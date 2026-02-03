Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

छत्रपती संभाजीनगर शहरात पार्किंगची समस्या सुटणार! महापालिकेने CSN Smart Park अॅपद्वारे स्मार्ट पार्किंग सुविधा सुरू केली आहे. दुचाकी आणि चारचाकीसाठीचे नवे दर आणि बुकिंग प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर.

Updated On: Feb 03, 2026 | 04:03 PM
आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक (Photo Credit- X)

  • आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’!
  • मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक
  • पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?
Chhatrapati Sambhajinagar Smart Parking News: छत्रपती संभाजीनगर शहरात वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे निर्माण झालेली पार्किंगची समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने स्मार्ट पार्किंग धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सीएसएन स्मार्ट पार्क हे मोबाइल अॅप विकसित करण्यात आले असून, या अॅपच्या माध्यमातून वाहनधारकांना आगाऊ पार्किंगची जागा आरक्षित करता येणार आहे. या योजनेची सुरुवात जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, व्यापारी संकुले आणि गर्दीच्या भागांत पार्किंगसाठी जागेचा तीव्र अभाव आहे. अनेकदा नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागतात. परिणामी वाहतूक कोंडी वाढते, तसेच महापालिकेकडून वाहने उचलली जाण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. वाहन सोडवून घेण्यासाठी दंड भरावा लागतो आणि नागरिकांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने स्मार्ट पार्किंग व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारला आहे.

सीएसएन स्मार्ट पार्क अॅपद्वारे शहरातील विविध मार्केट परिसरांजवळ उपलब्ध पार्किंग जागांची माहिती नागरिकांना मिळणार आहे. मोबाईलवरूनच जागा बुक करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून, ठरावीक कालावधीसाठी वाहन सुरक्षितरीत्या पार्क करता येणार आहे.

चारचाकीसाठी २०, दुचाकीला १० रुपये

सीएसएन स्मार्ट पार्क अॅपद्वारे शहरातील मार्केट परिसरात पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागरिकांना आगाऊ पार्किंगची जागा बुक करता येणार असून, दुचाकीसाठी १० रुपये, तीनचाकी वाहनासाठी १५ रुपये आणि चारचाकीसाठी २० रुपये प्रति तास असे दर आकारले जाणार आहेत. गुजरातमधील एसएमपी मोबीटेक प्रा. लि. कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. शहरातील विविध भागांचा सर्वे करून संभाव्य पार्किंग जागांचा प्रस्ताव संबंधित समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

