Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Learn About The Journey Of Vijay Shejwal Founder Of Rainbow Investments In Detail

कॉर्पोरेट सेल्स ते 106 कोटी रुपयांचे ‘एयूएम’; जाणून घ्या विजय शेजवळ यांचा व्यवसायाचा प्रवास

‘रेनबो इन्व्हेस्टमेंट्स’चे (रेनबो बाजार एलएलपीची उपकंपनी) संस्थापक आणि ‘एनजे वेल्थ’चे भागीदार विजय शेजवळ यांचा प्रवास जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: May 07, 2026 | 05:37 PM
कॉर्पोरेट सेल्स ते 106 कोटी रुपयांचे ‘एयूएम’; जाणून घ्या विजय शेजवळ यांचा व्यवसायाचा प्रवास

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : भारताच्या बदलत्या आर्थिक सेवा क्षेत्रात, दीर्घकालीन यश हे विश्वास, शिस्त आणि गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. ‘रेनबो इन्व्हेस्टमेंट्स’चे (रेनबो बाजार एलएलपीची उपकंपनी) संस्थापक आणि ‘एनजे वेल्थ’चे भागीदार विजय शेजवळ यांचा प्रवास चिकाटी आणि योग्य प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने एक अर्थपूर्ण आणि शाश्वत व्यवसाय कसा उभारता येतो, याचे उत्तम उदाहरण आहे.

 

विजय यांनी हैदराबाद विद्यापीठातून बीएस्सी आणि मुंबईच्या सिडनहॅम कॉलेजमधून ‘बिझनेस मॅनेजमेंट’मध्ये डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर व्यावसायिक प्रवासाला सुरुवात केली. त्यांनी ‘विप्रो’मध्ये सेल्स प्रोफेशनल म्हणून कारकीर्द सुरू केली आणि त्यानंतर ते पुण्यात स्थायिक झाले. येथे त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील विक्रीची जबाबदारी सांभाळली. जीवनातील एका वैयक्तिक वळणामुळे त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्र सोडून स्वतंत्र मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला आणि सन १९९५-९६च्या सुमारास विमा एजंट म्हणून आर्थिक सेवा क्षेत्रात प्रवेश केला.

विमा व्यवसाय स्थिरपणे वाढत असतानाच, त्यांना आर्थिक सेवांच्या व्यापक क्षेत्रात विस्तार करण्याची इच्छा होती. सन २००६मध्ये, एका विद्यमान भागीदाराच्या मार्गदर्शनानंतर त्यांनी ‘एनजे वेल्थ’मध्ये प्रवेश केला. या प्लॅटफॉर्मचे मजबूत तंत्रज्ञान, संशोधन आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती त्यांनी ओळखली होती. याच काळात त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने ‘रेनबो इन्व्हेस्टमेंट्स’ची स्थापना केली; त्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक उद्योजकीय प्रवासाची सुरुवात झाली.

सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये, विशेषतः २००८ च्या आर्थिक मंदीच्या काळात, गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीबद्दल शिक्षित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज होती. आज, विजय शेजवळ आणि त्यांची टीम जवळपास १,००० ग्राहकांचे १०६ कोटी रुपयांहून अधिक ‘ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट’ सांभाळत असून, त्यांचा मासिक ‘एसआयपी’ सुमारे १.०३ कोटी रुपये आहे. पत्नी आणि मुलाच्या सक्रिय सहभागामुळे आणि ‘एनजे वेल्थ’च्या भक्कम पाठिंब्यामुळे, त्यांचा हा व्यवसाय सातत्याने प्रगती करत आहे.

हे सुद्धा वाचा : एका छोट्या नट-बोल्टने चांगलंच नमवलं! Manufacturing sector मध्ये खळबळ, MSME ला सर्वात मोठा फटका

Web Title: Learn about the journey of vijay shejwal founder of rainbow investments in detail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 05:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
2

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
3

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
4

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM