Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,840 रुपये आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:42 AM
  • सुरत शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,850 रुपये
  • हैद्राबादमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये
  • लखनौमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,950 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 18 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,378 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,784 रुपये आहे. भारतात 18 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,840 रुपये आहे. भारतात 18 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,000 रुपये आहे.

भारतात 17 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,339 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,144 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,754 रुपये होता. भारतात 17 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये होता. भारतात 17 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 291.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,91,900 रुपये होता.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,840 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,840 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,830 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,870 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,890 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
बंगळुरु ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
केरळ ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
कोलकाता ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
मुंबई ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
पुणे ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
नागपूर ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
हैद्राबाद ₹1,31,800 ₹1,43,780 ₹1,07,840
जयपूर ₹1,31,950 ₹1,43,930 ₹1,07,990
चंदीगड ₹1,31,950 ₹1,43,930 ₹1,07,990
लखनौ ₹1,31,950 ₹1,43,930 ₹1,07,990
दिल्ली ₹1,31,950 ₹1,43,930 ₹1,07,990
नाशिक ₹1,31,830 ₹1,43,810 ₹1,07,870
सुरत ₹1,31,850 ₹1,43,830 ₹1,07,890

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jan 18, 2026 | 09:42 AM

