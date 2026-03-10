‘शाका लाका बूम बूम’ फेम संजू झाला बाबा; किंशुक वैद्यने पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

“शाका लाका बूम बूम” फेम किंशुक वैद्य यांच्या घरात बाळाचा आगमनामुळे आनंदी वातावरण झाल्याचे दिसून येत आहे. अभिनेत्याची पत्नी दीक्षा नागपाल हिने एक गोड मुलाला जन्म दिला आहे. या बातमीने चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. किंशुक वैद्य आणि दीक्षा नागपाल यांच्या कुटुंबियांनाही खूप आनंद झालेला आहे. किंशुक वैद्य याची ही पोस्ट आता चर्चेत आहे, जी इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. ही पोस्ट पाहून चाहते खूप आनंदी झाले आहेत. आणि त्याच्यावर अभिनंदचा वर्षाव करत आहेत.
किंशुक वैद्यने चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी
टीव्ही अभिनेता किंशुक वैद्य बाबा झाला आहे. त्याने नुकतीच इन्स्टाग्रामवर त्याच्या नवजात मुलाची आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये त्याने त्याची पत्नी दीक्षा नागपाल हिला टॅग केले आणि लिहिले की त्याचे बाळ वैद्य ८ मार्च २०२६ रोजी जन्माला आले आहे. ही पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते आणि सेलिब्रिटी नवीन पालकांना शुभेच्छा देत आहेत. पोस्टमध्ये, किंशुक वैद्यने बाळाच्या लहान हाताचा फोटो देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये या दोघांनी बाळाचा हात पकडला आहे. फोटोच्या कॅप्शनमध्ये अभिनेत्याने लिहिले की, “हा एक बाळ मुलगा आहे! ०८.०३.२६.” असे लिहून त्याने त्याच्या मुलाचे अपार प्रेम आणि कृतज्ञतेने स्वागत केले आहे.
या टीव्ही मालिकेमुळे किंशुक वैद्यला मिळाली ओळख
किंशुक वैद्य आणि दीक्षा नागपालने २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रातील अलिबाग येथे लग्न केले. लग्नाला त्यांचे जवळचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. दोघे काही वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. किंशुक वैद्य त्यांच्या प्रभावी अभिनयासाठी ओळखले जातात. त्यांनी टीव्ही आणि ओटीटी जगतात चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. तसेच त्याने बालपणी अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले होते, परंतु त्याला खरी ओळख स्टार प्लसवरील लोकप्रिय शो “शाका लाका बूम बूम” मुळे मिळाली.