प्रजासत्ताक दिनापासून हा प्रवास सुरू होईल
IRCTC अधिकाऱ्यांनी रविवारी घोषणा केली की हा दौरा या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी सुरू होईल. त्यांनी सांगितले की कोची, बंगळुरू, अहमदाबाद, मुंबई, इंदूर, जयपूर, दिल्ली, चंदीगड आणि लखनऊसह देशभरातील विविध शहरांमधील पर्यटक हे पॅकेज बुक करू शकतील.
दुबई टूर पॅकेजचे भाडे किती असेल?
IRCTC या सर्व पर्यटकांना दुबईमध्ये एकत्र करेल आणि एका एकत्रित भारतीय गटाच्या रूपात टूर आयोजित करेल. निवेदनानुसार, या ४ रात्री, ५ दिवसांच्या टूर पॅकेजची किंमत प्रति व्यक्ती ₹९४,७३० निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये विमान प्रवास, तीन-स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, व्हिसा शुल्क, जेवण, एसी डिलक्स बसने पर्यटन, वाळवंट सफारी आणि प्रवास विमा यांचा समावेश आहे.
कोणत्या ठिकाणी भेट दिली जाईल?
आयआरसीटीसी जयपूरचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक योगेंद्र सिंग गुर्जर म्हणाले की, पर्यटकांना दुबई, पाम जुमेराह, मिरॅकल गार्डन, बुर्ज खलिफाचा लाईट अँड साउंड शो, गोल्ड सौक आणि स्पाइस सौकचा दौरा करून नेले जाईल. याव्यतिरिक्त, अबू धाबी शहराच्या दौऱ्यात शेख झायेद मशीद आणि मंदिराला भेट देण्याचा देखील समावेश असेल. या पॅकेजसाठी ६ जानेवारीपर्यंत बुकिंग करता येईल. इच्छुक पर्यटक आयआरसीटीसी वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात.
Ans: या पॅकेजचे नाव 'रिपब्लिक डे दुबई स्पेशल' असून, हा प्रवास २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी सुरू होईल.
Ans: ही सहल ४ रात्री आणि ५ दिवसांची आहे.
Ans: या सहलीची किंमत प्रति व्यक्ती ₹९४,७३० निश्चित करण्यात आली आहे.
Ans: मुंबई, दिल्ली, कोची, बंगळुरू, अहमदाबाद, इंदूर, जयपूर, चंदीगड आणि लखनऊ या प्रमुख शहरांतील नागरिक हे पॅकेज बुक करू शकतात.
Ans: या दौऱ्यात पाम जुमेराह, मिरॅकल गार्डन, बुर्ज खलिफा (लाईट अँड साउंड शो), गोल्ड सौक, स्पाइस सौक, आणि अबू धाबीमधील शेख झायेद मशीद व मंदिराला भेट दिली जाईल.