India History: कोणत्या भारतीय राज्याची राजधानी तीन वेळा बदलली? त्यावर अनेक राजवंशांनी राज्य केले, जाणून घ्या रंजक इतिहास

भारतामधील एका राज्याची राजधानी तब्बल तीन वेळा बदलण्यात आली आहे. या राज्यावर अनेक राजवंशांनी राज्य केले असून, त्याचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. राजधानी बदलामागील कारणे आणि ऐतिहासिक घडामोडी जाणून घेणे उत्सुकतेचे ठरते.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:43 PM
सध्या देशात २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत, ज्या प्रत्येकाची स्वतःची वेगळी ओळख, संस्कृती आणि प्रशासकीय प्रणाली आहे. तुम्ही विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबद्दल अनेकदा वाचले किंवा ऐकले असेल. यापैकी काही राज्यांना एकापेक्षा जास्त राजधान्या देखील आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशची राजधानी वेळोवेळी तीन वेळा बदलली आहे, किंवा प्रशासकीय कारणास्तव वेगवेगळ्या शहरांना राजधानीचा दर्जा देण्यात आला आहे?

असे प्रश्न केवळ ऐतिहासिक समजाची चाचणी घेत नाहीत, तर परीक्षा आणि मुलाखतींमधील सामान्य ज्ञानासाठी (GK) देखील महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच, हा लेख आंध्र प्रदेशचा इतिहास, राजधानी आणि इतर महत्त्वाच्या तथ्यांबद्दल माहिती देतो.

भारतीय राज्याची राजधानी तीन वेळा बदलली आहे?

www.ap.gov.in नुसार, आंध्र प्रदेश हे भारताचे एक महत्त्वाचे दक्षिण राज्य आहे, ज्याचा इतिहास मनोरंजक प्रशासकीय आणि राजकीय बदलांनी चिन्हांकित आहे. आंध्र प्रदेशची राजधानी अनेक वेळा बदलली आहे. सर्वप्रथम, १ ऑक्टोबर १९५३ ते १ नोव्हेंबर १९५६ पर्यंत कुर्नूल ही आंध्र प्रदेशची तात्पुरती राजधानी होती. त्यानंतर हैदराबाद ही राज्याची राजधानी होती.

२०१४ मध्ये राज्याच्या फाळणीनंतर, हैदराबाद तेलंगणाची राजधानी राहिली, त्यामुळे आंध्र प्रदेशसाठी नवीन राजधानीची आवश्यकता निर्माण झाली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारणा कायदा २०२६ ला तिसऱ्यांदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, २ जून २०२४ पासून अमरावती आंध्र प्रदेशची राजधानी असेल. सध्या, अमरावती ही आंध्र प्रदेशची राजधानी आहे.

आंध्र प्रदेशचा इतिहास अनेक राजवंशांशी जोडलेला

प्राचीन काळी, दक्षिण भारताचा (दक्षिण पठार) मोठा भाग आंध्र प्रदेशात समाविष्ट होता. वेळोवेळी अनेक राजवंशांनी या प्रदेशावर राज्य केले आणि येथे एक राजकीय व्यवस्था विकसित झाली.

चंद्रगुप्त मौर्याच्या (इ.स.पू. ३२२-२९७) दरबाराला भेट दिलेल्या मेगास्थेनिसने उल्लेख केला आहे की, आंध्र प्रदेशात अंदाजे ३० तटबंदीयुक्त शहरे आणि सुमारे १,००,००० पायदळ, २,००० घोडदळ आणि १,००० हत्ती असलेले एक शक्तिशाली सैन्य होते. बौद्ध ग्रंथांनुसार, त्या काळात आंध्र शासकांनी गोदावरी प्रदेशात आपली राज्ये स्थापन केली होती. सम्राट अशोकाच्या १३ व्या शिलालेखातही आंध्र लोक त्यांच्या प्रदेशात असल्याचे नमूद आहे.

इतिहासातील आंध्र प्रदेशाचा सर्वात जुना उल्लेख ऋग्वेद काळात लिहिलेल्या ऐतरेय ब्राह्मणात (इ.स.पू. सुमारे ८००) आढळतो, जिथे त्याचा उल्लेख “दक्षिण पाठ” असा केला आहे. इतिहासकारांच्या मते, त्या काळात या प्रदेशात आंध्र, पुलिंद आणि शबर यांसारख्या अनेक जमाती राहत होत्या.

आंध्र प्रदेशशी संबंधित तथ्ये

भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशशी संबंधित खालील तथ्यांमध्ये, तुम्ही त्याचा इतिहास आणि काही महत्त्वाची माहिती मुद्द्यांमध्ये नोंदवू शकता:

ब्रिटिश काळापासून, आंध्र प्रदेशातील लोक एका स्वतंत्र राज्याची (आंध्र प्रांत) मागणी करत होते.

ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र राज्याच्या स्थापनेमुळे भाषिक राज्यांच्या मागणीला आणखी बळकटी मिळाली.

१ ऑक्टोबर १९५३ ते १ नोव्हेंबर १९५६ पर्यंत कुर्नूल ही आंध्र प्रदेशची तात्पुरती राजधानी होती.

आंध्र प्रदेश राज्याच्या स्थापनेपूर्वी कुर्नूल ही राजधानी होती.

१९५३ मध्ये, केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC) स्थापन केला.

१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी, आंध्र आणि हैदराबादच्या काही भागांचे विलीनीकरण करून आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना झाली.

या नवीन राज्याची राजधानी हैदराबाद होती आणि त्याचे उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाले.

एन. संजीव रेड्डी हे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले आणि पुढे ते भारताचे राष्ट्रपती बनले.

स्वातंत्र्यानंतरचा आंध्र प्रदेश

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, १९५३ मध्ये आंध्र राज्याची स्थापना झाली आणि १९५६ मध्ये तेलगू भाषिक प्रदेशांचे विलीनीकरण करून आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. हैदराबाद, जे आधीच निजाम राजवटीचे एक प्रमुख केंद्र होते, त्याला त्याची राजधानी बनवण्यात आले. राज्याचा प्रशासकीय समतोल आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे या प्रदेशाला हळूहळू एका आधुनिक राजकीय संरचनेत विकसित होण्यास वाव मिळाला.

Published On: Apr 27, 2026 | 06:43 PM

