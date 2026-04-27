Matheran News : निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार; मलनिःसारण उघडे चेंबर्स ठरतायत धोकादायक

माथेरानच्या विविध भागांमध्ये मल निस्सारण प्रकल्पाचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे.परंतु हे काम घाई गडबडीमध्ये उरकण्याचा सपाटा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पाईपलाईन टाकताना खोदलेल्या खड्ड्यामध्ये कोणतीही प्रकारची सोलिंग करण्यात आलेली नाही. तर पाणी वाहून जाण्याकरता उतार असावा असा नियम असताना अनेक ठिकाणी घाईगडबडीमध्ये पाईपलाईन टाकल्या गेले आहे.
माथेरान मधील पालिका प्रशासनाने ही दुर्लक्ष केल्याने रस्त्याची भीषण अवस्था झाली आहे. माथेरान मधील अश्वचालक नागेश परेरा यांचा घोडा प्रवाशाला पाठीवर बसून घेऊन जात असताना अचानक घोड्याचा पाय या चेंबरच्या झाकणावरून थेट आतमध्ये गेला. त्यामुळे घोड्यासकट प्रवासी जमिनीवर आपटले सुदैवाने प्रवाशास कोणती इजा झाली नसली तरी घोड्याच्या पायास दुखापत झाली आहे. तातडीने मदत मिळाल्यामुळे या चेंबर मधून घोड्याचा पाय काढण्यात यश आले. या अपघातामुळे या प्रकल्पाच्या चेंबरवर लावण्यात आलेल्या निकृष्ट झाकणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. वारंवार या प्रकल्पा प्रकल्पाबाबत तक्रारी होत असतानाही पालिका अधिकारी ठेकेदाराबाबत आपले भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नाही.त्यामुळेच हा ठेकेदार कोणालाही ना जुमानता कारवाई व्हावी अशी मागणी अश्वचालकांकडून होत आहे.
