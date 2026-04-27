नवराष्ट्रचा Digital Influencer Summit 2026 पुण्यात; २५ कॅटेगरीत डिजिटल क्रिएटर्सचा सन्मान

पुणे: नवराष्ट्रतर्फे Digital Influencer Summit 2026 चे आयोजन २२ मे २०२६ रोजी पुण्यातील विमाननगर येथील हयात रीजेंसीमध्ये दुपारी ४ वाजता करण्यात येणार आहे. या समिटचा उद्देश महाराष्ट्रातील अशा डिजिटल क्रिएटर्सना एकत्र आणणे आणि सन्मानित करणे हा आहे, ज्यांनी आपल्या कंटेंटच्या माध्यमातून समाजावर प्रभाव निर्माण केला आहे. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या क्रिएटर्सना सुमारे २५ वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये गौरविण्यात येणार आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढीसोबत कंटेंट क्रिएटर्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे. आज सोशल मीडिया केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर माहिती, विचार आणि ट्रेंड्स घडविणारे एक प्रभावी माध्यम ठरले आहे. त्यामुळे डिजिटल क्रिएटर्स प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधत आपल्या क्षेत्रात प्रभाव निर्माण करत आहेत.
Navarashtra Digital Influencers Summit 2026 महाराष्ट्रातील डिजिटल क्रिएटर्ससाठी एक भव्य मंच!
गेल्या काही वर्षांत कंटेंट क्रिएशन हे एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेचे रूप घेत आहे. या इकोसिस्टममध्ये क्रिएटर्स केवळ प्रेक्षकांशी जोडले जात नाहीत, तर ब्रँड्स, विविध मोहिमा आणि सामाजिक विषयांशीही सक्रियपणे संलग्न राहतात. विशेषतः प्रादेशिक भाषा आणि छोट्या शहरांमधून आलेल्या क्रिएटर्समुळे या क्षेत्राचा विस्तार अधिक व्यापक झाला आहे.
या वाढत्या विविधतेचा विचार करून Digital Influencer Summit 2026 मध्ये सुमारे २५ कॅटेगरीमध्ये नामांकन ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये कॉमेडी, एज्युकेशन, फूड, ट्रॅव्हल, फॅशन, ब्यूटी, टेक्नॉलॉजी, म्युझिक, फिटनेस आणि गेमिंग यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. तसेच इतर उदयोन्मुख कंटेंट सेक्टर्सनाही यात स्थान देण्यात आले आहे, जेणेकरून विविध प्रकारच्या डिजिटल क्रिएटर्सना एक समान व्यासपीठ मिळू शकेल.
या कॅटेगरींच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या कंटेंटचा प्रभाव अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे क्रिएटर्सच्या कामातील वैविध्य आणि त्यांच्या योगदानाची व्यापक पातळीवर ओळख निर्माण होऊ शकते.
क्रिएटर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्स येथे नामांकनासाठी अर्ज करू शकतात:
https://www.navarashtra.com/digitalinfluencersummit2026/ या कार्यक्रमात प्रवेश केवळ आमंत्रणाद्वारेच आहे.