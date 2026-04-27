Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Health Insurance Increase But Oope By Patients Still Almost All Spending On Hospitalisation Nso Survey See Details

Hospitalisation Expenses: फक्त नावाचा Health Insurance? उपचाराचा 95 % खर्च स्वतःच्याच करताहेत भारतीय, रिपोर्टमध्ये काय?

आरोग्य विमा पॉलिसी किंवा योजना असूनही, रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा मोठा हिस्सा स्वतःच्या खिशातून किंवा पैसे उसने घेऊन भागवण्यास भाग पडावे लागत आहे..

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:46 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वैद्यकीय खर्चाचा मोठा हिस्सा भागवण्यासाठी आपली बचत वापरणे
  • गावकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा वाढू शकतो
Hospitalisation Expenses: देशात आरोग्य विमा निवडणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, आरोग्य विमा दाव्यांच्या  संदर्भात एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. आरोग्य विमा पॉलिसी किंवा योजना असूनही, रुग्णांना त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा मोठा हिस्सा स्वतःच्या खिशातून किंवा पैसे उसने घेऊन भागवण्यास भाग पडावे लागत आहे.. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने म्हणजेच NSO ने २०२५ मध्ये केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणामध्ये ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

कर्ज घेणे किंवा आपली मालमत्ता विकणे भाग पडत

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या ‘कौटुंबिक उपभोग सर्वेक्षणानुसार’ रुग्णालयात दाखल असताना होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचा मोठा हिस्सा भागवण्यासाठी कुटुंबांना आजही आपली बचत वापरणे, कर्ज घेणे किंवा आपली मालमत्ता विकणे भाग पडत आहे. या सर्वेक्षणानुसार, २०१७-१८ च्या तुलनेत आरोग्य योजनांच्या व्याप्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी ‘स्वखर्चातून होणाऱ्या खर्चा’च्या बाबतीत म्हणजेच, थेट स्वतःच्या खिशातून केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या संदर्भात कोणतीही विशेष सुधारणा दिसून आलेली नाही.

गावकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा

ग्रामीण भारत: सरकारी आणि इतर आरोग्य योजनांखालील व्याप्ती १३% वरून ४६% पर्यंत वाढली आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याच्या सरासरी ₹३३,००० इतक्या खर्चापैकी, रुग्णांना आजही ९५% म्हणजेच अंदाजे ₹३१,५०० रक्कम स्वतःच्या खिशातूनच सोसावी लागत आहे.
शहरी भारत: येथे, ही व्याप्ती ९% वरून ३२% पर्यंत वाढली आहे. शहरी भागांमध्ये रुग्णालयाचा सरासरी खर्च ₹४७,००० इतका असून, त्यापैकी ८३% म्हणजेच अंदाजे ₹३९,००० रक्कम रुग्णांकडून स्वतःच्या खिशातून भरली जात आहे.

उपचार खर्चात प्रचंड वाढ

गेल्या ७-८ वर्षांत, रुग्णालयात दाखल होण्याच्या खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये उपचार खर्चात तब्बल ९७% वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शहरी भागांमध्ये, या खर्चात ७७% वाढ झाली आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांच्या तुलनेत खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे लक्षणीयरीत्या अधिक महाग झाले आहे; हीच या प्रचंड वाढीमागील मुख्य कारण ठरली आहे.

प्रसूतीशी संबंधित मोठा खर्च

या अहवालातून असे दिसून येते की, प्रसूतीदरम्यान होणारा वैद्यकीय खर्च आणि ‘खिशातून केला जाणारा खर्च’ हे दोन्ही साधारणपणे समतुल्य असतात. पण, शहरी भारतामध्ये आरोग्य योजनांच्या लाभांची उपलब्धता ही ग्रामीण भागांच्या तुलनेत काहीशी अधिक चांगली आहे.

रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण स्थिर

देशात रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण दर हजारी २९ या पातळीवर स्थिर आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण २६ वरून २९ पर्यंत वाढले आहे, तर शहरी भागात ते ३४ वरून ३२ पर्यंत कमी झाले आहे.

Trade Deal: मोठी बातमी! India – New Zealand मैत्रीचा नवा टप्पा! 70% भारतीय मालावर आता Tax नाही, कोणाला होणार फायदा?

Web Title: Health insurance increase but oope by patients still almost all spending on hospitalisation nso survey see details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 06:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री
1

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला
2

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!
3

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
4

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM
Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

May 16, 2026 | 08:21 PM
Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

May 16, 2026 | 08:07 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM