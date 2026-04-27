Property Rights: मृत्युपत्राविना मृत्यू झाला तर संपत्तीचं वाटप कसं होतं? मुलगा-मुलगी कोणाचा हक्क किती? कोण ठरणार खरा वारसदार?

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर जर कोणता एक वाद सर्वाधिक वारंवार उद्भवत असेल, तर तो म्हणजे मालमत्तेवरून होणारा वाद. या मालमत्तेच्या हक्कासाठी धडपड करताना, अगदी जवळचे नातेवाईकही एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनू शकतात.

Updated On: Apr 27, 2026 | 07:40 PM
  • व्यक्तीचा मृत्यू ‘मृत्युपत्र न करता झाला असेल
  • खरा वारसदार कोण
  • मृत्युपत्र बनवल्यानंतर मृत्यू झाल्यास काय होते?
Property Rights: एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर जर कोणता एक वाद सर्वाधिक वारंवार उद्भवत असेल, तर तो म्हणजे मालमत्तेवरून होणारा वाद. या मालमत्तेच्या हक्कासाठी धडपड करताना, अगदी जवळचे नातेवाईकही एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनू शकतात. अनेक लोकांना यासंदर्भातील कायद्यांची पुरेशी माहिती नसते; केवळ ऐकीव गोष्टींवर विसंबून राहिल्यामुळे, ते आपापसांतच भांडत बसतात. पण तुम्हाला हे माहित आहे का, की जर कुटुंबाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू ‘मृत्युपत्र’ (Will) न करता झाला असेल, तत्यांच्या मालमत्तेचा वारसदार कोण ठरतो?

खरा वारसदार कोण असेल?

जर एखाद्या कुटुंबाचा प्रमुख अचानक निवर्तला आणि त्याने कोणतेही मृत्युपत्र (Will) केलेले नसेल, तर त्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक कोण बनतो? हा प्रश्न अनेकदा अनेकांच्या मनात येतो; आज आम्ही तुम्हाला याचे उत्तर देत आहोत. वास्तविक, ‘हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६’ च्या कलम ८ नुसार, जर एखादी व्यक्ती ‘निर्वसीयत’ म्हणजेच मृत्युपत्र न करता मरण पावली, तर तिची संपूर्ण मालमत्ता तिच्या कायदेशीर वारसदारांमध्ये विभागली जाते. जर कुटुंबाचा प्रमुख निवर्तला, तर मालमत्तेची समान वाटणी त्याची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांच्यामध्ये केली जाते; ज्यामध्ये प्रत्येकाला मालमत्तेचा एक-तृतीयांश (१/३) हिस्सा मिळतो.

मृत्युपत्र बनवल्यानंतर मृत्यू झाल्यास काय होते?

जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी मृत्युपत्र बनवले असेल, तर त्यातील तरतुदींचे पालन केले जाते. भारतीय वारसा हक्क कायदा, १९२५ नुसार, एखादी व्यक्ती आपली संपूर्ण मालमत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला देऊ शकते. मृत्युपत्राद्वारे, एखादी व्यक्ती अनोळखी व्यक्तींना किंवा ट्रस्टला मालमत्ता हस्तांतरित करू शकते. कायदेशीररित्या वैध मानले जाण्यासाठी, मृत्युपत्रावर मृत्युपत्रकर्त्याची सही असणे आणि किमान दोन साक्षीदारांनी साक्ष दिलेली असणे आवश्यक आहे जरी त्या साक्षीदारांना दस्तऐवजातील विशिष्ट मजकुराची माहिती नसली तरीही. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे आवश्यक आहे; असे केल्याने त्याची वैधता स्थापित होते आणि मालमत्तेसंबंधी भविष्यातील कोणतेही वाद टाळण्यास मदत होते.

Published On: Apr 27, 2026 | 07:40 PM

