Stock Market Today: ट्रम्प निर्णयाने बाजारात सकारात्मक 'लाट';  गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स ठरणार फायदेशीर

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासाठी मोठी कर कपात जाहीर केल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजारात ऐतिहासिक तेजी दिसून आली. या बातमीने गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला असून सर्व प्रमुख निर्देशांक वाढले आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:17 AM
  • ट्रम्प निर्णयाचा बाजारावर परिणाम
  • सेन्सेक्स २,५०० अंकांनी उसळला
  • बाजारात सर्वच शेअर्स हिरव्या रंगात
 

Stock Market Today: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासाठी मोठी कर कपात जाहीर केल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजारात ऐतिहासिक तेजी दिसून आली. या बातमीने गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला असून सर्व प्रमुख निर्देशांक विक्रमी पातळीवर व्यवहार करत आहेत. या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील दीर्घकाळापासून असलेली अनिश्चितता पूर्णपणे दूर झाली आहे, ज्यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. या कपातीमुळे केवळ द्विपक्षीय व्यापाराला चालना मिळणारनसून भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यातही लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

ट्रम्पच्या घोषणेचा परिणाम बाजार उघडताच स्पष्टपणे दिसून आला, सेन्सेक्सने २,५०० पेक्षा जास्त अंकांची वाढ नोंदवली. निफ्टीनेही ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली आहे, जी सकारात्मक दृष्टिकोन आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासात परतावा दर्शवते. या मजबूत बाजाराच्या सुरुवातीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून करारातील विलंबामुळे असलेल्या कोणत्याही भीती दूर झाल्या आहेत.

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घोषणा केली की भारतावरील कर आता १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जात आहेत. यासोबतच, त्यांनी जुने २५ टक्के परस्पर कर पूर्णपणे काढून टाकण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बाजार बऱ्याच काळापासून या ऐतिहासिक कराराच्या अंतिम स्वरूपाची आतुरतेने वाट पाहत होता आणि या विलंबाचा भावनेवर नकारात्मक परिणाम होत होता. परंतु, आज बाजारात सेन्सेक्स ३,६४७.८९ अंकांनी किंवा ४.४७ टक्क्यांनी वाढून ८५,३१४.३५ वर पोहोचला. ट्रम्पच्या शुल्क धोरणाचा भारतीय देशांतर्गत बाजारावर इतका सकारात्मक परिणाम झाला आहे की आज सेन्सेक्सच्या सर्व ३० प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स हिरव्या रंगात आहेत. या मोठ्या वाढीमुळे काही मिनिटांतच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या एकूण संपत्तीत लाखो कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.

या शुल्क कपातीचा भारतीय रुपयावर थेट आणि सकारात्मक परिणाम झाला आहे, तो अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १ टक्क्यांनी मजबूत झाला आहे. सध्या १ डॉलरचा भाव ९०.४२ रुपयांवर घसरला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अतिशय दिलासादायक बातमी मानला जातो. रुपयातील या प्रभावी १.२ टक्के वाढीमुळे आयात स्वस्त होईल आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्यावरील अनावश्यक दबाव कमी होईल.

 Nagpur Metro Budget 2026: अर्थसंकल्पातून नागपूर मेट्रो दुर्लक्षित? ‘ग्रोथ’ हब असूनही निधीवाटपात अस्पष्टता

बाजारातील या महत्त्वपूर्ण तेजी दरम्यान, गुंतवणूकदारांनी अदानी पोर्ट्स, बजाज फायनान्स आणि इटरनल सारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय खरेदी केली आहे. तेल, वायू, बँकिंग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही सोमवारची तेजी वाढली आहे, ज्यामुळे बाजाराला नवीन उंची गाठण्यास मदत झाली आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयानंतर, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FII) देखील भारतीय बाजारात लक्षणीय पुनरागमन करू शकतात.

बाजार तज्ञांच्या मते, की ट्रम्पच्या नवीन धोरणानंतर, निफ्टी५० लवकरच २५,५०० ची मानसिक पातळी ओलांडू शकेल. गेल्या वर्षी FII द्वारे १८ अब्ज डॉलर्सच्या मोठ्या विक्रीनंतर, आता बाजारात परदेशी गुंतवणूक परत येण्याची दाट शक्यता आहे. टॅरिफ कपातीच्या ट्रेंडमध्ये, गिफ्ट निफ्टीमध्येही ८०० अंकांची लक्षणीय वाढ दिसून आली, जी येणाऱ्या दिवसांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 10:17 AM

