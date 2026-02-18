Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Ahilyanagar Crime Ahilyanagar Shaken Mother Brutally Murdered By Her Son Bus Playing Near The Body For Two Hours After The Murder

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर हादरलं! पोटच्या मुलाकडून आईची निर्घृण हत्या, हत्येनंतर दोन तास मृतदेहाजवळ बसला खेळत

अहिल्यानगरमध्ये पोटच्या मुलाने आईची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. घरगुती वादातून मारहाण करत चाकूने वार करण्यात आले. आरोपी दोन तास मृतदेहाजवळ बसून होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:49 AM
  • 60 वर्षीय आईचा मुलाकडून खून
  • घरगुती किरकोळ वादातून हत्येचा संशय
  • आरोपी दोन तास मृतदेहाजवळच बसून
अहिल्यानगर: अहिल्यानगरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोटच्या मुलानेच आपल्या आईची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आधी आईला त्याने मारहाण केली त्यानंतर भिंतीवर डोके आपटले आणि चाकू व अडकित्त्याच्या सहाय्याने मुलाने आईची हत्या केली. धक्कदायक म्हणजे दोन तास आईच्या मृतदेहाजवळ तो खेळात बसला होता. ही घटना अहिल्यानगर येथील सावेडी उपनगरातील गुलमोहर रस्त्यावरील नवलेनगर परिसरात मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.

काय घडलं नेमकं?

बेबी गवारे (वय 60) असे मृतक महिलेचे नाव आहे. तर सुहास गवारे उर्फ मामा असं आरोपीचं नाव आहे. अहिल्यानगरमध्ये पोटच्या मुलानेच आपल्या आईची हत्या केली. आहे. संशयित सुहास गवारे उर्फ मामा याने घरगुती किरकोळ कारणातून आईला मारहाण करत भिंतीवर आपटले व चाकू व अडकित्ताच्या सहाय्याने आईची हत्या केली असं प्राथमिक माहितीवरून समोर आले आहे. या घटनेनंतर दोन तास त्यांनी स्वतःला घरात कोंडून घेतले होते.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाची पाहणी केली असता, आई आणि मुलगा दोघे भाड्याच्या घरात रहात होते. दुपारी तीनच्या सुमारास दोघांमध्ये वाद झाल्याची माहिती मिळाली. त्याच्याआधारे आम्ही येथे पोहोचलो. तर घरात एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला. बेडरुमचा दरवाजा बंद होता. तो तोडून आम्ही आत गेलो. त्याठिकाणी आरोपी बसला होता. त्याच्या हातात कात्री होती. यानंतर त्याला ताब्यात घेतले असून महिलेचं शव पोस्ट मार्टमसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आहे. हत्येचं कारण चौकशीनंतरच समजू शकेल.’

राज्यातील दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दहशतवादविरोधी पथकाची (ATS) स्थापना करण्यात आली आहे. संभाव्य दहशतवादी कट, अतिरेकी संघटनांशी संबंधित हालचाली, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार तसेच शस्त्रसाठा यांचा शोध घेणे आणि त्यावर तातडीने कारवाई करणे हे या पथकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. गुप्त माहिती संकलन, तांत्रिक विश्लेषण आणि स्थानिक पोलिसांशी समन्वय साधून ATS कार्य करते. नुकतेच या पथकाने अहिल्यानगर शहरात छापेमारी केली आहे.

दहशतवादविरोधी कारवायांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून नाशिक व मुंबई येथील दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) रविवारी पहाटे अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर आणि सावेडी उपनगरातील सूर्यनगर परिसरात एकूण सात ठिकाणी छापे टाकले. पहाटे चारच्या सुमारास सुरू झालेली ही कारवाई दुपारपर्यंत सुरू होती.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचं नाव आणि वय काय?

    Ans: बेबी गवारे, वय 60 वर्षे.

  • Que: हत्येचं कारण काय?

    Ans: घरगुती किरकोळ वादातून हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला ताब्यात घेऊन मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Feb 18, 2026 | 09:49 AM

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर हादरलं! पोटच्या मुलाकडून आईची निर्घृण हत्या, हत्येनंतर दोन तास मृतदेहाजवळ बसला खेळत

Feb 18, 2026 | 09:49 AM
