आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, व्यापारी संकुले आणि गर्दीच्या भागांत पार्किंगसाठी जागेचा तीव्र अभाव आहे. अनेकदा नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागतात. परिणामी वाहतूक कोंडी वाढते, तसेच महापालिकेकडून वाहने उचलली जाण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. वाहन सोडवून घेण्यासाठी दंड भरावा लागतो आणि नागरिकांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने स्मार्ट पार्किंग व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारला आहे.
सीएसएन स्मार्ट पार्क अॅपद्वारे शहरातील विविध मार्केट परिसरांजवळ उपलब्ध पार्किंग जागांची माहिती नागरिकांना मिळणार आहे. मोबाईलवरूनच जागा बुक करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून, ठरावीक कालावधीसाठी वाहन सुरक्षितरीत्या पार्क करता येणार आहे.
सीएसएन स्मार्ट पार्क अॅपद्वारे शहरातील मार्केट परिसरात पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागरिकांना आगाऊ पार्किंगची जागा बुक करता येणार असून, दुचाकीसाठी १० रुपये, तीनचाकी वाहनासाठी १५ रुपये आणि चारचाकीसाठी २० रुपये प्रति तास असे दर आकारले जाणार आहेत. गुजरातमधील एसएमपी मोबीटेक प्रा. लि. कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. शहरातील विविध भागांचा सर्वे करून संभाव्य पार्किंग जागांचा प्रस्ताव संबंधित समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
