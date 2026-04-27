Trade Deal: मोठी बातमी! India – New Zealand मैत्रीचा नवा टप्पा! 70% भारतीय मालावर आता Tax नाही, कोणाला होणार फायदा?

सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
मुक्त व्यापार करार हा दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील एक असा करार आहे, ज्याअंतर्गत ती राष्ट्र विविध प्रकारच्या व्यापारयोग्य वस्तूंवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यास किंवा त्यात लक्षणीय घट करण्यास सहमत होतात. तसेच, सहभागी देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकणारे इतर अडथळे कमी करण्याचाही या कराराचा उद्देश असतो. करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी, गोयल यांनी रविवारी सांगितले की, न्यूझीलंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार, आग्रास्थित चामड्याच्या निर्यातदारांसह भारतीय व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल.
गोयल म्हणाले की, भारतातून न्यूझीलंडला पाठवण्यात येणारी उत्पादने कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय बाजारात दाखल होतील, ज्यामुळे आग्राच्या चामड्याच्या उद्योगासारख्या क्षेत्रांसाठी विकासाच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.