळाली असून नवीन व्यवसायांच्या नोंदणीत २७ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत आता जगातील एक प्रमुख ‘बिझनेस हब’ म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे.

१० महिन्यांत पावणेदोन लाखाहून अधिक नवीन व्यवसायांची नोंदणी

गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत ‘फॅक्टशीट’नुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) पहिल्या १० महिन्यांत (३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत) देशात १.९८ लाख नवीन व्यवसायांची नोंदणी झाली आहे. २०२-२१ मध्ये हा आकडा १.५५ लाख इतका होता. अवघ्या पाच वर्षांत व्यवसायांच्या संख्येत झालेली ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूती दर्शवणारी आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने डिजिटल व्यापार सुविधा, कर प्रणालीतील स्पष्टता आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल कर व्यवस्था आणि विश्वासावर आधारित ‘कस्टम्स’ प्रणालीमुळे उद्योजकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे.

शासकीय धोरणांचे प्रमुख पैलू:

डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट: तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्जाची उपलब्धता सोपी करण्यात आली आहे.

जन विश्वास अधिनियम: जाचक नियम रद्द करून व्यवसायातील पारदर्शकता वाढवली.

आयबीसी (IBC): दिवाळखोरी संदर्भातील नियमांचे आधुनिकीकरण.

Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता

जगातील सर्वात मोठी ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’

फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत भारतात २.१६ लाखांहून अधिक DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. यासह भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप इकोसिस्टमपैकी एक म्हणून भक्कमपणे उभा आहे. २०१६ पासून स्टार्टअप्ससाठी केलेल्या नियामक सुधारणांमुळे भांडवल उभारणी सोपी झाली असून प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी झाला आहे.

ग्रामीण उद्योजकता आणि तांत्रिक नवकल्पना

केवळ शहरांपुरते मर्यादित न राहता, मोदी सरकारच्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण उद्योजकता आणि शैक्षणिक संशोधनालाही गती मिळाली आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘क्रेडिट गॅरंटी’ सारख्या योजनांनी प्रादेशिक समावेशकता सुनिश्चित केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नवीन उद्योग पुढे येत आहेत.

जागतिक गुंतवणुकीचे आकर्षण केंद्र

भारत आता केवळ गुंतवणुकीसाठीच नाही, तर व्यवसाय करण्यासाठी देखील जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाण बनले आहे. उद्योजकतेला बळ देणे, वित्तपुरवठा सुलभ करणे आणि नियामक चौकटीचे आधुनिकीकरण करणे हे भारताच्या सुधारणावादी विकास रणनीतीचे केंद्रस्थान आहे. या उपायांमुळे केवळ व्यवसायातील सुलभता वाढली नाही, तर लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) विकासालाही वेग मिळाला आहे. एकंदरीत, या सर्व सुधारणांमुळे भारत एक जागतिक स्पर्धात्मक व्यापारी केंद्र आणि गुंतवणुकीचे प्रमुख ठिकाण म्हणून आपली ओळख निर्माण करत आहे.

Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल

Web Title: Record 27 percent growth in number of new businesses in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; भारत स्वतःच्या ‘आरोग्य सार्वभौमत्वा’चा फेरविचार करणार?
1

अमेरिकेच्या एक्झिटमुळे WHO च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह; भारत स्वतःच्या ‘आरोग्य सार्वभौमत्वा’चा फेरविचार करणार?

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल
2

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना
3

2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

तुमचा विमा आता तुमच्या खिशात! आता LIC, HDFC सह ५ मोठ्या कंपन्यांच्या सेवा थेट तुमच्या WhatsApp वर
4

तुमचा विमा आता तुमच्या खिशात! आता LIC, HDFC सह ५ मोठ्या कंपन्यांच्या सेवा थेट तुमच्या WhatsApp वर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

Mar 05, 2026 | 06:18 PM
Bombay High Court: “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Bombay High Court: “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Mar 05, 2026 | 06:18 PM
कधी रोमँटिक, कधी बोल्ड सीन्स…; सारा अर्जुन ते अदिती भाटियासह ‘या’ अभिनेत्रींनी गाजवलं बॉलिवूड!

कधी रोमँटिक, कधी बोल्ड सीन्स…; सारा अर्जुन ते अदिती भाटियासह ‘या’ अभिनेत्रींनी गाजवलं बॉलिवूड!

Mar 05, 2026 | 06:15 PM
Marathi Bhasha : मराठीची बाराखडी ; ‘भेटणं’ आणि ‘मिळणं’ यातील फरक काय ?

Marathi Bhasha : मराठीची बाराखडी ; ‘भेटणं’ आणि ‘मिळणं’ यातील फरक काय ?

Mar 05, 2026 | 06:09 PM
Apple First Copy प्रोडक्टस! दिसायला हुबेहूब, पण असतात ‘हे’ बदल; घेण्याच्या अगोदर लाखवेळा करा विचार

Apple First Copy प्रोडक्टस! दिसायला हुबेहूब, पण असतात ‘हे’ बदल; घेण्याच्या अगोदर लाखवेळा करा विचार

Mar 05, 2026 | 06:03 PM
Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

Iran Israel War: इस्त्रायलचा बाजार उठणार; ‘हा’ प्रयत्न केल्यास…; इराणने दिली थेट धमकी

Mar 05, 2026 | 05:59 PM
जलपर्णीने गुदमरली मुळा–मुठा नदी, प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दुर्गंधीने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

जलपर्णीने गुदमरली मुळा–मुठा नदी, प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दुर्गंधीने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Mar 05, 2026 | 05:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM