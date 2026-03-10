Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: आजचा शेअर बाजार तेजीत? तज्ज्ञांचे दिले सकारात्मक संकेत, या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Share Market Update: आज शेअर बाजार सकात्मक पातळीवर उघडणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:42 AM
  • हिरव्या रंगात सुरु होणार आजचा शेअर बाजार, तज्ज्ञांनी दिले संकेत..
  • हे स्टॉक्स चमकवणार गुंतवणूकदारांंचे नशिब
  • हिरव्या रंगात बाजार सुरू होण्याचे संकेत
India Share Market Update:  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की, अमेरिका-इराण युद्धाचा शेवट जवळ येत आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून शेअर बाजारात अनेक मोठे बदल पाहायला मिळत आहे. कधी शेअर बाजारात मोठी तेजी आहे, तर कधी मोठी घसरण. युद्धाचा शेअर बाजारावर परिणाम होत असल्याने गुंतवणूकदारांची धाकधूक देखील वाढली आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी

आजच्या शेअर बाजारातील परस्थितीबद्दल बोलायचं झालं तर जागतिक बाजारातील उत्साहवर्धक संकेतांचा मागोवा घेत भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी तेजीत उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,३९७ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ २७५ अंकांनी जास्त होता.

सोमवारी, अमेरिका-इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. सेन्सेक्स १,३५२.७४ अंकांनी किंवा १.७१% ने घसरून ७७,५६६.१६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४२२.४० अंकांनी किंवा १.७३% ने घसरून २४,०२८.०५ वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,७६३.४५ अंकांनी किंवा ३.०५% ने घसरून ५६,०१९.८० वर बंद झाला.

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधन वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधन वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ञांनी आजच्या व्यवहारात इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूकदारांना पाच स्टॉकची खरेदी-विक्री करण्याची शिफारस केली आहे. या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बलरामपूर चिनी मिल्स, जुबिलंट फूडवर्क्स, एबी कॅपिटल, एमसीएक्स, एथर एनर्जी, गोदरेज अ‍ॅग्रोव्हेट आणि यथार्थ हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी पेटीएम, अरबिंदो फार्मा आणि डीसीएक्स सिस्टम या शेअर्सची शिफारस केली आहे.

Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टोरेंट पॉवर, बजाज फिनसर्व्ह, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आयडियाफोर्ज, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स, एनटीपीसी ग्रीन, अक्झो नोबेल इंडिया या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रित करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये एमसीएक्स, प्रिसिजन वायर्स इंडिया, वर्धमान टेक्सटाईल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइझ आणि सीसीएल प्रॉडक्ट्स (इंडिया) यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Mar 10, 2026 | 08:42 AM

Mar 10, 2026 | 08:42 AM
