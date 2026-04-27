Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Matheran News Poor Quality Work And Mismanagement Of Administration Open Sewage Chambers Are Becoming Dangerous

Matheran News : निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार; मलनिःसारण उघडे चेंबर्स ठरतायत धोकादायक

माथेरानमध्ये मलनिःसारण प्रकल्पाच्चे काम सुरू असून शहरातील रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे मारले होते.त्यात बनवलेले चेंबर हे घोड्यांसाठी धोकादायक बनले आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:34 PM
Matheran News : निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार; मलनिःसारण उघडे चेंबर्स ठरतायत धोकादायक
Follow Us:
Follow Us:
  • निकृष्ट दर्जाचे काम आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार
  • मलनिःसारण उघडे चेंबर्स ठरतायत धोकादायक
कर्जत/संतोष पेरणे :  माथेरानमध्ये निकृष्ठ दर्जाच्या  कामाचा फटका नागरिकांना आणि पर्यटकांना भोवत असल्याचं समोर आलं. प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा नाहक त्रास हा तेथील स्थानिक व्यापाऱ्यांना देखील भोगावा लागत आहे. माथेरानमध्ये मलनिःसारण प्रकल्पाच्चे काम सुरू असून शहरातील रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे मारले होते. त्यात बनवलेले चेंबर हे घोड्यांसाठी धोकादायक बनले आहे. पर्यटन हंगाम सुरू होत असताना एका अश्वमालकाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. माथेरानमध्ये सध्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. परंतु हे काम करताना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याने अनेक वेळा माथेरान शहरातील नागरिकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली . मात्र आजतागायत यावर तोडगा निघालेला नाही.   आज तर या कामांकरता तयार केलेल्या चेंबरच्या झाकणावरून घोडा जात असताना त्याच्या पाय झाकण तुटल्याने चेंबरमध्ये अडकला सुदैवाने घोडा व त्यावरील प्रवासी थोडक्यात बचावले.परंतु यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून मलनिःसारण प्रकल्प वाद विकोपाला गेला आहे.

माथेरानच्या विविध भागांमध्ये मल निस्सारण प्रकल्पाचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे.परंतु हे काम घाई गडबडीमध्ये उरकण्याचा सपाटा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पाईपलाईन टाकताना खोदलेल्या खड्ड्यामध्ये कोणतीही प्रकारची सोलिंग करण्यात आलेली नाही. तर पाणी वाहून जाण्याकरता उतार असावा असा नियम असताना अनेक ठिकाणी घाईगडबडीमध्ये पाईपलाईन टाकल्या गेले आहे.

Raigad News: गॅस सिलेंडर टंचाईने कर्जतकर हैराण! ग्रामीण नियमामुळे २५-४५ दिवसांची गॅसची प्रतीक्षा, उपोषणाचा इशारा

माथेरान मधील पालिका प्रशासनाने ही दुर्लक्ष केल्याने रस्त्याची भीषण अवस्था झाली आहे. माथेरान मधील अश्वचालक नागेश परेरा यांचा घोडा प्रवाशाला पाठीवर बसून घेऊन जात असताना अचानक घोड्याचा पाय या चेंबरच्या झाकणावरून थेट आतमध्ये गेला. त्यामुळे घोड्यासकट प्रवासी जमिनीवर आपटले सुदैवाने प्रवाशास कोणती इजा झाली नसली तरी घोड्याच्या पायास दुखापत झाली आहे. तातडीने मदत मिळाल्यामुळे या चेंबर मधून घोड्याचा पाय काढण्यात यश आले. या अपघातामुळे या प्रकल्पाच्या चेंबरवर लावण्यात आलेल्या निकृष्ट झाकणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. वारंवार या प्रकल्पा प्रकल्पाबाबत तक्रारी होत असतानाही पालिका अधिकारी ठेकेदाराबाबत आपले भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नाही.त्यामुळेच हा ठेकेदार कोणालाही ना जुमानता कारवाई व्हावी अशी मागणी अश्वचालकांकडून होत आहे.

Raigad News : अलिबाग पंचायत समितीच्या निधी नियोजनावर भर; 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा सुयोग्य वापर होणार

Web Title: Matheran news poor quality work and mismanagement of administration open sewage chambers are becoming dangerous

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM