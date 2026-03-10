Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Is Over Now Indian Players Will Enter This Tournament Exciting Matches Will Start From This Day

T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करून विजेतेपद नावावर केले आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की २०२६ चा विश्वचषक संपल्यानंतर भारतीय खेळाडू कोणत्या स्पर्धेत खेळतील आणि ही स्पर्धा कधी सुरू होईल.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:41 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026: टीम इंडियाने T20 World Cup 2026 जिंकून इतिहास रचला आहे. अंतिम सामन्यानंतर सर्व भारतीय खेळाडू ट्रॉफीसह आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. भारताच्या संघाने या स्पर्धेमध्ये कमालीची कामगिरी केली, टीम इंडियाची सुरूवात या स्पर्धेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही पण त्यानंतर लीग टप्प्यातील सर्व सामन्यामध्ये विजय मिळवला आणि सुपर 8 चा टप्पा गाठला होता. भारताच्या संघाला सुपर 8 च्या टप्प्यात दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. 

त्यानंतर भारताच्या संघाने सलग सुपर 8 आणि सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये कौतुकास्पद कामगिरी करत फायनलमध्ये न्यूझीलंडचा पराभव करून विजेतेपद नावावर केले आहे. दरम्यान, भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की २०२६ चा विश्वचषक संपल्यानंतर भारतीय खेळाडू कोणत्या स्पर्धेत खेळतील आणि ही स्पर्धा कधी सुरू होईल.

T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

आयपीएलमध्ये खेळाडूंची ताकद दिसून येईल

टी-२० विश्वचषकात शानदार कामगिरी केल्यानंतर, टीम इंडियाच्या खेळाडूंचे पुढील लक्ष्य आयपीएल २०२६ असेल. स्पर्धेचा १९ वा हंगाम २८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे, तर अंतिम सामना ३१ मे रोजी होणार आहे. या हंगामात पुन्हा एकदा १० संघ जेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. २०२५ मध्ये, आरसीबीने १७ वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला, त्यामुळे या हंगामातील पहिल्या सामन्यात फ्रँचायझी पंजाब किंग्जचा सामना करू शकते.

बीसीसीआयने अद्याप आयपीएलचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. ते लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. बोर्ड सध्या निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखांची वाट पाहत आहे. आरसीबीच्या होम ग्राउंड, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सामने आयोजित करण्याच्या शक्यतेबद्दल अनेक प्रश्न होते, परंतु आता ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. टी-२० विश्वचषकात सहभागी होणारे टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू आयपीएलमधील फ्रँचायझींचा भाग आहेत आणि ते खेळताना दिसतील.

भारतीय क्रिकेट चाहते आयपीएल 2026 ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. फायनलच्या दिनी आयपीएल 2026 ची घोषणा केली आहे. अनेक खेळाडू नव्या फ्रॅन्चायझीसाठी खेळताना दिसणार आहेत. संजू सॅमसन या सिझनमध्ये सीएसकेसाठी खेळताना दिसणार आहे.

Web Title: T20 world cup 2026 is over now indian players will enter this tournament exciting matches will start from this day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के
1

T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका
2

T20 World Cup 2026 : संजू सॅमसन ठरला खरा ‘गेम चेंजर’, भारताला तिसऱ्यांदा विश्वविजेते बनवण्यात बजावली मोठी भूमिका

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!
3

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

गौतम गंभीरने कोणावर केली टीका? जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत भारतीय संघात ही गोष्ट साजरी…
4

गौतम गंभीरने कोणावर केली टीका? जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत भारतीय संघात ही गोष्ट साजरी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Mar 10, 2026 | 08:38 AM
राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

Mar 10, 2026 | 08:26 AM
कमी बजेटमध्ये करा अयोध्या, काशी आणि गंगा सागरचे दर्शन; जाणून घ्या संपूर्ण टूर पॅकेज

कमी बजेटमध्ये करा अयोध्या, काशी आणि गंगा सागरचे दर्शन; जाणून घ्या संपूर्ण टूर पॅकेज

Mar 10, 2026 | 08:25 AM
‘शाका लाका बूम बूम’ फेम संजू झाला बाबा; किंशुक वैद्यने पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

‘शाका लाका बूम बूम’ फेम संजू झाला बाबा; किंशुक वैद्यने पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

Mar 10, 2026 | 08:25 AM
T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने

Mar 10, 2026 | 08:22 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरात घसरण सुरूच; आजच्या किंमती वाचून ग्राहक झाले आनंदी

Mar 10, 2026 | 08:11 AM
कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

Mar 10, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM