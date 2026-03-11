Iran-Israel War: तेल आणि जेट इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका; विमान प्रवास महागणार 

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता सामान्य माणसाच्या खिशावर होत आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय विमान कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे भाडे अंदाजे १५% वाढवले आहे. अहवालानुसार, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे आणि होर्मुझ मार्गाच्या व्यत्ययामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जेट इंधनाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक विमान वाहतूक उद्योगावर होत आहे. भारत, आशिया आणि जगभरातील प्रमुख विमान कंपन्यांनीही तिकिटांच्या किमती वाढवल्या आहेत आणि अनेक जण त्यांचे विमान ग्राउंड करण्याचा विचार करत आहेत. १९७० नंतरचे हे सर्वात मोठे तेल संकट असू शकते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भविष्यात भाडे आणखी वाढू शकते. अहवालानुसार, जेट इंधनाच्या (एटीएफ) वाढत्या किमतींमुळे, भारतीय विमान कंपन्या येत्या काळात भाडे आणखी वाढवू शकतात. विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की वाढत्या ऑपरेशनल खर्चामुळे त्यांच्याकडे भाडे वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. जेट इंधनाच्या किमती दुप्पट झाल्या. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या आणि होर्मुझ मार्ग विस्कळीत झालेल्या इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेल पुरवठा साखळी गंभीरपणे विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. आज ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या किमती प्रति बॅरल ९३ वर पोहोचल्या आहेत, जे एका दिवसापूर्वी सुमारे १२० प्रति बॅरल होते.
४० हजार हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत. संघर्ष सुरू झाल्यापासून अनेक बाजारपेठांमध्ये जेट इंधनाच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. युद्धापूर्वी जेट इंधनाच्या किमती सुमारे ८५ ते ९० प्रति बॅरल होत्या, आता त्या १५० ते २०० प्रति बॅरलच्या दरम्यान वाढल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जगभरातील ४० हजार हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. वाढत्या जेट इंधनाच्या किमतींमुळे, जगभरातील विमान कंपन्यांनी केवळ तिकिटांच्या किमती वाढवल्या नाहीत तर त्यांचे भविष्यातील आर्थिक अंदाज देखील मागे घेतले आहेत. विमान कंपन्यांसाठी जेट इंधन हा सर्वात मोठा खर्च आहे, जो एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या ३० ते ४० आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक झालेल्या या बदलामुळे विमान कंपन्यांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. एअर न्यूझीलंड आणि क्वांटास सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी देखील स्पष्ट केले आहे की ते वाढलेला खर्च प्रवाशांवर सोपवतील.