Indian Sugar Production: भारतातील साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता; अतिवृष्टीमुळे २०७ पैकी निम्मे कारखाने बंद

Indian Sugar Production: काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे ऊसाला फटका बसला आहे. परिणामी देशातील साखर उत्पादनात घट होऊ शकते, असे समजते. यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक भारताकडून निर्यात मर्यादित होईल. व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भारताला त्याच्या वाटप केलेल्या निर्यात कोट्याच्या निम्म्याही निर्यातीसाठी संघर्ष करावा लागू शकतो, ज्यामुळे जागतिक साखरेच्या किमतींना आधार मिळत आहे, जे पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहेत.
पाच व्यापारी संघटनांच्या अंतर्गत अंदाजांवर आधारित, सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या २०२५-२६ मार्केटिंग वर्षात भारतातील साखर उत्पादन २८.५ ते २९ दशलक्ष टन दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयएसएमए) ने या वर्षी साखर उत्पादन ३०.९ दशलक्ष टन असा अंदाज वर्तवला आहे. एमईआयआर कमोडिटीज इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहिल शेख म्हणाले, ‘सर्व प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादनात घट झाली आहे. यामुळे चालू हंगामातील उत्पादन अंदाज कमी होत आहे.’ राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, महाराष्ट्रात या हंगामात आतापर्यंत ९ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
उसाच्या कमतरतेमुळे गाळप सुरू झालेल्या २०७ कारखान्यांपैकी जवळपास निम्मे कारखाने बंद पडले आहेत. मुंबईतील एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, पुढील महिन्यापासून साखर उत्पादनात घट आणि मागणीत अपेक्षित वाढ यामुळे किमतींना आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वांत मोठे ऊस उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मोठे नुकसान होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील उत्पादन १०.८ दशलक्ष टनांच्या आधीच्या अंदाजाच्या तुलनेत ९.६ दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र आणि शेजारच्या कर्नाटकातील ऊस उत्पादक भागातील सुमारे पाच डझन शेतकऱ्यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे उसाच्या मुळांच्या वाढीवर परिणाम झाला आणि पीक अकाली पिकले. शेतकऱ्यांनी सांगितले की त्यांना प्रति एकर किमान ६० टन ऊस उत्पादन अपेक्षित होते, परंतु त्यातून फक्त ४८ टन उत्पादन मिळाले. सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक भागात सामान्यपेक्षा ११५ टक्के जास्त पाऊस पडला.