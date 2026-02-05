Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात निराशाजनक झाली, सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही घसरणीच्या दिशेने सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, अमेरिकन बाजारात जोरदार विक्री आणि आशियाई बाजारातील मिश्र ट्रेंडमुळे गुंतवणूकदारांना धक्का बसला.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:50 AM
  • शेअर बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण
  • सेन्सेक्स ६० अंकांनी घसरला
  • निफ्टी २५,७५५ वर उघडला
 

Share Market Today: गुरुवारी ५ फेब्रुवारीला भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात निराशाजनक झाली, सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही घसरणीच्या दिशेने सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, अमेरिकन बाजारात जोरदार विक्री आणि आशियाई बाजारातील मिश्र ट्रेंडमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांना धक्का बसला. मागील सत्रात झालेल्या किरकोळ वाढीनंतर, भारतीय बाजार आज स्थिर असल्याचे दिसून आले. प्रमुख तंत्रज्ञान समभागांमधील घसरण आणि जागतिक राजकीय घडामोडींमुळे आजच्या व्यापार सत्रासाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बीएसईचा प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स, ६० अंकांनी घसरून ८३,७५७ वर व्यवहार करत होता. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी देखील २० अंकांनी घसरून २५,७५५ वर उघडण्यात यशस्वी झाला.

Service Sector Growth: भारताच्या सेवा क्षेत्राला जोरदार गती; जानेवारीमध्ये मिळाली परदेशी ऑर्डर

कालच्या सत्रात वॉल स्ट्रीटमध्ये मोठी घसरण दिसून आली, ज्याचा आजच्या भारतीय बाजाराच्या कामगिरीवर थेट परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी ४९,५०१ वर बंद झाली, तर नॅस्डॅकमध्ये १.५१ टक्क्यांची लक्षणीय घसरण दिसून आली, जी तंत्रज्ञान क्षेत्रावरील लक्षणीय दबाव दर्शवते. एस अँड पी ५०० देखील ०.५१ टक्क्यांनी घसरून ६,८८२.७२ वर पोहोचला, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास किंचित कमी झाला.

या सत्रात अमेरिकन बाजारपेठेत, एनव्हीडिया आणि टेस्ला सारख्या प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स अनुक्रमे ३.४१ आणि ३.७८ टक्क्यांनी घसरले. अॅडव्हान्स्ड मायक्रो डिव्हाइसेस (एएमडी) ला सर्वाधिक फटका बसला, त्यांच्या शेअर्समध्ये ऐतिहासिक १७.३१ टक्के घसरण झाली, जी आश्चर्यकारक आहे. तथापि, या काळात अॅपलचे शेअर्स २.६० टक्के आणि एली लिलीचे शेअर्स जवळजवळ १० टक्के वाढले.

EPFO Update: खासगी नोकरदारांना धक्का; पीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणानेही आज जागतिक बाजाराचे लक्ष वेधून घेतले. दोन्ही नेत्यांनी बुधवारी तैवान आणि व्यापार मुद्द्यांसह अनेक प्रमुख भू-राजकीय घडामोडींवर दीर्घ आणि तपशीलवार चर्चा केली. यामुळे राजनैतिक चर्चांना पुन्हा चालना मिळाली आहे आणि एप्रिलमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या समोरासमोरच्या बैठकीपूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये व्यापार अपेक्षा वाढल्या आहेत.

गुरुवारी आशियाई बाजारांमध्ये संमिश्र कल दिसून आला, जपानचा टॉपिक्स निर्देशांक ०.४७ टक्क्यांनी वाढून नवीन विक्रमी उच्चांक गाठला. तथापि, दक्षिण कोरियाच्या कोस्पी निर्देशांकात २.७१ टक्क्यांची तीव्र घसरण नोंदली गेली, जी प्रादेशिक बाजारपेठांमध्ये सुरू असलेल्या अस्थिरतेचे प्रतिबिंब आहे. निक्केई २२५ मध्ये ०.१५ टक्क्यांची किरकोळ वाढ दिसून आली, तर हाँगकाँगच्या हँग सेंग फ्युचर्समध्ये भारतीय बाजार कमकुवत असल्याचे दिसून आले.

Web Title: The decline in the american market is affecting the indian stock market

Published On: Feb 05, 2026 | 11:50 AM

