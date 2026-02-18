Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बांगलादेशात सत्ता बदल अन् भारताचा मैत्रीचा हात ; नवे पंतप्रधान Tarique Rahamn यांना भारत भेटीचे आमंत्रण

India Bangladesh Relations : भारताचा शेजारी देश बांगलादेशत गेल्या दीड वर्षानंतर नव्या सरकारची स्थापना झाली आहे. तारिक रहमान नवे पंतप्रधान बनले असून भारताने संबंध सुधारण्यासाठी एक मोठे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:58 AM
Om Birla Meets Bangladesh New Pm Tarique Rahman

भारताचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान तारिक रहमान (फोटो सौजन्य: एक्स अकाउंट/@ombirlakota)

  • भारताच्या शेजारी देश बांगलादेशात सत्ता बदल
  • तारिक रहमान बनले नवे पंतप्रधान
  • भारताने दिले अधिकृत भेटीचे आमंत्रण
India Bangladesh Relations : ढाका/नवी दिल्ली : भारताचा शेजारी देश बांगलादेशात (Bangladesh) नव्या सरकारची स्थापना झाली आहे. मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) तारिक रहमान (Tarique Rahman) यांनी बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे. गेल्या दीड वर्षापूर्वी माजी सरकाच्या पतनानंतर पहिल्यांदाच देशात लोकशाही प्रक्रियेद्वारे सरकार स्थापन झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने एक मोठे आणि सरकारात्मक पाऊल उचलले आहे. भारताने बांगलादेशसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार! बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच

भारताचा संदेश

यासाठी भारताचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) काल मंगळवारी  (१७ फेब्रुवारी) ढाका येथील संसदीय भवनाच्या साउथ प्लाझा मध्ये  शपथविधी सोहळ्याचे बिर्ला साक्षीदार बनले. रहमान यांच्या शपथग्रहण केल्यानंतर बिर्ला यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी रहमान यांना पंतप्रधान बनल्याच्या सुभेच्छा दिल्या.

तसेच त्यांनी भारताच्या वतीने रहमान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पाठवलेला वैयक्तिक संदेश दिला. या पत्रात भारत आणि बांगलादेशच्या मैत्रीच्या भावनेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. तसेच ओम बिर्ला यांनी रहमान यांना भारताच्या अधिकृत भेटीचे आमंत्रण दिले. त्यांनी भारत आणि बांगलादेशातील द्विपक्षीय संबंध पुन्हा नव्या उंचीवर नेण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली.

बांगलादेशला पाठिंबा 

ओम बिर्ला यांनी रहमान यांची भेट घेतल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत, बांगलादेशला भारताकडून पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी म्हटले की, बांगलादेशला एक लोकशाहीवादी, पुरोगामी आणि सर्वसमावेश राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात भारताचा पाठिंबा राहिल.

इतर मुद्द्यांवरील चर्चा 

दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत आणि बांगलादेशच्या भविष्यात सहकार्य वाढविण्यावरही चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण आणि प्रादेशिक स्थिरतेसारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले.

भारत-बांगलादेश संबंधात सुधार होणार?

जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी शेख हसीना (Sheikh Hasina) सरकार पडल्यानंतर मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले होते. या काळात युनूस यांच्या भारतविरोधी भूमिकेमुळे आणि हसीना यांच्या भारतात आश्रयामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. परंतु सध्याच्या नव्या सरकराने भारतासोबतच्या संबंधाला बळकटी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.


JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ओम बिर्ला यांनी भारताच्या वतीने बांगलादेशला कोणता संदेश दिला?

    Ans: ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वैयक्तिक अभिनंदन पत्र दिले. तसेच भारताच्या वतीने तारिक रहमान यांना अधिकृत भेटीचेही आमंत्रण दिले. दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची आशाही व्यक्त केली.

  • Que: पंतप्रधान मोदींनी तारिक रहमान यांना लिहिलेल्या पत्रात काय होते?

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी तारिक रहमान यांचे पत्रातून बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान बनल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. तसेच भारत आणि बांगलादेशच्या मैत्रीच्या भावनेचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता.

  • Que: ओम बिर्ला यांनी आणखी कोणत्या मुद्यांवर चर्चा केली?

    Ans: ओम बिर्ला यांनी रहमान यांच्यासोबत द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा केली. व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण आणि प्रादेशिक स्थिरता या मुद्यांवर सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.

Published On: Feb 18, 2026 | 09:52 AM

