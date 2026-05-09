Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Bank Of India Fy26 Annual Results Net Profit Rises Global Business Growth Marathi

Bank of India चा नफा 10500 कोटींच्या पार! आर्थिक कामगिरीत वार्षिक 14.19 टक्क्यांची दमदार वाढ

बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मधील आपल्या आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी जाहीर केली असून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये निव्वळ नफा वार्षिक १४.१९ टक्के वाढून १०,५२७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 06:52 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बँक ऑफ इंडियाचा नफा झेपावला!
  • निव्वळ नफ्यात १४.८५ टक्क्यांची वाढ
  • डिजिटल ग्राहकांचाही आकडा वाढला
Bank of India Result: बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मधील आपल्या आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी जाहीर केली असून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये निव्वळ नफा वार्षिक १४.१९ टक्के वाढून १०,५२७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ तील चौथ्या तिमाहीत निव्वळ नफा वार्षिक १४.८५ टक्के वाढून ३,०१६ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. बँकेचा आरओए (ROA) आणि आरओई (ROE) आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी अनुक्रमे १.०१ टक्के आणि १६.३६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

नफ्यातही वाढ होऊन तो ५,०२६ कोटी रुपयांवर

बँकेचा आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा कार्यात्मक नफा वाढून १७,०४९ कोटी रुपये झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठीतील कार्यात्मक नफ्यातही वाढ होऊन तो ५,०२६ कोटी रुपयांवर झेपावला आहे.

 विदेशातील कर्जवाटपाने वार्षिक १४.२५ टक्के वाढ

बँकेच्या जागतिक पातळीवरील व्यवसायात वार्षिक १४.५७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे आणि तो १६.९८ लाख कोटी रुपयचांवर पोहचला आहे. जागतिक ठेवी वार्षिक १३.५६ टक्क्यांनी वाढून ९.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. जागतिक कर्जवाटप वार्षिक १५.८२ टक्क्याने वाढून ७.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. विदेशातील कर्जवाटपाने वार्षिक १४.२५ टक्के वाढ नोंदवली आणि ते १.१७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. किरकोळ (रिटेल) कर्जवाटप वार्षिक २१.१९ टक्क्याने वाढले आहे, तर एमएसएमई क्षेत्रासाठीचे कर्जवाटप वार्षिक १७.६८ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृषी कर्जवाटप वार्षिक १७.६० टक्क्याने आणि कॉर्पोरेट कर्जवाटप वार्षिक १२.०८ टक्क्याने वाढले. रॅम ॲडव्हान्सेसचा (RAM Advances) वाटा ५८.७४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. ३१ मार्च २०२६ रोजी बँकेच्या कासा ठेवींमध्ये वार्षिक ७.३० टक्क्यांनी वाढ झाली तर  कासा गुणोत्तर ३७.६४ टक्के होते.

निव्वळ एनपीए गुणोत्तर ०.५६ टक्क्यांवर पोहचले

एकूण एनपीए गुणोत्तर वार्षिक १.२९ टक्क्यांनी (१२९ बेसिस पॉइंट्सने) वाढून १.९८ टक्क्यांवर पोहचले आहे. निव्वळ एनपीए गुणोत्तर ०.५६ टक्क्यांवर पोहचले असून ते वार्षिक ०.२६ टक्क्यांनी (२६ बेसिस पॉइंट्सने) वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी संभाव्य बुडीत कर्जासाठीच्या तरतूदीत (क्रेडीट कॉस्ट) वार्षिक ०.२८ टक्क्यांनी (२८ बेसिस पॉइंट्सने) वाढ झाली असून ती ०.४८ टक्के झाली आहे.
३१ मार्च २०२६ अखेर भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) १८.०१ टक्के इतके राहिले आहे.
डिजिटल आणि पर्यायी माध्यमांच्या पातळीवर, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ५१ लाखांहून अधिक ग्राहक बँकेशी जोडले गेले आणि त्यामुळे एकूण युपीआय ग्राहकांची संख्या २७१ लाखांहून अधिक झाली आहे. पर्यायी वितरण माध्यमांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या ७.६ अब्ज झाली असून त्यात वार्षिक २२ टक्के वाढ दिसून आली आहे.

Web Title: Bank of india fy26 annual results net profit rises global business growth marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?
1

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?

Chandrapur News: मुसळधार पावसानंतरही चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाई; नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरुच
2

Chandrapur News: मुसळधार पावसानंतरही चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाई; नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरुच

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…
3

Oil and LPG Stock: देशात 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 45 दिवसांचा गॅस शिल्लक, सरकारचा खुलासा आता…

कारमध्ये AC लावताच येतोय कुबट वास?घाबरू नका, घरच्या घरी ‘या’ सोप्या ट्रिकने होईल सुटका
4

कारमध्ये AC लावताच येतोय कुबट वास?घाबरू नका, घरच्या घरी ‘या’ सोप्या ट्रिकने होईल सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता पुढे काय?

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता पुढे काय?

May 12, 2026 | 01:08 PM
Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

Vish Yog 2026: ग्रहांच्या अशुभ संयोगामुळे आज तयार होणार विष योग; ‘या’ राशींची वाढू शकते चिंता!

May 12, 2026 | 01:06 PM
पावसाळ्यात कृत्रिम पुराचा धोका; आळेफाट्यात ओढे-नाले गाडून उभं राहतंय काँक्रीटचं साम्राज्य

पावसाळ्यात कृत्रिम पुराचा धोका; आळेफाट्यात ओढे-नाले गाडून उभं राहतंय काँक्रीटचं साम्राज्य

May 12, 2026 | 01:02 PM
पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

May 12, 2026 | 12:57 PM
Sharad Pawar News: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर..; पंतप्रधान मोदींच्या त्या आवाहनानंतर शरद पवारांचे सूचक विधान

Sharad Pawar News: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर..; पंतप्रधान मोदींच्या त्या आवाहनानंतर शरद पवारांचे सूचक विधान

May 12, 2026 | 12:33 PM
US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

May 12, 2026 | 12:32 PM
Virat Kohli: ‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

Virat Kohli: ‘विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारांनी पैशांची ऑफर दिली’; जर्मन मॉडेलचा धक्कादायक खुलासा

May 12, 2026 | 12:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM