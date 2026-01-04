Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रजासत्ताक दिनी Dubai सफारी! IRCTC कडून स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पॅकेजची घोषणा; पाहा किंमत आणि सोयीसुविधा

IRCTC ने यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनासाठी दुबईला टूर पॅकेज जाहीर केले आहे. या टूर पॅकेजचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध राज्यातील भारतीय नागरिकांना दुबईमध्ये एकत्र राहता येईल.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:11 PM
प्रजासत्ताक दिनी दुबई सफारी! IRCTC कडून स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पॅकेजची घोषणा (photo Credit - X)

  • दुबईत साजरा करा यंदाचा प्रजासत्ताक दिन!
  • IRCTC कडून खास ‘रिपब्लिक डे’ टूर पॅकेज जाहीर
  • पाहा किंमत आणि सोयीसुविधा
IRCTC Duubai Tour Package: भारतीय रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने दुबईला भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक अनोखा आंतरराष्ट्रीय टूर पॅकेज लाँच केला आहे. IRCTC ने यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनासाठी दुबईला टूर पॅकेज जाहीर केले आहे. या टूर पॅकेजचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध राज्यातील भारतीय नागरिकांना दुबईमध्ये एकत्र राहता येईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची एकता आणि सांस्कृतिक विविधता वाढवता येईल.

प्रजासत्ताक दिनापासून हा प्रवास सुरू होईल

IRCTC अधिकाऱ्यांनी रविवारी घोषणा केली की हा दौरा या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी सुरू होईल. त्यांनी सांगितले की कोची, बंगळुरू, अहमदाबाद, मुंबई, इंदूर, जयपूर, दिल्ली, चंदीगड आणि लखनऊसह देशभरातील विविध शहरांमधील पर्यटक हे पॅकेज बुक करू शकतील.

दुबई टूर पॅकेजचे भाडे किती असेल?

IRCTC या सर्व पर्यटकांना दुबईमध्ये एकत्र करेल आणि एका एकत्रित भारतीय गटाच्या रूपात टूर आयोजित करेल. निवेदनानुसार, या ४ रात्री, ५ दिवसांच्या टूर पॅकेजची किंमत प्रति व्यक्ती ₹९४,७३० निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये विमान प्रवास, तीन-स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, व्हिसा शुल्क, जेवण, एसी डिलक्स बसने पर्यटन, वाळवंट सफारी आणि प्रवास विमा यांचा समावेश आहे.

कोणत्या ठिकाणी भेट दिली जाईल?

आयआरसीटीसी जयपूरचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक योगेंद्र सिंग गुर्जर म्हणाले की, पर्यटकांना दुबई, पाम जुमेराह, मिरॅकल गार्डन, बुर्ज खलिफाचा लाईट अँड साउंड शो, गोल्ड सौक आणि स्पाइस सौकचा दौरा करून नेले जाईल. याव्यतिरिक्त, अबू धाबी शहराच्या दौऱ्यात शेख झायेद मशीद आणि मंदिराला भेट देण्याचा देखील समावेश असेल. या पॅकेजसाठी ६ जानेवारीपर्यंत बुकिंग करता येईल. इच्छुक पर्यटक आयआरसीटीसी वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन बुकिंग करू शकतात.

Frequently Asked Questions

  • Que: या टूर पॅकेजचे नाव काय आहे आणि तो प्रवास कधी सुरू होईल?

    Ans: या पॅकेजचे नाव 'रिपब्लिक डे दुबई स्पेशल' असून, हा प्रवास २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी सुरू होईल.

  • Que: या सहलीचा कालावधी किती दिवसांचा आहे?

    Ans: ही सहल ४ रात्री आणि ५ दिवसांची आहे.

  • Que: प्रति व्यक्ती या सहलीचे एकूण भाडे किती आहे?

    Ans: या सहलीची किंमत प्रति व्यक्ती ₹९४,७३० निश्चित करण्यात आली आहे.

  • Que: या सहलीसाठी कोणत्या शहरांतून बुकिंग करता येईल?

    Ans: मुंबई, दिल्ली, कोची, बंगळुरू, अहमदाबाद, इंदूर, जयपूर, चंदीगड आणि लखनऊ या प्रमुख शहरांतील नागरिक हे पॅकेज बुक करू शकतात.

  • Que: दुबई दौऱ्यात कोणकोणत्या प्रेक्षणीय स्थळांना भेट दिली जाईल?

    Ans: या दौऱ्यात पाम जुमेराह, मिरॅकल गार्डन, बुर्ज खलिफा (लाईट अँड साउंड शो), गोल्ड सौक, स्पाइस सौक, आणि अबू धाबीमधील शेख झायेद मशीद व मंदिराला भेट दिली जाईल.

Published On: Jan 04, 2026 | 09:10 PM

