कॉर्पोरेट सेल्स ते 106 कोटी रुपयांचे ‘एयूएम’; जाणून घ्या विजय शेजवळ यांचा व्यवसायाचा प्रवास

पुणे : भारताच्या बदलत्या आर्थिक सेवा क्षेत्रात, दीर्घकालीन यश हे विश्वास, शिस्त आणि गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. ‘रेनबो इन्व्हेस्टमेंट्स’चे (रेनबो बाजार एलएलपीची उपकंपनी) संस्थापक आणि ‘एनजे वेल्थ’चे भागीदार विजय शेजवळ यांचा प्रवास चिकाटी आणि योग्य प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने एक अर्थपूर्ण आणि शाश्वत व्यवसाय कसा उभारता येतो, याचे उत्तम उदाहरण आहे.
विजय यांनी हैदराबाद विद्यापीठातून बीएस्सी आणि मुंबईच्या सिडनहॅम कॉलेजमधून ‘बिझनेस मॅनेजमेंट’मध्ये डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर व्यावसायिक प्रवासाला सुरुवात केली. त्यांनी ‘विप्रो’मध्ये सेल्स प्रोफेशनल म्हणून कारकीर्द सुरू केली आणि त्यानंतर ते पुण्यात स्थायिक झाले. येथे त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील विक्रीची जबाबदारी सांभाळली. जीवनातील एका वैयक्तिक वळणामुळे त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्र सोडून स्वतंत्र मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला आणि सन १९९५-९६च्या सुमारास विमा एजंट म्हणून आर्थिक सेवा क्षेत्रात प्रवेश केला.
विमा व्यवसाय स्थिरपणे वाढत असतानाच, त्यांना आर्थिक सेवांच्या व्यापक क्षेत्रात विस्तार करण्याची इच्छा होती. सन २००६मध्ये, एका विद्यमान भागीदाराच्या मार्गदर्शनानंतर त्यांनी ‘एनजे वेल्थ’मध्ये प्रवेश केला. या प्लॅटफॉर्मचे मजबूत तंत्रज्ञान, संशोधन आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती त्यांनी ओळखली होती. याच काळात त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने ‘रेनबो इन्व्हेस्टमेंट्स’ची स्थापना केली; त्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक उद्योजकीय प्रवासाची सुरुवात झाली.
सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये, विशेषतः २००८ च्या आर्थिक मंदीच्या काळात, गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीबद्दल शिक्षित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज होती. आज, विजय शेजवळ आणि त्यांची टीम जवळपास १,००० ग्राहकांचे १०६ कोटी रुपयांहून अधिक ‘ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट’ सांभाळत असून, त्यांचा मासिक ‘एसआयपी’ सुमारे १.०३ कोटी रुपये आहे. पत्नी आणि मुलाच्या सक्रिय सहभागामुळे आणि ‘एनजे वेल्थ’च्या भक्कम पाठिंब्यामुळे, त्यांचा हा व्यवसाय सातत्याने प्रगती करत आहे.
हे सुद्धा वाचा : एका छोट्या नट-बोल्टने चांगलंच नमवलं! Manufacturing sector मध्ये खळबळ, MSME ला सर्वात मोठा फटका